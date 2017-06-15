Суббота, 17 июня 2017, 09:41

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Президент – за гендерное равенство

Президент – за гендерное равенство
15 июня
11:05 2017
Версия для печати Поделиться

Игорь Додон встретился с заместителем Генерального секретаря ООН

В Молдове с визитом на­ходится заместитель Ге­нерального секретаря Организации Объединен­ных Наций, исполнитель­ный директор Структуры «ООН-женщины» Фум­зиле Мламбо-Нгкука. Ее принял глава государ­ства.

В ходе встречи Игорь Додон отметил, что обеспечение ген­дерного равенства и расширение прав и возможностей женщин входит в приоритетные направ­ления деятельности института президента. И это не пустые декларации. Глава государства привел конкретные примеры: переход должности председа­теля Партии социалистов (кото­рую ранее занимал Игорь Додон) Зинаиде Гречаный, которая была лучшим премьер-министром за всю историю Республики Мол­дова, а также поддержка, ока­занная Ирине Влах, победившей на выборах башкана Гагаузии, вопреки всем существовавшим на тот момент стереотипам.

Игорь Додон отметил также значительное число женщин, вхо­дящих в состав команды прези­дентских советников, а также Ап­парата президента: «В настоящее время женщины занимают раз­личные должности в структурах центрального аппарата и местных властей, руководят предприятия­ми, примэриями, проводят актив­ную социальную и волонтерскую деятельность. Все это надо посто­янно поощрять. Важнее всего то, что им удается совмещать работу и заботу о семье, быть основной опорой воспитания и заботы о до­машнем очаге, за что заслужива­ют самых благодарных слов».

Глава государства заверил, что институт президента открыт для диалога со структурой ООН по вопросам гендерного равен­ства и расширения прав и воз­можностей женщин, обеспече­ния их более активного участия в жизни общества, в процессе принятия решений, а также на руководящих должностях.

В заключение Игорь Додон поблагодарил госпожу Фумзи­ле Мламбо-Нгкука за помощь со стороны ООН в реализации мно­гочисленных проектов, а также заявил о полной поддержке про­граммам, которые еще предсто­ит претворить в жизнь при под­держке этой организации.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,230,00%
EUR20,390,00%
GBP23,300,00%
UAH0,700,00%
RON4,450,00%
RUB0,320,00%

Курс валют в MDL на 17.06.2017

Календарь — архив

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд