Игорь Додон встретился с заместителем Генерального секретаря ООН

В Молдове с визитом на­ходится заместитель Ге­нерального секретаря Организации Объединен­ных Наций, исполнитель­ный директор Структуры «ООН-женщины» Фум­зиле Мламбо-Нгкука. Ее принял глава государ­ства.

В ходе встречи Игорь Додон отметил, что обеспечение ген­дерного равенства и расширение прав и возможностей женщин входит в приоритетные направ­ления деятельности института президента. И это не пустые декларации. Глава государства привел конкретные примеры: переход должности председа­теля Партии социалистов (кото­рую ранее занимал Игорь Додон) Зинаиде Гречаный, которая была лучшим премьер-министром за всю историю Республики Мол­дова, а также поддержка, ока­занная Ирине Влах, победившей на выборах башкана Гагаузии, вопреки всем существовавшим на тот момент стереотипам.

Игорь Додон отметил также значительное число женщин, вхо­дящих в состав команды прези­дентских советников, а также Ап­парата президента: «В настоящее время женщины занимают раз­личные должности в структурах центрального аппарата и местных властей, руководят предприятия­ми, примэриями, проводят актив­ную социальную и волонтерскую деятельность. Все это надо посто­янно поощрять. Важнее всего то, что им удается совмещать работу и заботу о семье, быть основной опорой воспитания и заботы о до­машнем очаге, за что заслужива­ют самых благодарных слов».

Глава государства заверил, что институт президента открыт для диалога со структурой ООН по вопросам гендерного равен­ства и расширения прав и воз­можностей женщин, обеспече­ния их более активного участия в жизни общества, в процессе принятия решений, а также на руководящих должностях.

В заключение Игорь Додон поблагодарил госпожу Фумзи­ле Мламбо-Нгкука за помощь со стороны ООН в реализации мно­гочисленных проектов, а также заявил о полной поддержке про­граммам, которые еще предсто­ит претворить в жизнь при под­держке этой организации.