Президент – за гендерное равенство
Игорь Додон встретился с заместителем Генерального секретаря ООН
В Молдове с визитом находится заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука. Ее принял глава государства.
В ходе встречи Игорь Додон отметил, что обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин входит в приоритетные направления деятельности института президента. И это не пустые декларации. Глава государства привел конкретные примеры: переход должности председателя Партии социалистов (которую ранее занимал Игорь Додон) Зинаиде Гречаный, которая была лучшим премьер-министром за всю историю Республики Молдова, а также поддержка, оказанная Ирине Влах, победившей на выборах башкана Гагаузии, вопреки всем существовавшим на тот момент стереотипам.
Игорь Додон отметил также значительное число женщин, входящих в состав команды президентских советников, а также Аппарата президента: «В настоящее время женщины занимают различные должности в структурах центрального аппарата и местных властей, руководят предприятиями, примэриями, проводят активную социальную и волонтерскую деятельность. Все это надо постоянно поощрять. Важнее всего то, что им удается совмещать работу и заботу о семье, быть основной опорой воспитания и заботы о домашнем очаге, за что заслуживают самых благодарных слов».
Глава государства заверил, что институт президента открыт для диалога со структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, обеспечения их более активного участия в жизни общества, в процессе принятия решений, а также на руководящих должностях.
В заключение Игорь Додон поблагодарил госпожу Фумзиле Мламбо-Нгкука за помощь со стороны ООН в реализации многочисленных проектов, а также заявил о полной поддержке программам, которые еще предстоит претворить в жизнь при поддержке этой организации.