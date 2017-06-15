Кабинет министров Молдовы не справился с вверенными ему обязанностями по всем показателям и должен уйти в отставку, считают социалисты

— Считаем, что это правительство — ан­тидемократическое, антинародное, анти­социальное, коррумпированное, безответ­ственное, лживое — должно уйти в отставку, — пояснил депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

Он напомнил, что действующий ка­бинет министров был избран незаконно под покровом ночи, а граждане выступают против него. Батрынча также подчеркнул, что правительство, возглавляемое Павлом Филипом, живет в другой реальности, не имеющей ничего общего с проблемами и нуждами населения.

— Соглашение с МВФ, которое было подписано кабинетом министров в спешке, без широкого обсуждения, привело к росту тарифов, налогов и других показателей, спровоцировало рост пенсионного возрас­та, практически заморозило рост зарплат. Взятые правительством обязательства при­ведут к дальнейшему обнищанию населе­ния, — подчеркнул народный избранник.

Социалисты отметили, что на фоне провальной политики внутри страны пра­вительство умудрилось поставить под удар достигнутые Президентом Молдовы дого­воренности с Российской Федерацией, о чем свидетельствуют последние действия кабинета министров. Они подчеркнули, что деятельность правительства преследу­ет цель развязывания дипломатической и экономической войн с Россией, что недо­пустимо.

Другими аргументами в пользу отставки правительства также стали экономический застой и социальная деградация, отсут­ствие реформ, коррупция, бездействие в расследовании кражи миллиарда долларов из банковской системы страны, отсутствие дееспособности и недоверие со стороны граждан. Социалисты также отмечают, что отставка правительства — самый короткий и безопасный путь к объявлению досрочных парламентских выборов, на которых наста­ивает политическое формирование.

Влад Батрынча подчеркнул, что ранее социалистам уже удалось добиться отстав­ки двух правительств, и они намерены до­стигнуть этого же результата в отношении третьего — под руководством Павла Филипа. Выдвинутый социалистами вотум недоверия будет зарегистрирован на ближайших засе­даниях парламента. Социалисты призвали и другие парламентские фракции поддержать эту инициативу.