Зинаида Гречаный: «Сотрудничество между Молдовой и Россией должно развиваться на пользу граждан обеих стран»
Председатель Партии социалистов ответила на вопросы журналистов по подписанному на прошлой неделе соглашению с партией «Единая Россия»
Зинаида Гречаный отметила, что Партия социалистов сотрудничает как с Государственной Думой, так и с партией «Единая Россия» на постоянной основе уже давно.
«В феврале этого года мы встретились с председателем партии «Единая Россия», премьер-министром российского правительства Дмитрием Медведевым и договорились о подписании межпартийного соглашения, — сказала Зинаида Гречаный. — Для Партии социалистов РМ очень важно такое сотрудничество, так как «Единая Россия» — это крупная правящая партия, у нее накоплен огромный опыт».
Соглашение предусматривает, прежде всего, обмен опытом, возможность учебы для членов ПСРМ, другие вопросы партийного строительства. Но такое межпартийное сотрудничество способствует также укреплению дружбы и стратегического партнерства не только между партиями, но и между Молдовой и Россией. «Мы благодарны российским коллегам за то, что они с пониманием относятся к внутриполитической ситуации в Республике Молдова. Несмотря на то, что молдавские власти делают все, чтобы разрушить отношения с восточными партнерами, руководство России не пошло на крайние меры, которые ударили бы по Молдове и по нашим гражданам.
И граждане благодарны. Сразу после демарша молдавского правительства с высылкой российских дипломатов, люди нам звонили и спрашивали: неужели опять возвращаются недавние проблемы? Только начали их разрешение – и снова обострение? Но российские власти не пошли по этому пути, они считают, что Молдову надо поддерживать.
Мы уверены, что наше сотрудничество должно развиваться — для укрепления экономических, социальных и культурных связей не только партий, но и наших народов. Это пойдет на пользу гражданам обеих стран. В этом направлении Партия социалистов и будет целенаправленно работать», — отметила председатель ПСРМ.