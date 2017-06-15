Председатель Партии социалистов ответила на вопросы журналистов по подписанному на прошлой неделе соглашению с партией «Единая Россия»

Зинаида Гречаный отметила, что Партия социалистов сотрудничает как с Государственной Думой, так и с партией «Единая Россия» на по­стоянной основе уже давно.

«В феврале этого года мы встретились с председателем партии «Единая Россия», премьер-министром российского прави­тельства Дмитрием Медведевым и дого­ворились о подписании межпартийного соглашения, — сказала Зинаида Гречаный. — Для Партии социалистов РМ очень важ­но такое сотрудничество, так как «Единая Россия» — это крупная правящая партия, у нее накоплен огромный опыт».

Соглашение предусматривает, прежде всего, обмен опытом, возможность учебы для членов ПСРМ, другие вопросы партий­ного строительства. Но такое межпартий­ное сотрудничество способствует также укреплению дружбы и стратегического пар­тнерства не только между партиями, но и между Молдовой и Россией. «Мы благодар­ны российским коллегам за то, что они с по­ниманием относятся к внутриполитической ситуации в Республике Молдова. Несмотря на то, что молдавские власти делают все, чтобы разрушить отношения с восточными партнерами, руководство России не пошло на крайние меры, которые ударили бы по Молдове и по нашим гражданам.

И граждане благодарны. Сразу после демарша молдавского правительства с высылкой российских дипломатов, люди нам звонили и спрашивали: неужели опять возвращаются недавние проблемы? Толь­ко начали их разрешение – и снова обо­стрение? Но российские власти не пошли по этому пути, они считают, что Молдову надо поддерживать.

Мы уверены, что наше сотрудничество должно развиваться — для укрепления экономических, социальных и культурных связей не только партий, но и наших на­родов. Это пойдет на пользу гражданам обеих стран. В этом направлении Партия социалистов и будет целенаправленно ра­ботать», — отметила председатель ПСРМ.