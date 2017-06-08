Политических туристов приравняли к парламентской фракции

В минувшую пятницу Юрий Лянкэ, будучи «оппозиционе­ром», избран голосами правя­щего большинства на пост вице-председателя парламента. Иэто несмотря на то, что бывший «просто премьер» подозревает­ся, и не без оснований, в соуча­стии в краже миллиарда из трех молдавских банков.

Лянкэ занял кресло Лилианы Пали­хович, бывшего сопартийца по ЛДПМ. Она покинула парламент, посчитав невозможным для себя работать с правящим большинством. Подобных комплексов у председателя Народной европейской партии РМ не обнаружи­лось. В полупустом зале пленарных за­седаний за Лянкэ голосовали лишь чле­ны фракции Демократической партии и «независимые». Все остальные – и пра­вые и левые – задолго до того покинули стены законодательного органа.

Тому причина – тоже Лянкэ. Демо­кратам нужны в парламенте союзники, причем не маргинальные, а те, которых можно представить европейским го­стям как равновеликих «партнеров». Проредив ряды коммунистов и либе­ральных демократов, Демпартия по­родила с десяток «неаффилированных» депутатов. Они скучковались вокруг Лянкэ, но не имели прав фракции. Со­гласно регламенту парламента, фрак­ции создаются в течение 10 дней после учредительного заседания законода­тельного органа. У них все права как на вхождение в специализированные комиссии, так и на денежные команди­ровки. «Отщепенцы» всего этого были лишены. Однако правящее большин­ство решило исправить данное поло­жение и разработало проект, который приравнивает парламентские группы к фракциям. Это исключительно киши­невское изобретение, под Лянкэ, ни в одном европейском парламенте поли­тических туристов так не возвышают. В знак протеста из зала пленарных за­седаний, который еще с утра покинули социалисты, ушли коммунисты и либе­ралы. Тем не менее, законопроект был принят 52 голосами.

Когда Лилиана Палихович в апреле сложила депутатский мандат, спикер Андриан Канду заявил, что кресло за­местителя «займет депутат-женщина от оппозиции». По какому критерию под это определение попал Юрий Лянкэ, остает­ся только догадываться.

Александр БОЦ.