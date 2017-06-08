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Политических туристов приравняли к парламентской фракции
В минувшую пятницу Юрий Лянкэ, будучи «оппозиционером», избран голосами правящего большинства на пост вице-председателя парламента. Иэто несмотря на то, что бывший «просто премьер» подозревается, и не без оснований, в соучастии в краже миллиарда из трех молдавских банков.
Лянкэ занял кресло Лилианы Палихович, бывшего сопартийца по ЛДПМ. Она покинула парламент, посчитав невозможным для себя работать с правящим большинством. Подобных комплексов у председателя Народной европейской партии РМ не обнаружилось. В полупустом зале пленарных заседаний за Лянкэ голосовали лишь члены фракции Демократической партии и «независимые». Все остальные – и правые и левые – задолго до того покинули стены законодательного органа.
Тому причина – тоже Лянкэ. Демократам нужны в парламенте союзники, причем не маргинальные, а те, которых можно представить европейским гостям как равновеликих «партнеров». Проредив ряды коммунистов и либеральных демократов, Демпартия породила с десяток «неаффилированных» депутатов. Они скучковались вокруг Лянкэ, но не имели прав фракции. Согласно регламенту парламента, фракции создаются в течение 10 дней после учредительного заседания законодательного органа. У них все права как на вхождение в специализированные комиссии, так и на денежные командировки. «Отщепенцы» всего этого были лишены. Однако правящее большинство решило исправить данное положение и разработало проект, который приравнивает парламентские группы к фракциям. Это исключительно кишиневское изобретение, под Лянкэ, ни в одном европейском парламенте политических туристов так не возвышают. В знак протеста из зала пленарных заседаний, который еще с утра покинули социалисты, ушли коммунисты и либералы. Тем не менее, законопроект был принят 52 голосами.
Когда Лилиана Палихович в апреле сложила депутатский мандат, спикер Андриан Канду заявил, что кресло заместителя «займет депутат-женщина от оппозиции». По какому критерию под это определение попал Юрий Лянкэ, остается только догадываться.
Александр БОЦ.