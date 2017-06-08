«МК» на… необитаемом острове
Редакция «Московского комсомольца» регулярно поддерживает «обратную связь» со своими читателями. Мы рады, что вы неравнодушны, и, признаться, интересуемся не только вашим мнением о событиях в Молдове и мире, но всегда хотим знать, что наши подписчики думают о самой газете.
«Я читаю газету так давно, ещё с тех пор, когда она была «Кишинёвскими новостями», что могу, пожалуй, считать себя другом редакции. А вообще, «МК» – это то, что я взяла бы с собой на необитаемый остров», – когда-то призналась нам в письме Валентина Спыну. «Пока вы долбаете ворюг у власти, я буду вас читать», – утверждает Евгений Ченуша. «Статьи о здоровье в «МК» лучшие во всей молдавской прессе. Не останавливайтесь…», – призывает Мария Гылкэ. «Вы правда не боитесь так откровенно поддерживать оппозицию? Жму руку», – приветствует нас Константин Дмитриенко. «Когда вы стали «Московским комсомольцем», я беспокоилась, что газета будет «жёлтой». Но вы всё такие же умненькие, как раньше», – вздохнула, видимо, с облегчением Ксения Бурнашева.
«Спасибо, что не забываете пенсионеров. Государству на нас плевать, только вы и поддерживаете», – сетует Наталья Лунгу. Если вы ещё не стали читателями «МК» и, конечно, друзьями редакции, сделать это проще простого: подписаться на «МК» в почтовых отделениях ГП «Posta Moldovei» и «Moldpresa grup» SRL. А нашим постоянным подписчикам напоминаем, что оформить подписку на 2-е полугодие необходимо до 25 июня.