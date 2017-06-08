Редакция «Московского комсо­мольца» регулярно поддерживает «обратную связь» со своими чита­телями. Мы рады, что вы нерав­нодушны, и, признаться, интере­суемся не только вашим мнением о событиях в Молдове и мире, но всегда хотим знать, что наши под­писчики думают о самой газете.

«Я читаю газету так давно, ещё с тех пор, когда она была «Кишинёвскими новостями», что могу, пожалуй, считать себя другом ре­дакции. А вообще, «МК» – это то, что я взяла бы с собой на необитаемый остров», – когда-то призналась нам в письме Валентина Спы­ну. «Пока вы долбаете ворюг у власти, я буду вас читать», – утверждает Евгений Ченуша. «Статьи о здоровье в «МК» лучшие во всей молдавской прессе. Не останавливайтесь…», – призывает Мария Гылкэ. «Вы правда не боитесь так откровенно поддерживать оппо­зицию? Жму руку», – приветствует нас Кон­стантин Дмитриенко. «Когда вы стали «Мо­сковским комсомольцем», я беспокоилась, что газета будет «жёлтой». Но вы всё такие же умненькие, как раньше», – вздохнула, ви­димо, с облегчением Ксения Бурнашева.

«Спасибо, что не забываете пенсионе­ров. Государству на нас плевать, только вы и поддерживаете», – сетует Наталья Лунгу. Если вы ещё не стали читателями «МК» и, ко­нечно, друзьями редакции, сделать это про­ще простого: подписаться на «МК» в почтовых отделениях ГП «Posta Moldovei» и «Moldpresa grup» SRL. А нашим постоянным подписчи­кам напоминаем, что оформить подписку на 2-е полугодие необходимо до 25 июня.