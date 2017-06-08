Высший совет безопасности начал работу
Были рассмотрены два актуальнейших вопроса
Президент Игорь Додон провел первое после своего вступления в должность заседание Высшего совета безопасности. Собрался он в обновленном составе: по настоянию главы государства из этого органа были исключены входившие в него ранее лидеры политических партий.
Преступление без срока давности
Первый вопрос, как и обещал президент, касался расследования беспрецедентной банковской кражи. Игорь Додон сообщил, что на протяжении последних месяцев лично прочел всю корреспонденцию между государственными институтами с 2011 по 2016 годы, касающуюся хищений из банковского сектора. А члены Совета безопасности заслушали отчеты по этому поводу генерального прокурора, директора Национального центра антикоррупции, губернатора Национального банка и министра финансов.
Была представлена информация по делам Григория Гачкевича, Илана Шора, Влада Филата, Вячеслава Платона, Кирилла Лучинского. Игорь Додон потребовал проверить к следующему заседанию и представить информацию об участии в преступлении и других лиц:
«Речь о руководстве Нацбанка, а также о правительстве, создавшем предпосылки для финальной кражи в ноябре 2014 года. Также требую установить, в какой степени банки, которые за три дня перевели сотни миллионов леев на счета Banca de Economii, что позволило совершить эту кражу, были соучастниками в данном деле».
Глава государства в очередной раз подчеркнул: у этого преступления нет срока давности, и виновные все равно будут рано или поздно наказаны. На заседании совета был также поднят вопрос о необходимости обнародования отчета Kroll-2 после того, как он будет готов, а также о возвращении похищенных средств.
«1 млрд леев из тех денег, что оставались внутри страны, уже вернули. На активы наложен арест, они выставлены на продажу, за счет чего можно будет вернуть еще 3-4 млрд леев. Сложнее с 400 млн долларов, которые были выведены за границу. У них есть срок давности – до ноября 2017 года. На сегодняшнем заседании приняли решение рекомендовать уполномоченным органам срочно начать преследование вне страны для обнаружения этих средств», – сказал президент.
Оснований для дипломатического скандала не было
Второй темой заседания стало выдворение российских дипломатов из Молдовы. Глава государства отметил, что и МИДЕИ, и СИБ нарушили закон, не проинформировав его об этом решении.
«Сегодня нам попытались представить причины такого демарша. На основании представленного большинство членов Совета безопасности пришли к мнению, что веских оснований для принятия столь жесткого решения не было. То, что нам представили, по моему мнению, больше похоже на политические аргументы. Почему и в чьих интересах оно было принято, СИБ не говорит, а МИДЕИ принимало решение на основании запроса СИБа», – сказал президент, назвав сделанный шаг политическим или даже геополитическим.
Глава государства с сожалением отметил, что власти не обращают внимания на нарушения, допускаемые аккредитованными в стране дипломатами западных государств. Он потребовал представить детальную информацию о деятельности всех дипломатов – как с Востока, так и с Запада. «Я считаю, что тот, кто нарушает закон, должен быть наказан. Но не выборочно и по геополитическим соображениям. Посмотрим, чем закончится вотум недоверия, но за такое в любой стране ответственные вылетают с должностей», – добавил Игорь Додон.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.