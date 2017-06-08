Были рассмотрены два актуальнейших вопроса

Президент Игорь Додон провел первое после своего вступления в должность заседание Высше­го совета безопасности. Собрал­ся он в обновленном составе: по настоянию главы государства из этого органа были исключены входившие в него ранее лидеры политических партий.

Преступление без срока давности

Первый вопрос, как и обещал прези­дент, касался расследования беспреце­дентной банковской кражи. Игорь Додон сообщил, что на протяжении последних месяцев лично прочел всю корреспон­денцию между государственными инсти­тутами с 2011 по 2016 годы, касающуюся хищений из банковского сектора. А члены Совета безопасности заслушали отчеты по этому поводу генерального прокуро­ра, директора Национального центра антикоррупции, губернатора Националь­ного банка и министра финансов.

Была представлена информация по делам Григория Гачкевича, Илана Шора, Влада Филата, Вячеслава Платона, Ки­рилла Лучинского. Игорь Додон потре­бовал проверить к следующему засе­данию и представить информацию об участии в преступлении и других лиц:

«Речь о руководстве Нацбанка, а также о правительстве, создавшем предпосылки для финальной кражи в ноябре 2014 года. Также требую уста­новить, в какой степени банки, которые за три дня перевели сотни миллионов леев на счета Banca de Economii, что позволило совершить эту кражу, были соучастниками в данном деле».

Глава государства в очередной раз подчеркнул: у этого преступления нет сро­ка давности, и виновные все равно будут рано или поздно наказаны. На заседании совета был также поднят вопрос о необ­ходимости обнародования отчета Kroll-2 после того, как он будет готов, а также о возвращении похищенных средств.

«1 млрд леев из тех денег, что оста­вались внутри страны, уже вернули. На активы наложен арест, они выставлены на продажу, за счет чего можно будет вернуть еще 3-4 млрд леев. Сложнее с 400 млн долларов, которые были выведены за границу. У них есть срок давности – до ноября 2017 года. На сегодняшнем засе­дании приняли решение рекомендовать уполномоченным органам срочно начать преследование вне страны для обнаруже­ния этих средств», – сказал президент.

Оснований для дипломатического скандала не было

Второй темой заседания стало вы­дворение российских дипломатов из Молдовы. Глава государства отметил, что и МИДЕИ, и СИБ нарушили закон, не про­информировав его об этом решении.

«Сегодня нам попытались предста­вить причины такого демарша. На осно­вании представленного большинство членов Совета безопасности пришли к мнению, что веских оснований для при­нятия столь жесткого решения не было. То, что нам представили, по моему мне­нию, больше похоже на политические аргументы. Почему и в чьих интересах оно было принято, СИБ не говорит, а МИДЕИ принимало решение на основа­нии запроса СИБа», – сказал президент, назвав сделанный шаг политическим или даже геополитическим.

Глава государства с сожалением отметил, что власти не обращают вни­мания на нарушения, допускаемые ак­кредитованными в стране дипломатами западных государств. Он потребовал представить детальную информацию о деятельности всех дипломатов – как с Востока, так и с Запада. «Я считаю, что тот, кто нарушает закон, должен быть на­казан. Но не выборочно и по геополити­ческим соображениям. Посмотрим, чем закончится вотум недоверия, но за такое в любой стране ответственные вылетают с должностей», – добавил Игорь Додон.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.