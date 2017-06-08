Президент Молдовы встретился с представителями молдавской диаспоры в России

Во время пребывания на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Игорь Додон встретился с представителями молдавской диаспоры.

Собралось около 400 человек, среди которых не только жители Санкт-Петербурга, но и юга России, и даже Сибири и Дальнего Востока. На встрече присут­ствовали региональные руководители молдавской ди­аспоры из 17 российских регионов. Глава государства пообещал, что сделает все возможное для открытия консульства Молдовы в Санкт-Петербурге, отметив, что в этом городе работают и проживают около 200 тысяч наших сограждан – больше, чем в Италии, где есть и посольство, и несколько консульств. При этом Игорь Додон подчеркнул, что даже в Италии этих учреж­дений не хватает для оказания качественных и в нужном объеме услуг для наших соотечественников.

В ходе встречи было выдвинуто предложение о про­ведении с периодичностью один раз в год Всемирного конгресса молдавской диаспоры. Глава государства вы­сказал свое одобрение данному предложению и сооб­щил присутствующим, что проблемами диаспоры будет заниматься не только президентский советник по вопро­сам диаспоры, но и комитет в рамках Общественного совета при президенте. Состоялось также обсуждение необходимости открытия большего количества избира­тельных участков за пределами Молдовы, в первую оче­редь на территории России. «Исходя из числа молдав­ских граждан в РФ, должно быть не менее 150 участков», – отметил Игорь Додон. Были затронуты экономические проблемы, вопросы взаимодействия с бизнесом, раз­вития торговых отношений, регионального сотрудниче­ства. В заключение Игорь Додон подчеркнул, что каждая подобная встреча лишний раз убеждает его в необходи­мости консолидации диаспоры: «Наши люди – это наше богатство, где бы они ни находились – в Молдове или за рубежом. Будем продолжать диалог и такие встречи повсюду – на Востоке и на Западе».