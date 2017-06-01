Алексей Тулбуре: «Зачистка территории между подельниками мафии»
Троллейбусы едут, вода течет, а градоначальник сидит
После задержания 25 мая по подозрению в коррупции Дорин Киртоакэ провел в следственном изоляторе НЦБКоколо суток. Иуже накануне выходных примара отправили под домашний арест.
По неподтвержденной пока информации, своего начальника «сдали» ранее арестованные вице-мэр столицы Нистор Грозаву и начальник муниципального управления транспорта Игорь Гамрецкий. Вместе с Киртоакэ задержаны два муниципальных советника и секретарь мунсовета.
Неделю городом не управляют задержанные высшие чиновники, а катастрофы так и не наступило: троллейбусы по Кишиневу курсируют, вода из кранов течет. Киртоакэ задержан по делу о платных парковках, что и предрекали на страницах «МК» наши авторы. По имеющейся информации, мэр должен был получить откат в 13% от суммы контракта, заключенного с австро-венгерской фирмой EME Parkleitsysteme GmbH, собиравшейся управлять всеми городскими стоянками. Таким образом, сбылось пророчество Владимира Филата, обещавшего Михаю Гимпу еще осенью позапрошлого года, что настанет день, когда придут и за его племянником.
Сам председатель Либеральной партии не сомневается: его родственника арестовали не за коррупцию. «Очевидно – это политический заказ. В следующем году будем отмечать столетний юбилей объединения с Румынией. Дорин должен был организовать торжества по данному случаю, а Москве это оказалось не по душе. Речь идет о геополитике», – заявил, выступая на одном из телеканалов, Михай Гимпу. Он также не исключил того, что задержанию Киртоакэ способствовал его бывший сподвижник Анатол Шалару. Правда, экс-министр обороны от ЛП – ярый унионист и евролиберал. Не очень верится, что он «играет на руку Москве». Впрочем, Гимпу готов винить в проблемах, обрушившихся в последнее время на Либеральную партию, кого угодно, но только не племянника или себя.
«Борьбу с коррупцией надо начинать не с таких шоу, а с реформы Уголовного кодекса, – считает эксперт в области экономики и права Дмитрий Барбалат. – Не нормально, когда максимальное наказание за пассивную коррупцию 15 лет, а активную – всего 12. Не нормально, когда в УК есть глава из 5 статей «Преступления, относящиеся к половой сфере», но исключены статья 330 «Получение служащим незаконного вознаграждения» и статья 331 «Отказ от исполнения закона». А потому бесполезно содержать генпрокуратуру с 1420 единицами штата, антикоррупционный центр с 350 сотрудниками и МВД с 17822 работниками. И еще множество (около 70) других контролирующих/надзирающих органов. Единственное, с чем они «справляются», – пятничные громкие шоу с арестами».
«Если говорить с общегражданской позиции, то я не считаю прошедшие задержания некой кампанейщиной, – говорит эксперт в области конституционного права Николай Осмокеску. – Прокуратура и Центр по борьбе с коррупцией к своей работе относятся довольно ответственно. Задержания происходят, когда к тому есть все основания. Это не репрессии со стороны правовых органов или руководства страны. Есть общий принцип: каждый должен отвечать за свои поступки, степень виновности определит суд. До тех пор – это лишь предварительные следственные действия. Что касается изменений в парламенте и правительстве, вследствие ухода либералов из коалиции, – может, это и к лучшему. Что же касается «руки Москвы», то, как ни присматривался, в аресте Киртоакэ ее я так и не разглядел».
«Если бы это было правосудием, прокуроры первыми постучали бы в дверь к Плахотнюку и к его окружению, – полагает бывший постпред РМ в Совете Европы и при ООН Алексей Тулбуре. – А то, что происходит сейчас в отношении либералов в примэрии Кишинева, – это расчистка территории от одних подельников мафии для других. Будут ли улучшения в городе? Не исключаю, но они в условиях политического контроля известного клана над госинститутами, прессой и так далее не будут иметь системного и долгосрочного характера».
Республиканский совет Либеральной партии, прошедший 26 мая, принял решение об уходе из коалиции и отзыве с должностей трех министров-либералов. «Мы выходим из правящего альянса и переходим в оппозицию», – заявил Михай Гимпу. Со своей стороны, в понедельник Демократическая партия распространила пресс-релиз, в котором сообщается: «Правящая коалиция остается функциональной, а правительство имеет полную политическую поддержку для внедрения реформ и реализации утвержденной программы правления».
Александр ТОКАРСКИЙ.