Троллейбусы едут, вода течет, а градоначальник сидит

После задержания 25 мая по подо­зрению в коррупции Дорин Киртоа­кэ провел в следственном изоляторе НЦБКоколо суток. Иуже накануне выходных примара отправили под домашний арест.

По неподтвержденной пока инфор­мации, своего начальника «сдали» ранее арестованные вице-мэр столицы Нистор Грозаву и начальник муниципального управления транспорта Игорь Гамрецкий. Вместе с Киртоакэ задержаны два муни­ципальных советника и секретарь мунсо­вета.

Неделю городом не управляют задер­жанные высшие чиновники, а катастрофы так и не наступило: троллейбусы по Киши­неву курсируют, вода из кранов течет. Кир­тоакэ задержан по делу о платных парков­ках, что и предрекали на страницах «МК» наши авторы. По имеющейся информации, мэр должен был получить откат в 13% от суммы контракта, заключенного с австро-венгерской фирмой EME Parkleitsysteme GmbH, собиравшейся управлять всеми городскими стоянками. Таким образом, сбылось пророчество Владимира Филата, обещавшего Михаю Гимпу еще осенью по­запрошлого года, что настанет день, когда придут и за его племянником.

Сам председатель Либеральной пар­тии не сомневается: его родственника аре­стовали не за коррупцию. «Очевидно – это политический заказ. В следующем году бу­дем отмечать столетний юбилей объеди­нения с Румынией. Дорин должен был ор­ганизовать торжества по данному случаю, а Москве это оказалось не по душе. Речь идет о геополитике», – заявил, выступая на одном из телеканалов, Михай Гим­пу. Он также не исключил того, что задержанию Киртоакэ способствовал его бывший сподвижник Анатол Шалару. Правда, экс-министр обороны от ЛП – ярый унионист и евролиберал. Не очень верится, что он «играет на руку Москве». Впро­чем, Гимпу готов винить в проблемах, обрушив­шихся в последнее время на Либеральную партию, кого угодно, но только не племянника или себя.

«Борьбу с коррупцией надо начинать не с таких шоу, а с реформы Уголовного ко­декса, – считает эксперт в области эконо­мики и права Дмитрий Барбалат. – Не нор­мально, когда максимальное наказание за пассивную коррупцию 15 лет, а активную – всего 12. Не нормально, когда в УК есть глава из 5 статей «Преступления, относя­щиеся к половой сфере», но исключены статья 330 «Получение служащим незакон­ного вознаграждения» и статья 331 «Отказ от исполнения закона». А потому бесполез­но содержать генпрокуратуру с 1420 еди­ницами штата, антикоррупционный центр с 350 сотрудниками и МВД с 17822 работни­ками. И еще множество (около 70) других контролирующих/надзирающих органов. Единственное, с чем они «справляются», – пятничные громкие шоу с арестами».

«Если говорить с общегражданской по­зиции, то я не считаю прошедшие задер­жания некой кампанейщиной, – говорит эксперт в области конституционного права Николай Осмокеску. – Прокуратура и Центр по борьбе с коррупцией к своей работе отно­сятся довольно ответственно. Задержания происходят, когда к тому есть все основания. Это не репрессии со стороны правовых ор­ганов или руководства страны. Есть общий принцип: каждый должен отвечать за свои поступки, степень виновности определит суд. До тех пор – это лишь предваритель­ные следственные действия. Что касается изменений в парламенте и правительстве, вследствие ухода либералов из коалиции, – может, это и к лучшему. Что же касается «руки Москвы», то, как ни присматривался, в аресте Киртоакэ ее я так и не разглядел».

«Если бы это было правосудием, про­куроры первыми постучали бы в дверь к Плахотнюку и к его окружению, – полагает бывший постпред РМ в Совете Европы и при ООН Алексей Тулбуре. – А то, что про­исходит сейчас в отношении либералов в примэрии Кишинева, – это расчистка тер­ритории от одних подельников мафии для других. Будут ли улучшения в городе? Не исключаю, но они в условиях политического контроля известного клана над госинститу­тами, прессой и так далее не будут иметь системного и долгосрочного характера».

Республиканский совет Либеральной партии, прошедший 26 мая, принял ре­шение об уходе из коалиции и отзыве с должностей трех министров-либералов. «Мы выходим из правящего альянса и переходим в оппозицию», – заявил Михай Гимпу. Со своей стороны, в понедельник Демократическая партия распространила пресс-релиз, в котором сообщается: «Пра­вящая коалиция остается функциональной, а правительство имеет полную политиче­скую поддержку для внедрения реформ и реализации утвержденной программы правления».

Александр ТОКАРСКИЙ.