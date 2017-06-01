ВЕРА ТВОРИТ ЧУДЕСА
А ирония смягчает сердца
Вера в Бога — личное дело человека. Но внезапно этот деликатный и сложный вопрос стал в России предметом массовых публичных дешёвых спекуляций. Стал, извините, допингом для рейтинга.
С невероятной силой разгорается война за веру. Хотя с точки зрения XV века пока всё удивительно мирно. Нет резни, еретиков не сжигают заживо.
Но ведь не всё сразу. Сперва толковище, потом побоище.
Пока беснуется травмированный попами Невзоров, пока беснуются травмированные Невзоровым попы — всё это местами забавно, местами противно, часто скучно и постоянно глупо.
Но вот даже почтенное лицо Первого канала Владимир Познер счёл необходимым спросить: накажут ли его за утверждение, что Бога нет?
Простой вопрос
Человека спрашивают: «Веришь ли ты, что во Вселенной существуют другие планеты, населённые разумными существами?»
Человек отвечает: «Да, верю», либо: «Нет, не верю». Оба ответа совершенно нормальны. Хочешь — верь, не хочешь — не верь.
Но если человек заявит: «Во Вселенной нету таких планет!» — невольно подумаешь, что он дурак. Откуда ему знать про всю Вселенную?
Верит человек в Бога или нет — личное дело. Но если кто-то заявляет, что Бога нет, то разве такой человек не выглядит дураком? Откуда ему знать? На основании чего он утверждает?
Атеисты убеждены, что Бога нет, потому, мол, что нет научных доказательств. Вопрос: от какой науки они хотели бы их получить? От математики? Она божественна. От химии? Её толком никто не знает. От физики?
Физика, безусловно, большой авторитет. Люди верят ей больше, чем собственным жёнам.
Люди верят в чёрные дыры, в тёмную материю, в планеты других галактик, в пи-мезоны, ми-мезоны, мю-мезоны, глюоны и др. и пр. А кто их видел?
Некоторые учёные утверждают, будто они что-то такое видели; мол, некие следы позволяют сделать вывод о… Некоторые верующие утверждают примерно то же самое о Боге. Иногда это совпадает в одном человеке.
Обычно начинают считать нобелевских лауреатов. Кто-то говорит, что большинство из них — верующие, кто-то — что атеисты. (Для особой убедительности берут почему-то лауреатов по физике, считая, видимо, что физика — главная наука в этом деле.)
У Ньютона нет Нобелевской премии, но все физики считают его гением, а он верил.
Скорее Нобелевская премия воспринимается как знак большого и признанного ума. Лауреаты, несомненно, очень умные люди. Но разве умный человек никогда не говорит глупости? «Человеку свойственно ошибаться» — это было сформулировано именно из-за ошибок очень умных людей; потому что ошибка дурака формул не требует, никого не удивляет. Величайшие умы человечества изрекали иногда невероятную чушь. От этого никто не застрахован. (В частности, эту заметку могут назвать дурацкой, бредовой и ещё как угодно.)
Если какие-нибудь уважаемые Нобелевские лауреаты не знали любви (не дано им было), не верили в неё — ну и что? Ничего. Это их личное дело.
Когда речь идёт о вере, то научные авторитеты — не самые важные. Есть признанные гении человечества. Их влияние на умы огромно. Пушкин, Достоевский… — ладно, они не в счёт. А как быть с Буддой, Сократом? Ладно, и эти не в счёт. Все эти гении оперировали словами, а слова можно понять ошибочно, перетолковать, вывернуть, высмеять.
Бах, Моцарт, Рахманинов… — как быть с ними? Они сочинили гениальную церковную музыку, мессы, хоралы, реквиемы. Неужели лицемерили? Притворялись верующими ради денег?
***
Умный человек иногда очень глуп. Во всяком случае, выглядит дураком. Вот знаменитое место: почти самое начало «Мастера и Маргариты» — разговор умнейшего литератора с сатаной.
— Вы не верите в бога? Клянусь, я никому не скажу.
— Да, мы не верим в бога, — ответил Берлиоз. — Но об этом можно говорить совершенно свободно.
Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:
— Вы — атеисты?!
— Да, мы — атеисты, — улыбаясь, ответил Берлиоз. — В нашей стране атеизм никого не удивляет. Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге.
Берлиоз дурак. Умный, хитрый, но дурак. Его фраза о том, что «население сознательно и давно перестало верить», изумительно глупая; Булгаков мастер. Сознательно перестать верить и начать не верить? Совершенно ясно, что Берлиоз не понимает или забыл смысл слова «вера». И что такое «давно»? Действие происходит в 1930-м. Воинствующий атеизм к тому времени бушевал всего лишь 12 лет (если хотите — 13). Это даже с примитивной точки зрения недавно. А с философской — миг. И что такое «большинство»? Кто его считал? Какие социологи?
Вообразите соцопрос в январе 1917 года:
«Любите царя-батюшку, императора Николая Александровича?» — «Конечно!»
«Любите барина?» — «Очень!»
«Верите в Бога?» — «Господи! А как же!»
Ну а потом, как известно, резали, жгли, взрывали… Теперь вот опять верят.
…Булгаков показал учёного атеиста дураком. Случайно? Смерть Берлиоза сочувствия у читателей не вызывает. (Может, такие и есть, но нам не встречались.)
Человеческие жертвы
Вера в Бога — не гарантия ума и не примета глупости. И среди верующих, и среди атеистов есть удивительные дураки. Интересно было бы знать, где их больше.
Американский пастор сжёг Коран. Может, кому-то кажется, что он герой. Но скорее всего, он просто идиот. Десятки людей погибли из-за его идиотского поступка. Он принёс их в жертву. И похоже, знал что делает.
Чего добивался этот верующий? Поколебать веру мусульман? Не вышло. Прославиться?..
Допустим, человек подойдёт сегодня к людям, которые стоят в очереди к мощам Николая-угодника, и начнёт орать: «Бога нет!» Он атеист, он выкрикивает свои убеждения и вроде бы имеет на это право. Вам он кажется умным? Ладно. Но зачем он это делает? Хочет сделать умными всех, кто кажутся ему глупыми? Просветить тёмных боговеров? Ещё бы хорошо устроить вдоль этой очереди гей-парад, чтобы сразу побольше людей научились толерантности.
…Когда убили журналистов «Шарли», это был ужасный теракт. Хотя они такие же журналисты, как тот, кто, раздевшись догола, лает собакой, — художник.
Террористов, конечно, следовало поймать, судить, казнить за обдуманное, групповое, демонстративное, совершённое особо опасным способом… Мы их не оправдываем, успокойтесь.
Допустим, вас занесло к чудом сохранившимся в джунглях Амазонки остаткам народа майя. Жрецы на глазах толпы приносят человеческие жертвы. Что делать? Поймать жрецов и судить их по УК РФ?
…К мощам Николая Чудотворца за первые сутки в Москве пришли десятки тысяч людей.
Вера творит чудеса постоянно; просто мы этого не замечаем. Вот пример настоящего чуда: за Путина — 86%, но на Поклонную на митинг в его поддержку людей везут автобусами, платят немножко денег, за неявку грозят уволить. А процент христиан в России заметно меньше, но малая часть древних останков собирает гораздо больше людей, чем целый живой президент. Причём собирает без автобусов, бесплатно и без угроз.
Не так давно к поясу Богородицы (часть одежды) в Москве пришло около миллиона. Очередь иногда растягивалась на 8 километров. Некоторые стояли больше суток. Почему-то ни власть, ни оппозиция и близко не вызывают такого энтузиазма.
***
Звезда, телескоп, астроном, свинья — всё это существует в реальности, согласны?
Звезда на всех взирает равнодушно: и на телескоп, и на астронома, и на свинью.
Свинья ни во что не верит, потому что не понимает. Если кто-то попробует ей объяснить, что светящаяся точка в ночном небе — это гигантский пылающий шар весом в 100 триллионов свиней… Лопнешь, но ничего не объяснишь, ничем не докажешь.
Если на этом месте какой-нибудь читатель заявит, что свинья — не человек, сразу согласимся. Многие свиньи умнее некоторых людей. А уж добрее каждая вторая.
***
Отношение к православию, отношение к попам и вера в Бога — вещи принципиально разные.
Попы — всё же люди, то есть грешники: случается, пьют, лгут, чревоугодничают и пр.
Православие — религия. И если сказать, что она единственно верная, то выйдет, что все другие — ложные. Но дело в том, что это — человеческое; ни Бог-отец, ни Бог-сын ничего о православии ни разу не сказали.
А веру в Бога оставьте в покое.