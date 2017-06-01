А ирония смягчает сердца

Вера в Бога — личное дело че­ловека. Но внезапно этот дели­катный и сложный вопрос стал в России предметом массовых публичных дешёвых спекуля­ций. Стал, извините, допингом для рейтинга.

С невероятной силой разгора­ется война за веру. Хотя с точки зрения XV века пока всё удиви­тельно мирно. Нет резни, ерети­ков не сжигают заживо.

Но ведь не всё сразу. Сперва толковище, потом побоище.

Пока беснуется травмирован­ный попами Невзоров, пока беснуются травмированные Не­взоровым попы — всё это места­ми забавно, местами противно, часто скучно и постоянно глупо.

Но вот даже почтенное лицо Первого канала Владимир По­знер счёл необходимым спро­сить: накажут ли его за утверж­дение, что Бога нет?

Простой вопрос

Человека спрашивают: «Веришь ли ты, что во Вселенной существуют другие плане­ты, населённые разумными существами?»

Человек отвечает: «Да, верю», либо: «Нет, не верю». Оба ответа совершенно нормаль­ны. Хочешь — верь, не хочешь — не верь.

Но если человек заявит: «Во Вселенной нету таких планет!» — невольно подумаешь, что он дурак. Откуда ему знать про всю Все­ленную?

Верит человек в Бога или нет — личное дело. Но если кто-то заявляет, что Бога нет, то разве такой человек не выглядит дура­ком? Откуда ему знать? На основании чего он утверждает?

Атеисты убеждены, что Бога нет, потому, мол, что нет научных доказательств. Вопрос: от какой науки они хотели бы их получить? От математики? Она божественна. От химии? Её толком никто не знает. От физики?

Физика, безусловно, большой автори­тет. Люди верят ей больше, чем собственным жёнам.

Люди верят в чёрные дыры, в тёмную материю, в планеты других галактик, в пи-мезоны, ми-мезоны, мю-мезоны, глюоны и др. и пр. А кто их видел?

Некоторые учёные утверждают, будто они что-то такое видели; мол, некие следы позволяют сделать вывод о… Некоторые ве­рующие утверждают примерно то же самое о Боге. Иногда это совпадает в одном чело­веке.

Обычно начинают считать нобелевских лауреатов. Кто-то говорит, что большинство из них — верующие, кто-то — что атеисты. (Для особой убедительности берут почему-то лауреатов по физике, считая, видимо, что физика — главная наука в этом деле.)

У Ньютона нет Нобелевской премии, но все физики считают его гением, а он верил.

Скорее Нобелевская премия восприни­мается как знак большого и признанного ума. Лауреаты, несомненно, очень умные люди. Но разве умный человек никогда не говорит глупости? «Человеку свойственно ошибать­ся» — это было сформулировано именно из-за ошибок очень умных людей; потому что ошибка дурака формул не требует, никого не удивляет. Величайшие умы человечества изрекали иногда невероятную чушь. От этого никто не застрахован. (В частности, эту за­метку могут назвать дурацкой, бредовой и ещё как угодно.)

Если какие-нибудь уважаемые Нобелев­ские лауреаты не знали любви (не дано им было), не верили в неё — ну и что? Ничего. Это их личное дело.

Когда речь идёт о вере, то научные ав­торитеты — не самые важные. Есть признан­ные гении человечества. Их влияние на умы огромно. Пушкин, Достоевский… — ладно, они не в счёт. А как быть с Буддой, Сокра­том? Ладно, и эти не в счёт. Все эти гении оперировали словами, а слова можно по­нять ошибочно, перетолковать, вывернуть, высмеять.

Бах, Моцарт, Рахманинов… — как быть с ними? Они сочинили гениальную церковную музыку, мессы, хоралы, реквиемы. Неуже­ли лицемерили? Притворялись верующими ради денег?

***

Умный человек иногда очень глуп. Во всяком случае, выглядит дураком. Вот знаме­нитое место: почти самое начало «Мастера и Маргариты» — разговор умнейшего литера­тора с сатаной.

— Вы не верите в бога? Клянусь, я ни­кому не скажу.

— Да, мы не верим в бога, — ответил Берлиоз. — Но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку ска­мейки и спросил, даже привизгнув от лю­бопытства:

— Вы — атеисты?!

— Да, мы — атеисты, — улыбаясь, от­ветил Берлиоз. — В нашей стране атеизм никого не удивляет. Большинство нашего населения сознательно и давно переста­ло верить сказкам о боге.

Берлиоз дурак. Умный, хитрый, но дурак. Его фраза о том, что «население сознательно и давно перестало верить», изумительно глу­пая; Булгаков мастер. Сознательно перестать верить и начать не верить? Совершенно ясно, что Берлиоз не понимает или забыл смысл слова «вера». И что такое «давно»? Действие происходит в 1930-м. Воинствующий атеизм к тому времени бушевал всего лишь 12 лет (если хотите — 13). Это даже с примитив­ной точки зрения недавно. А с философской — миг. И что такое «большинство»? Кто его считал? Какие социологи?

Вообразите соцопрос в январе 1917 года:

«Любите царя-батюшку, императора Ни­колая Александровича?» — «Конечно!»

«Любите барина?» — «Очень!»

«Верите в Бога?» — «Господи! А как же!»

Ну а потом, как известно, резали, жгли, взрывали… Теперь вот опять верят.

…Булгаков показал учёного атеиста ду­раком. Случайно? Смерть Берлиоза сочув­ствия у читателей не вызывает. (Может, такие и есть, но нам не встречались.)

Человеческие жертвы

Вера в Бога — не гарантия ума и не при­мета глупости. И среди верующих, и среди атеистов есть удивительные дураки. Инте­ресно было бы знать, где их больше.

Американский пастор сжёг Коран. Мо­жет, кому-то кажется, что он герой. Но скорее всего, он просто идиот. Десятки людей по­гибли из-за его идиотского поступка. Он при­нёс их в жертву. И похоже, знал что делает.

Чего добивался этот верующий? Поко­лебать веру мусульман? Не вышло. Просла­виться?..

Допустим, человек подойдёт сегодня к людям, которые стоят в очереди к мощам Николая-угодника, и начнёт орать: «Бога нет!» Он атеист, он выкрикивает свои убеждения и вроде бы имеет на это право. Вам он кажет­ся умным? Ладно. Но зачем он это делает? Хочет сделать умными всех, кто кажутся ему глупыми? Просветить тёмных боговеров? Ещё бы хорошо устроить вдоль этой очере­ди гей-парад, чтобы сразу побольше людей научились толерантности.

…Когда убили журналистов «Шарли», это был ужасный теракт. Хотя они такие же журналисты, как тот, кто, раздевшись догола, лает собакой, — художник.

Террористов, конечно, следовало пой­мать, судить, казнить за обдуманное, группо­вое, демонстративное, совершённое особо опасным способом… Мы их не оправдываем, успокойтесь.

Допустим, вас занесло к чудом сохра­нившимся в джунглях Амазонки остаткам на­рода майя. Жрецы на глазах толпы приносят человеческие жертвы. Что делать? Поймать жрецов и судить их по УК РФ?

…К мощам Николая Чудотворца за пер­вые сутки в Москве пришли десятки тысяч людей.

Вера творит чудеса постоянно; про­сто мы этого не замечаем. Вот пример на­стоящего чуда: за Путина — 86%, но на По­клонную на митинг в его поддержку людей везут автобусами, платят немножко денег, за неявку грозят уволить. А процент хри­стиан в России заметно меньше, но малая часть древних останков собирает гораздо больше людей, чем целый живой президент. Причём собирает без автобусов, бесплатно и без угроз.

Не так давно к поясу Богородицы (часть одежды) в Москве пришло около миллиона. Очередь иногда растягивалась на 8 кило­метров. Некоторые стояли больше суток. Почему-то ни власть, ни оппозиция и близко не вызывают такого энтузиазма.

***

Звезда, телескоп, астроном, свинья — всё это существует в реальности, соглас­ны?

Звезда на всех взирает равнодушно: и на телескоп, и на астронома, и на свинью.

Свинья ни во что не верит, потому что не понимает. Если кто-то попробует ей объ­яснить, что светящаяся точка в ночном небе — это гигантский пылающий шар весом в 100 триллионов свиней… Лопнешь, но ничего не объяснишь, ничем не докажешь.

Если на этом месте какой-нибудь чита­тель заявит, что свинья — не человек, сразу согласимся. Многие свиньи умнее некоторых людей. А уж добрее каждая вторая.

***

Отношение к православию, отношение к попам и вера в Бога — вещи принципиально разные.

Попы — всё же люди, то есть грешники: случается, пьют, лгут, чревоугодничают и пр.

Православие — религия. И если сказать, что она единственно верная, то выйдет, что все другие — ложные. Но дело в том, что это — человеческое; ни Бог-отец, ни Бог-сын ни­чего о православии ни разу не сказали.

А веру в Бога оставьте в покое.