ПСРМ всегда рядом с народом
Это подтверждают Дни информирования граждан
Это правило в Партии социалистов соблюдается неукоснительно: регулярно, как минимум раз в месяц, ПСРМ проводит дни политического информирования граждан.
Все члены партии, независимо от статуса, в эти дни отправляются на встречи с жителями городов и сел. Так было и в минувшие выходные.
Теленешты, Унгены, Калараш, Окница, Штефан Водэ, Леова, Дубоссары, Кагул… Это лишь некоторые адреса, куда пришли активисты ПСРМ и «Молодой Гвардии».
Подводя итоги Дней информирования, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сказала:
«Я благодарю всех активистов ПСРМ за участие в таком важном и благородном деле. Я уверена, что вместе мы сможем многого достичь и добиться того, чтобы наша страна, наши люди, все мы – граждане Молдовы — жили лучше».
Она отметила: «ПСРМ – это партия, которая всегда рядом с народом, рядом с простыми людьми. Беседуя с жителями нашей страны, мы не только рассказываем о том, что происходит в республике и в мире, мы также узнаем о том, чем живут наши граждане, с какими проблемами сталкиваются.
Понимая, чем живут наши люди, мы отстаиваем их интересы в парламенте, в местных советах, на международных и общественных площадках. А с конца прошлого года лидер Партии социалистов Игорь Додон защищает интересы всего молдавского народа с трибуны Президента РМ».