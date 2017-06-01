Это подтверждают Дни информирования граждан

Это правило в Партии социа­листов соблюдается неукос­нительно: регулярно, как минимум раз в месяц, ПСРМ проводит дни политического информирования граждан.

Все члены партии, независимо от статуса, в эти дни отправляются на встречи с жителями городов и сел. Так было и в минувшие выходные.

Теленешты, Унгены, Калараш, Окница, Штефан Водэ, Леова, Ду­боссары, Кагул… Это лишь некото­рые адреса, куда пришли активисты ПСРМ и «Молодой Гвардии».

Подводя итоги Дней инфор­мирования, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сказала:

«Я благодарю всех активистов ПСРМ за участие в таком важном и благородном деле. Я уверена, что вместе мы сможем многого достичь и добиться того, чтобы наша стра­на, наши люди, все мы – граждане Молдовы — жили лучше».

Она отметила: «ПСРМ – это партия, которая всегда рядом с народом, рядом с простыми людьми. Беседуя с жителя­ми нашей страны, мы не только рассказы­ваем о том, что происходит в республике и в мире, мы также узнаем о том, чем живут наши граждане, с каки­ми проблемами сталки­ваются.

Понимая, чем жи­вут наши люди, мы от­стаиваем их интересы в парламенте, в местных советах, на междуна­родных и общественных площадках. А с конца прошлого года лидер Партии социалистов Игорь Додон защищает интересы всего молдав­ского народа с трибуны Президента РМ».