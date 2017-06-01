Как гаишники сначала калечат пьяных водителей, а потом пытаются замести следы

Власть и безнаказанность порой превращают людей в животных. Сильнее других такой трансформации подвержены сотрудники правоохранительных органов. Они как лакмусовая бумажка — реагируют на вседозволенность, бесконтрольность тем, что… бьют или даже убивают. Во имя собственного благополучия, ради новых звезд на погонах и премий в конвертах. Без суда и следствия.

В наше распоряжение попали аудиозаписи переговоров сотрудников московского ГИБДД. Гаишники, избившие до полусмерти нетрезвого водителя (тот написал заявление в полицию), обсуждают, как быть в этой непростой для них ситуации. И вот они решают, кто и как будет выкручиваться, по сколько сбрасываться, куда эти деньги занести, как попробовать подкупить «терпилу», а если не получится, то можно и убить. Это даже не цинизм. Это уровень деградации. А еще интересно, что потерпевший гражданин (может, не бесплатно?!) с легкостью меняет показания и указывает не на тех, кто действительно бил, а на тех, кто не скинулся… И это пример другого падения.

Криминальная история одной погони

В час ночи 19 августа 2016 года 44-летний москвич Станислав Серебряков мчал на своей «Мицубиси» в сторону метро «Перово». Сразу оговоримся: был выпимши. И, увы, не в первый раз — в 2015 году был лишен прав за вождение в пьяном виде.

Сотрудники ГИБДД подали знак остановиться. Но на этот раз Серебряков твердо намеревался гаишникам в руки легко не даваться. Началась погоня.

Экипаж ДПС УВД по ВАО Москвы в составе инспекторов Дмитрия Минаева и Александра Каменского (запомните эти имена, они еще пригодятся) гонялся за «Мицубиси» почти 40 минут. Просили по рации подмогу. К преследованию нарушителя подключились еще три экипажа. Настигли авто во дворе дома №5 по улице Металлургов. Станислав забаррикадировался — окна и двери заблокировал изнутри. Сотрудники ГИБДД все-таки выманили его из машины, а дальше произошло то, что вошло в материалы уголовного дела: Серебрякова жестоко избили. Били так сильно и страшно, что переломали ребра, повредили почки, травмировали голову…

Избитого водителя, отказавшегося проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, увезли не врачи «скорой», а сотрудники прибывшей на место ЧП следственно-оперативной группы. И не в больницу, а в ОМВД «Перово», где он пробыл всю ночь. Лишь в 8 часов дознаватель сжалился и позвонил на «03». «Скорая» в экстренном порядке госпитализировала Серебрякова в больницу №29. Там диагностировали перелом двух ребер, разрыв почки (ее потом удалили).

В этот же день супруга Серебрякова написала заявление в полицию: мол, мужа избили 5–6 сотрудников ДПС. Но только в декабре прошлого года было, наконец, заведено уголовное дело по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». Но неожиданно Серебряков начинает утверждать, что били его не Минаев и Каменский, а совсем другие полицейские — Артур Чикин и Василий Кичкаев. Против них двоих дают показания остальные стражи порядка.

24 января 2017 года Чикин и Кичкаев были арестованы. Сейчас они в СИЗО, их дело рассматривает Перовский суд. А остальные продолжают патрулировать столичные дороги.

«За двести рублей

он уедет с концами»

А вот те самые аудиозаписи. Все эти диалоги прошли комплексные фоноскопическое и лингвистическое исследования (сейчас они в материалах уголовного дела). Записи были сделаны в начале декабря, когда только решалась судьба сотрудников ГИБДД.

Итак, первым (время, зафиксированное по системе ГЛОНАСС, — 00.44.14) подъехал экипаж Артура Чикина и Василия Кичкаева. И сразу же за ними, с разницей в три секунды (00.44.17), прибыли с другой стороны, заблокировав нарушителю выезд, Дмитрий Минаев и Александр Каменский. Затем подъехал Василий Малинкин: он был в машине один, заехал в соседний двор, припарковался и оттуда побежал к месту задержания. И, наконец, в четвертом экипаже были Андрей Логинов и Михаил Смекалов.

Вот что, судя по всему, произошло. Первыми к машине нарушителя подбежали Кичкаев, Чикин, Минаев и Каменский. Минаев достал пистолет и бил им по стеклу, чтобы припугнуть водителя. Тот открыл дверь. Артур Чикин вытащил его из машины, как он выражается, «за шкирку». Дальше он уверяет: Минаев и Каменский стали бить водителя. А те теперь утверждают обратное. Знать, как все было на самом деле, мог подбежавший следом Малинкин (но он говорит, что ничего не видел). Логинов со Смекаловым, судя по аудиозаписям, видели только последний удар — в область почки.

Разговор трех сотрудников ГИБДД (орфография сохранена).

М1 — Артур Чикин, М2 — Василий Кичкаев, М3 — Дмитрий Минаев.

Минаев предлагает варианты решения «проблемы», один из них «мягкий» — через свою тетю, которая вхожа в разные высокие кабинеты, второй — «тяжелый» — устранить потерпевшего, заплатив за это неким людям 200 тысяч рублей.

М1. — Иди сюда, иди.

М2. — Здорово.

М3. — Здорово. Тема какая. За двести рублей он уедет вообще в неизвестном направлении. Я удивлен, честно говоря, сумме.

М1. — Не понял, конкретизируй.

М3. — Как конкретизировать надо? За двести рублей он уезжает в неизвестном направлении.

М1. — Терпила? Это через кого вообще?

М3. — Через людей.

М1. — И на какой период времени он уедет?

М3. — Постоянный. Меня смущает сумма.

М2. — Сядет что ли или с концами?

М1. — Димон, объясни, куда он уедет, на сколько он уедет, через кого он уедет.

М3. — Навсегда он уедет.

М2. — (мат) Я, знаете, такой грех на душу брать не буду, нет. Смотрите сами. (Звук ухмылки.)

М3. — Ну здесь надо понимать. Дело даже не в сумме. Вопрос в другом. Трясти нас будут как буратино.

М1. — Это информация откуда, кто тебе это сказал?

М3. — Чего?

М1. — То, что трясти нас будут.

М3. — Это мое мнение, не знаю.

М1. — Трясти кто нас будет?

М3. — Чел, который на тебя заяву пишет, пропадает раз и навсегда. Просто так что ль? Артур, тут надо понимать трясти нас будут не то, что как буратино, а как хрен знает кого.

М1. — Дим, ну на это идти я считаю не правильно.

М3. — Нууу по крайней мере я вот с людьми вчера общался, мне вот такой вариант предложили. Я не говорю, что правильно — не правильно.

М1. — Ну давай, Димон, вот так честно-откровенно между нами. Вот как бы по пацановски. Одно дело там, я скажу тебе честно, может быть и приходилось бы в кого-то там да стрелять, но это были другие условия, это Чечня была и там это одно, но и то в сторону горы куда-то.

Вот вариант через тетку ты засылал. Это — да, как бы вариант этот.

М3. — Да щас ждем вариант мой.

М1. — Этот вариант адекватный, вариант адекватный, правильный пускай вот. А тот вариант я считаю не правильный. Мммм… в этой теме мы не участвуем.

М3. — считаю я вообще вопрос не правильно поставил.

М1. — Да нет этот вопрос между нами он никуда не пойдет. Я сказал свое мнение. Это во-первых большой грех и жить с этим дальше нельзя будет

М3. — Это не большой грех…

М2. — (…) Ну ты узнал, ты устроил ну надо было и сделать, а не говорить. Это на самом деле серьезно, а там пусть трясут — мы ничего не знаем, а там. Больше одного-двух человек о этой ….. никто не должно знать.

М1. — Поэтому другой вариант — да ты там засылал, (закидывал) — вот этот вариант -да.

М3. — Все-все-все-все. Остались на первом варианте

М1. — И понимаешь по сумме там, если подъемная сумма, то тянем все поровну…Хотя опять же давай по чесноку, мы его не трогали. Но если все поровну — значит все поровну

М1. — Ты смотри Дим. Ты решай сам. Мы сказали свое мнение по этому поводу. Грех на душу такой брать вообще нельзя, не та ситуация.

М3. — Одним больше, одним меньше.

М1. — Нет, Дим, это не правильно. Одним больше — одним меньше. А он кому-то отец брат муж сын.

М3. — Понятно.

«Ты видел эту контрольную казнь!»

Есть еще несколько фрагментов аудиозаписей переговоров гаишников. Полицейские вроде бы четко определяют, кто в действительности бил. Называют Каменского и Минаева. Последний удар по почке, судя из разговора, нанес Минаев. Его в тот момент пытались остановить, но безуспешно.

«Михаил Смекалов: — Минаев вот отсюда подошел. Малинкин вот там стоял, где Логинов. Малинкин повернулся, пошел. А этот Минай. Я его вот так толкнул, говорю: «Ты че чудак (в оригинале нецензурный аналог. — Авт.) делаешь-то?»

Василий Кичкаев:— Минаю сказал?

Михаил Смекалов:— Да.

Василий Кичкаев: — Это когда он ударил потерпевшего?

Михаил Смекалов: — Да. Ну ты видел как он с каблука ударил? Как раз по почке и попал».

И вот слова Андрея Логинова, которые это подтверждают: «Ты видел эту контрольную казнь, ты видел! Вы в одной стороне стояли, я стоял около этой гребаной машины, когда он (Минаев. — Авт.) от вас, из толпы вышел, развернул его на бок и каблуком четко туда. Там сильный был удар».

На другой записи полицейские решают, что надо бы собрать деньги для решения «вопроса». Но по сколько? И кому нести?

Судя по записям, полицейские полагают, что Минаев уже пытался подкупить пострадавшего. Думают, что делать дальше. «Вы через 15-ю Парковую решаете вопросы (там располагается УСБ по Восточном округу. — Авт.)?» — «При чем тут пятнадцатая парковая? С кем там решать нам вопросы?» — «Ну Минаев типа говорит, что он будет решать через Следственный комитет, а вы решайте через 15-ю Парковую».

Вскоре после всех этих разговоров потерпевший опознал Чикина и Кичкаева, заявил, что били именно они. В итоге обоих арестовали.

— У меня есть предположение, почему Серебряков указал именно на двоих автоинспекторов, — говорит жена Артура Чикина. — Именно мой муж задерживал его пьяным за рулем в 2015 году. И он это помнил. Кроме того, он ведь безработный, а тут у него откуда-то появились 200 тысяч, чтобы погасить штраф за вождение без прав в пьяном виде. Может быть, это «компенсация» за «нужные» показания? А те, кто, как мы предполагаем (и можем доказать!), на самом деле бил, работают по сей день. Сколько раз я приходила в ОСБ — и там отказывались меня даже принимать. Никто не хочет докопаться до истины, наказали первых попавших по руку.

Мы связались с потерпевшим:

— Ну что сказать вам. Да, Чикин меня до этого задерживал. Ну молодец он. Но прав меня лишил не он, а суд. Да и я не мстительный. Я указал на него не из мести, а потому, что он бил. Били те, кто вытащил из машины меня: это Чикин и Кичкаев. Я все прекрасно помнил: выпил то всего-навсего пару бутылок пива. Денег мне никто не давал: 200 тысяч штрафа (суд меня сразу приговорил за вождение в пьяном виде без прав к 2 годам условно и денежному штрафу) я действительно выплатил. Но это мои деньги, они у меня были, и все тут. Я вот без почки теперь, буду требовать возмещения морального и материального ущерба с них.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Когда материал готовился к печати, нам стало известно, что ГУ МВД по Москве начало масштабную проверку по инциденту. В том числе в ведомстве намерены проверить действия сотрудников ОСБ Восточного округа (на той самой 15-й Парковой). Уволены из полиции Минаев и Каменский.