«МК» задает ориентиры, прогнозирует и советует
01 июня
00:00 2017
В современном мире упорядоченность и стабильность в дефиците, подстать погоде, вынудившей нас в апреле пробираться через сугробы. Оглянитесь: цены скачут, как протестующие на майдане, политики перебегают из партии в партию, как блондинки на шопинге из магазина в магазин. На этом фоне «МК» в Молдове – почти образец постоянства. Еженедельно мы пытаемся выстроить объективную картину столь несовершенного мира. «МК» задает ориентиры, прогнозирует и советует. Преданные читатели – подтверждение правильности пути, выбранного нами. Напоминаем, идет подписка на вторую половину 2017 года. Будьте стабильны в своих привычках, не забудьте до 25 июня продлить подписку на «МК».