В современном мире упорядо­ченность и стабильность в дефици­те, подстать погоде, вынудившей нас в апреле пробираться через сугробы. Оглянитесь: цены скачут, как протестующие на майдане, по­литики перебегают из партии в партию, как блондинки на шопин­ге из магазина в магазин. На этом фоне «МК» в Молдове – почти обра­зец постоянства. Еженедельно мы пытаемся выстроить объективную картину столь несовершенного мира. «МК» задает ориентиры, прогнозирует и советует. Предан­ные читатели – подтверждение правильности пути, выбранного нами. Напоминаем, идет подпи­ска на вторую половину 2017 года. Будьте стабильны в своих привыч­ках, не забудьте до 25 июня прод­лить подписку на «МК».