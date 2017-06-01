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«МК» задает ориентиры, прогнозирует и советует

01 июня
00:00 2017
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В современном мире упорядо­ченность и стабильность в дефици­те, подстать погоде, вынудившей нас в апреле пробираться через сугробы. Оглянитесь: цены скачут, как протестующие на майдане, по­литики перебегают из партии в партию, как блондинки на шопин­ге из магазина в магазин. На этом фоне «МК» в Молдове – почти обра­зец постоянства. Еженедельно мы пытаемся выстроить объективную картину столь несовершенного мира. «МК» задает ориентиры, прогнозирует и советует. Предан­ные читатели – подтверждение правильности пути, выбранного нами. Напоминаем, идет подпи­ска на вторую половину 2017 года. Будьте стабильны в своих привыч­ках, не забудьте до 25 июня прод­лить подписку на «МК».

 

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Роман

Роман

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