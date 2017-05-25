Вода по каплям
АО «Apă-Canal» добилось повышения тарифа
Поздравляю вас, жители европейской столицы! С1 июня, а может, и раньше, мы будем платить за кубометр воды не 9,19 лея, как до сих пор, а 10,69 лея. Поставщик услуги водоснабжения и канализации взял измором Национальное агентство по регулированию в энергетике и добился таки увеличения тарифа. Повышение для физических лиц составит 16,3%, а юридическим лицам кубометр обойдется в 14,46 лея (плюс 6,5%).
Аппетиты водопроводчика
Обосновывая свое требование, руководство АО «Apă-Canal» ссылалось на рост тарифа на электроэнергию и объем потерь в сети. Правда, у главного столичного водопроводчика аппетиты были куда выше: в заявке значилось повышение на 2,56 лея. В таком случае увеличение составило бы 28% и 11% соответственно. Как подсчитали в «Apă-Canal», средняя семья, потребляющая 7,3 куба воды в месяц, увеличила бы расходы на 18,8 (18,7) лея в месяц или на 205 (225) леев в год. А так семейный бюджет пострадает всего на 11 леев. Мелочь, не правда ли?
НАРЭ удовлетворило требование поставщика услуги не в полном объеме, потому что предприятие недостаточно обосновало все свои затраты (кто не помнит, в июне прошлого года после увольнения прежнего директора АО «Apă-Canal» Константина Бекчиева проверка, проведенная на предприятии, показала, что в кабинете его находился телевизор, стоимостью примерно 50 тыс. леев, стол за 150 тыс. леев, тумба для телевизора ценой в 30 тыс. леев и кофеварка за 80 тыс. леев. А еще Бекчиев заключал контракты о закупках с компаниями, принадлежащими собственной дочери). Кроме того, по мнению агентства, поставщик должен самостоятельно сокращать расходы, справившись с потерями воды.
Сменившая Бекчиева, Вероника Херца заявила на заседании НАРЭ, что последний раз тарифы повышали в 2009 году, в результате чего АО «Apă-Canal Chişinău» терпело убытки в сотни миллионов леев. Так, в 2016 году финансовые потери составили 81,1 млн, в 2015 — 147,6 млн. В компании уверены, что без повышения тарифов она обанкротится.
Потребитель заплатит за все!
И вот агентство в очередной раз решило спасти плохо работающее предприятие за счет потребителя. А, между прочим, в ноябре прошлого года уже были утверждены ежегодные разрешенные потери «Apă-Canal», включаемые в тариф и составляющие около 18 млн кубометров в 2017 году. То есть мы за них уже и так платим. Но это еще не все. Как выяснилось, повышение тарифа – одно из условий получения кредита 65 млн евро, которые планируется потратить на восстановление 200 км водопроводных и канализационных сетей Кишинева. Это предусматривает программа приоритетных инвестиций, которая финансируется Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Евросоюзом, подписанная в конце 2013 года. Этот кредит тоже повесят на нашу с вами шею, кишиневцы.
К слову, о потерях. Все мы видим бурные потоки воды, сутками, а то и неделями текущие по улицам. Устранять их специалисты «Apă-Canal» не торопятся. Зачем? Потребитель заплатит за все! Между тем, гражданский активист Аурел Букуряну подсчитал: те самые разрешенные 18 млн кубометров в год – почти половина всего объема Гидигичского водохранилища. Хватило бы на полное обеспечение Страшенского, Яловенского и Оргеевского района со всей оросительной инфраструктурой, которая действовала при СССР. И обойдутся эти потери примерно в 240 млн леев. Из нашего кармана. Если учесть, что экономические агенты тут же заложат свои увеличившиеся расходы в стоимость всех товаров и услуг, брешь в семейных бюджетах окажется еще более ощутимой.
Впрочем, наш «замечательный» градоначальник убежден, что все мы должны радоваться: он заверяет, что в результате модернизации на ближайшие 50-100 лет Кишинев и центр Молдовы будут обеспечены качественной водопроводной водой и стабильно работающей канализацией.
Помнится, после ремонта бульвара Штефана чел Маре нам тоже обещали полувековой срок службы дорожного покрытия…
Елена РОЙТБУРД.