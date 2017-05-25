АО «Apă-Canal» добилось повышения тарифа

Поздравляю вас, жители евро­пейской столицы! С1 июня, а мо­жет, и раньше, мы будем платить за кубометр воды не 9,19 лея, как до сих пор, а 10,69 лея. По­ставщик услуги водоснабжения и канализации взял измором На­циональное агентство по регули­рованию в энергетике и добился таки увеличения тарифа. Повы­шение для физических лиц соста­вит 16,3%, а юридическим лицам кубометр обойдется в 14,46 лея (плюс 6,5%).

Аппетиты водопроводчика

Обосновывая свое требование, ру­ководство АО «Apă-Canal» ссылалось на рост тарифа на электроэнергию и объем потерь в сети. Правда, у главного столич­ного водопроводчика аппетиты были куда выше: в заявке значилось повышение на 2,56 лея. В таком случае увеличение со­ставило бы 28% и 11% соответственно. Как подсчитали в «Apă-Canal», средняя семья, потребляющая 7,3 куба воды в ме­сяц, увеличила бы расходы на 18,8 (18,7) лея в месяц или на 205 (225) леев в год. А так семейный бюджет пострадает всего на 11 леев. Мелочь, не правда ли?

НАРЭ удовлетворило требование по­ставщика услуги не в полном объеме, по­тому что предприятие недостаточно обо­сновало все свои затраты (кто не помнит, в июне прошлого года после увольнения прежнего директора АО «Apă-Canal» Кон­стантина Бекчиева проверка, проведенная на предприятии, показала, что в кабинете его находился телевизор, стоимостью примерно 50 тыс. леев, стол за 150 тыс. леев, тумба для телевизора ценой в 30 тыс. леев и кофеварка за 80 тыс. леев. А еще Бекчиев заключал контракты о закуп­ках с компаниями, принадлежащими соб­ственной дочери). Кроме того, по мнению агентства, поставщик должен самостоя­тельно сокращать расходы, справившись с потерями воды.

Сменившая Бекчиева, Вероника Херца заявила на заседании НАРЭ, что послед­ний раз тарифы повышали в 2009 году, в результате чего АО «Apă-Canal Chişinău» терпело убытки в сотни миллионов леев. Так, в 2016 году финансовые потери со­ставили 81,1 млн, в 2015 — 147,6 млн. В компании уверены, что без повышения тарифов она обанкротится.

Потребитель заплатит за все!

И вот агентство в очередной раз ре­шило спасти плохо работающее пред­приятие за счет потребителя. А, между прочим, в ноябре прошлого года уже были утверждены ежегодные разрешенные по­тери «Apă-Canal», включаемые в тариф и составляющие около 18 млн кубометров в 2017 году. То есть мы за них уже и так пла­тим. Но это еще не все. Как выяснилось, повышение тарифа – одно из условий получения кредита 65 млн евро, которые планируется потратить на восстановление 200 км водопроводных и канализационных сетей Кишинева. Это предусматривает программа приоритетных инвестиций, которая финансируется Европейским ин­вестиционным банком, Европейским бан­ком реконструкции и развития и Евросою­зом, подписанная в конце 2013 года. Этот кредит тоже повесят на нашу с вами шею, кишиневцы.

К слову, о потерях. Все мы видим бур­ные потоки воды, сутками, а то и неделями текущие по улицам. Устранять их специа­листы «Apă-Canal» не торопятся. Зачем? Потребитель заплатит за все! Между тем, гражданский активист Аурел Букуряну подсчитал: те самые разрешенные 18 млн кубометров в год – почти половина все­го объема Гидигичского водохранилища. Хватило бы на полное обеспечение Стра­шенского, Яловенского и Оргеевского района со всей оросительной инфраструк­турой, которая действовала при СССР. И обойдутся эти потери примерно в 240 млн леев. Из нашего кармана. Если учесть, что экономические агенты тут же заложат свои увеличившиеся расходы в стоимость всех товаров и услуг, брешь в семейных бюдже­тах окажется еще более ощутимой.

Впрочем, наш «замечательный» гра­доначальник убежден, что все мы должны радоваться: он заверяет, что в результате модернизации на ближайшие 50-100 лет Кишинев и центр Молдовы будут обеспе­чены качественной водопроводной водой и стабильно работающей канализацией.

Помнится, после ремонта бульвара Штефана чел Маре нам тоже обещали полувековой срок службы дорожного по­крытия…

Елена РОЙТБУРД.