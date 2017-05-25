Только референдум может остановить разрушение Кишинева

Одиннадцатого мая Апелляцион­ная палата дала отмашку Партии социалистов на начало сбора под­писей горожан для последующе­го проведения референдума об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Во всех районах города появились красные палатки, в ко­торых активисты собирают персо­нальные данные кишиневцев, же­лающих избавиться от надоевшего градоначальника. Корреспондент «МК» с утра в минувший вторник наблюдал за процессом.

9.45 утра. Пересечение улиц Армянская и Стефана Великого. Один из активистов Пар­тии социалистов, еще только устанавливает палатку, а у стола с агитационными материа­лами уже остановилось несколько прохожих. Все пришедшие к палатке Партии социалистов с охотой отвечали на вопрос: почему нужно от­править в отставку Киртоакэ?

Леонид, Ставчены:

— Я за чистый город, и этого, думаю, уже достаточно.

Валентина, Кишинев:

— А вы в этом городе разве не живете, ни­чего вокруг не видите? Должно быть все по­нятно и без объяснений.

Галина, Кишинев:

— Этому дрыщу я бы не доверила не то что городом управлять, а кухонный комбайн вклю­чить. Евролиберальный бездарь!

10.20. Пересечение улиц Влайку Пыркэ­лаб и Стефана Великого. Здесь в палатке акти­вистка Светлана заполняет подписные листы, вокруг человек шесть. По ее словам, рекорд был поставлен в первый день, 11 мая собра­ли около 600 подписей. Подходит мужчина, потом представившийся Константином, и на повышенных тонах, рассчитывая на публику, спрашивает:

— А сколько все вот это – обводит рукой па­латку, стол, агитационные материалы – стоит? Кто все это оплачивает? Зачем вообще прово­дить референдум? Сколько Киртоакэ осталось работать? Оставьте мэра в покое.

Понимания у окружающих Константин не находит. Наоборот, несколько подошедших к палатке женщин его окружают и начинают на­стойчиво спрашивать: а нравится ли ему то, во что превратил Киртоакэ город, надо ли ему давать еще два года на издевательства над ки­шиневцами? Недовольный Константин за яв­ным преимуществом «противника» поспешно ретировался с «поля боя».

10.41. Палатка на улице Пушкина у Кафе­дрального парка. Здесь подписные листы за­полняет Алла. Вот ее нехитрый монолог:

– Сегодня только пришли раскладывать­ся, а нас уже ждал мужчина, по его словам, минут двадцать. Искал нас. Палатки-то для большего охвата периодически перемещают в разные районы. В День семьи, прошедший в воскресенье, у нас подписалось 95 чело­век. Горожан просто переполняют эмоции, такое впечатление, что впервые кто-то поин­тересовался их мнением. Люди возмущаются тем, что ни Дорин Киртоакэ не работает, ни его подчиненные. Мэр в вечных разъездах, о столице совсем забыл. Вопросы, с которыми рядовые граждане обращаются в примэрию, не решаются. Несмотря на хвалебные отчеты, реальное положение в городе только ухудша­ется. Посмотрите, какой у нас грязный город! Приезжим людям стыдно в глаза смотреть, будто в квартире не убралась! Уверена, двух месяцев на сбор 63 тысяч подписей не пона­добится, за один управимся.

11.08. Красная палатка у кинотеатра «Patria». Корреспондента «МК» встречает Зи­наида. Она рассказала, как недавно члены Либеральной партии рядом в парке устроили акцию «Антидодон».

— Чего мы с коллегой в свой адрес от этих людей только не услышали, – рассказывает Зинаида. – Я коренная молдаванка, но многие из слов, брошенных нам, слышала впервые. Какие сыпались на нас оскорбления, ужас! Ну, устроили вы в парке свое мероприятие, и лад­но, мы к вам не идем – вы нас оставьте в покое. Так нет же, приходили специально оскорбить, агрессия просто зашкаливала! Мы собираем подписи в рамках закона, с разрешения Цен­тральной избирательной комиссии, но для этих людей Киртоакэ – икона, которую надо обере­гать любыми способами. Такое впечатление, что либералы несут в себе разрушительное начало, и это видно по нашему городу. За что не возьмутся – будто бомба взорвалась.

Напомним, чтобы организовать референ­дум по отставке Киртоакэ, за два месяца (от­счет с 11 мая) необходимо собрать не менее 63 тысяч подписей. Кому не нравится то, что мэр сделал со столицей, может взять внутренний паспорт и оставить свои персональные данные в одной из палаток, установленных Партией социалистов по следующим адресам:

Центр: пр. Стефана Великого — ул. Ар­мянская.

Рышкановка: Московский проспект, остановка «Парк афганцев».

Буюканы: ул. Ион Крянгэ, остановка — Рынок «Флакэра».

Чеканы: 1) Аллея по пр. Мирча чел Бэ­трын, 1 (Рынок),

2) торговый центр Green Hills.

Ботаника: пр. Дачия, магазин «Тысяча мелочей».

Подписи также принимаются в офисах Партии социалистов каждый день с 9.00 до 21.00:

Сектор Ботаника — пр. Дечебал, 139 B, 2 этаж, оф. 211.

Сектор Буюкань — ул. Алба-Юлия, 89/4;

Сектор Рышкань — ул. М. Костин, 18/2;

Сектор Чокана — ул. А. Руссо, 24/2;

Сектор Чентру — ул. 31 августа, 62.

Александр ЧУДАК