«Красная палатка » – островок надежды горожан
Только референдум может остановить разрушение Кишинева
Одиннадцатого мая Апелляционная палата дала отмашку Партии социалистов на начало сбора подписей горожан для последующего проведения референдума об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Во всех районах города появились красные палатки, в которых активисты собирают персональные данные кишиневцев, желающих избавиться от надоевшего градоначальника. Корреспондент «МК» с утра в минувший вторник наблюдал за процессом.
9.45 утра. Пересечение улиц Армянская и Стефана Великого. Один из активистов Партии социалистов, еще только устанавливает палатку, а у стола с агитационными материалами уже остановилось несколько прохожих. Все пришедшие к палатке Партии социалистов с охотой отвечали на вопрос: почему нужно отправить в отставку Киртоакэ?
Леонид, Ставчены:
— Я за чистый город, и этого, думаю, уже достаточно.
Валентина, Кишинев:
— А вы в этом городе разве не живете, ничего вокруг не видите? Должно быть все понятно и без объяснений.
Галина, Кишинев:
— Этому дрыщу я бы не доверила не то что городом управлять, а кухонный комбайн включить. Евролиберальный бездарь!
10.20. Пересечение улиц Влайку Пыркэлаб и Стефана Великого. Здесь в палатке активистка Светлана заполняет подписные листы, вокруг человек шесть. По ее словам, рекорд был поставлен в первый день, 11 мая собрали около 600 подписей. Подходит мужчина, потом представившийся Константином, и на повышенных тонах, рассчитывая на публику, спрашивает:
— А сколько все вот это – обводит рукой палатку, стол, агитационные материалы – стоит? Кто все это оплачивает? Зачем вообще проводить референдум? Сколько Киртоакэ осталось работать? Оставьте мэра в покое.
Понимания у окружающих Константин не находит. Наоборот, несколько подошедших к палатке женщин его окружают и начинают настойчиво спрашивать: а нравится ли ему то, во что превратил Киртоакэ город, надо ли ему давать еще два года на издевательства над кишиневцами? Недовольный Константин за явным преимуществом «противника» поспешно ретировался с «поля боя».
10.41. Палатка на улице Пушкина у Кафедрального парка. Здесь подписные листы заполняет Алла. Вот ее нехитрый монолог:
– Сегодня только пришли раскладываться, а нас уже ждал мужчина, по его словам, минут двадцать. Искал нас. Палатки-то для большего охвата периодически перемещают в разные районы. В День семьи, прошедший в воскресенье, у нас подписалось 95 человек. Горожан просто переполняют эмоции, такое впечатление, что впервые кто-то поинтересовался их мнением. Люди возмущаются тем, что ни Дорин Киртоакэ не работает, ни его подчиненные. Мэр в вечных разъездах, о столице совсем забыл. Вопросы, с которыми рядовые граждане обращаются в примэрию, не решаются. Несмотря на хвалебные отчеты, реальное положение в городе только ухудшается. Посмотрите, какой у нас грязный город! Приезжим людям стыдно в глаза смотреть, будто в квартире не убралась! Уверена, двух месяцев на сбор 63 тысяч подписей не понадобится, за один управимся.
11.08. Красная палатка у кинотеатра «Patria». Корреспондента «МК» встречает Зинаида. Она рассказала, как недавно члены Либеральной партии рядом в парке устроили акцию «Антидодон».
— Чего мы с коллегой в свой адрес от этих людей только не услышали, – рассказывает Зинаида. – Я коренная молдаванка, но многие из слов, брошенных нам, слышала впервые. Какие сыпались на нас оскорбления, ужас! Ну, устроили вы в парке свое мероприятие, и ладно, мы к вам не идем – вы нас оставьте в покое. Так нет же, приходили специально оскорбить, агрессия просто зашкаливала! Мы собираем подписи в рамках закона, с разрешения Центральной избирательной комиссии, но для этих людей Киртоакэ – икона, которую надо оберегать любыми способами. Такое впечатление, что либералы несут в себе разрушительное начало, и это видно по нашему городу. За что не возьмутся – будто бомба взорвалась.
Напомним, чтобы организовать референдум по отставке Киртоакэ, за два месяца (отсчет с 11 мая) необходимо собрать не менее 63 тысяч подписей. Кому не нравится то, что мэр сделал со столицей, может взять внутренний паспорт и оставить свои персональные данные в одной из палаток, установленных Партией социалистов по следующим адресам:
Центр: пр. Стефана Великого — ул. Армянская.
Рышкановка: Московский проспект, остановка «Парк афганцев».
Буюканы: ул. Ион Крянгэ, остановка — Рынок «Флакэра».
Чеканы: 1) Аллея по пр. Мирча чел Бэтрын, 1 (Рынок),
2) торговый центр Green Hills.
Ботаника: пр. Дачия, магазин «Тысяча мелочей».
Подписи также принимаются в офисах Партии социалистов каждый день с 9.00 до 21.00:
Сектор Ботаника — пр. Дечебал, 139 B, 2 этаж, оф. 211.
Сектор Буюкань — ул. Алба-Юлия, 89/4;
Сектор Рышкань — ул. М. Костин, 18/2;
Сектор Чокана — ул. А. Руссо, 24/2;
Сектор Чентру — ул. 31 августа, 62.
Александр ЧУДАК