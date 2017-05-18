Кишиневские новости

Группа SunStroke Project установила новый рекорд в истории Молдовы на «Евровидении»

Вокруг «Евровидения» всегда было много снобистской риторики (автор и сам, признаться, грешен) – «зрелище для домохозяек», «вто­росортный, в музыкальном отно­шении, конкурс», «геополитика, а не шоу-бизнес»…

И в этом есть доля истины. Весьма показательно, что, скажем, Британия, с середины прошлого века числящаяся по ведомству музыкальных сверхдержав, почти никогда не занимала на «Евровиде­нии» хоть сколько-нибудь приличных мест и, похоже, не особенно стремилась. Арти­сты Альбиона всегда приходили к мировой славе без «посредников» в лице жюри и го­лосующей телеаудитории.

Непредсказуемость нам на руку

Однако в пиетете и азарте, с которыми к «Евровидению» традиционно относятся в странах бывшего соцлагеря, тоже есть своя логика и смысл.

Пробиться, так сказать, своим ходом в мировые чарты популярной музыки, где по-прежнему безраздельно правит англо-американский тандем, для музыкантов и певцов с музыкальной перефирии задача почти невыполнимая. Другое дело – песен­ный конкурс с аудиторией под 200 миллио­нов человек, это хоть не стопроцентный, но вполне реальный шанс. И бесконечно прав бывший продюсер SunStroke Project Сергей Орлов, выведший на сцену также Олю Тиру и Лидию Исак, когда говорит: «Евровидение – это наркотик, который даёт возможность по­чувствовать себя сопричастным большому мировому событию. А для артиста из «про­винции» европейский конкурс ещё и серьёз­нейшая школа – хоть раз там выступавший переходит на новый качественный уровень, вне зависимости от занятого места».

И в этом смысле нынешняя «бронза» «Санстроков» – огромное достижение для страны, которая всё ещё зверски комплек­сует оттого, что кое-кто в мире не способен отыскать её на карте. До минувших выход­ных сияюще-недостижимым оставался ре­зультат Zdob si Zdub с их шестым местом в 2005-м, дебютном для Молдовы на «Евро­видении» году. После этого сердца молда­ван испытывали одни лишь разочарования – от 20 места Гордиенко и Arsenium, от 14-го Нелли Чобану, от 11-го Паши Парфени. В прошлом году в Стокгольме Лидия Исак даже не смогла пробиться в финал.

Впрочем (ежели кто не помнит), абсо­лютный антирекорд на «Евровидении» от Молдовы установили всё те же SunStroke Project вместе в Олей Тирой, заняв 22-е место в 2010 году в Осло (при этом пода­рив аудитории мгновенно ставшего миро­вым мемом Epic Sax Guy’я – саксофониста Сергея Степанова). Вопрос: неужели ны­нешняя композиция «Санстроков» «Hey, Mamma!» настолько лучше «Run Away» об­разца 2010-го, чтобы обеспечить группе сенсационное третье место? Конечно же, нет. И та, и другая – вещи хоть и добротные, под «Евровидение» отчётливо заточенные, но явно не поражающие воображение яв­ления в поп-музыке…

Отгадка, думается, в том, что к се­годняшнему дню прерогатива вынесения окончательных вердиктов на «Евровиде­нии» переместилась в сторону рядовых зрителей. Что, к слову, позволило конкурсу стать по-хорошему непредсказуемым. А в профессиональном жюри, кажется, пере­стал работать пресловутый принцип «со­седской доброжелательности» – в этом году SunStroke Project не получили высоких бал­лов ни от румынского, ни от украинского, ни от белорусского жюри (любопытно, как про­голосовало бы российское, участвуй оно в работе конкурса).

И заметьте, первое место досталось и правда совершенно великолепному, но «неформатному» для «Евровидения» пор­тугальцу Сальвадору Собралу. «Санстроки», с которыми вновь был Epic Sax Guy, взяли аудиторию, видимо, задором и обаянием…

Несколько слов об отвратительном

Мы уже привыкли, что практически каж­дый год отбор в Молдове участников для «Ев­ровидения» не обходится без более или менее крупного скандала. Но чтобы кто-то начал пор­тить окружающим настроение по окончании конкурса – это в нынешнем году впервые.

Едва в Киеве отзвучали последние ак­корды, тележурналистка канала Moldova1 разразилась в своём блоге колонкой под названием «Не могу гордиться победой группы SunStroke Project на «Евровидении». Как следует из текста, мадам Робу также «не чувствует, что музыканты представляли Молдову», поскольку «ребята всё время го­ворили на русском языке»…

Это, знаете ли, просто поразительное иг­норирование реальности. SunStroke Project за­воевали беспрецедентное для страны третье место на «Евровидении», исполнив англоязыч­ную песню «Hey, Mamma!». Положенный риту­ал благодарности зрителям был произнесён солистом группы на двух языках – молдавском и английском. С западной прессой музыканты общались опять-таки на языке Шекспира. По-русски ребята, родившиеся и создавшие свою группу в Приднестровье, общались между со­бой и с русскоязычной аудиторией – то есть фактически в моменты «частной жизни».

Для молдавского сегмента Сети подоб­ные малоадекватные, абсурдные заявления некоторых пользователей давно не новость. Но на сей раз они исходят от представителя средств массовой информации, в известной мере формирующих общественное мнение. В результате Фейсбук захлебнулся такими язвительными комментариями в адрес Робу, что журналистка, возможно, уже не раз по­жалела о своём желании соригинальничать на «патриотическую» тему.

И уже, воля ваша, мучает изжога от спец­ифически молдавского «проевропейского» лицемерия. Можно было бы ещё понять наци­онально озабоченную Робу, если б она одно­временно заклеймила «Санстроков» за пение не на молдавском языке. Но нет, language ци­вилизованного мира ласкает ей слух. Бесит, раздражает, «не позволяет гордиться» – лишь русский. И от такого элегантно-европейского огорчения, разумеется, у нее пропадает вся радость от победы пусть не совсем полноцен­ных, но всё-таки земляков…

Дмитрий Терехов.

P.S. Тёплым приветом госпоже Робу следует считать поступок солиста SunStroke Project Сергея Яловицкого, который в понедельник в эфире одной из программ российского телевидения пу­блично поцеловал руку и выразил восхи­щение Юлии Самойловой – конкурсант­ке от России, по известным причинам в «Евровидении» не участвовавшей.