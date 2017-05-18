Кишиневские новости

«Бронзовые» музыканты и «чугунные» патриоты
Группа SunStroke Project установила новый рекорд в истории Молдовы на «Евровидении»
Вокруг «Евровидения» всегда было много снобистской риторики (автор и сам, признаться, грешен) – «зрелище для домохозяек», «второсортный, в музыкальном отношении, конкурс», «геополитика, а не шоу-бизнес»…
И в этом есть доля истины. Весьма показательно, что, скажем, Британия, с середины прошлого века числящаяся по ведомству музыкальных сверхдержав, почти никогда не занимала на «Евровидении» хоть сколько-нибудь приличных мест и, похоже, не особенно стремилась. Артисты Альбиона всегда приходили к мировой славе без «посредников» в лице жюри и голосующей телеаудитории.
Непредсказуемость нам на руку
Однако в пиетете и азарте, с которыми к «Евровидению» традиционно относятся в странах бывшего соцлагеря, тоже есть своя логика и смысл.
Пробиться, так сказать, своим ходом в мировые чарты популярной музыки, где по-прежнему безраздельно правит англо-американский тандем, для музыкантов и певцов с музыкальной перефирии задача почти невыполнимая. Другое дело – песенный конкурс с аудиторией под 200 миллионов человек, это хоть не стопроцентный, но вполне реальный шанс. И бесконечно прав бывший продюсер SunStroke Project Сергей Орлов, выведший на сцену также Олю Тиру и Лидию Исак, когда говорит: «Евровидение – это наркотик, который даёт возможность почувствовать себя сопричастным большому мировому событию. А для артиста из «провинции» европейский конкурс ещё и серьёзнейшая школа – хоть раз там выступавший переходит на новый качественный уровень, вне зависимости от занятого места».
И в этом смысле нынешняя «бронза» «Санстроков» – огромное достижение для страны, которая всё ещё зверски комплексует оттого, что кое-кто в мире не способен отыскать её на карте. До минувших выходных сияюще-недостижимым оставался результат Zdob si Zdub с их шестым местом в 2005-м, дебютном для Молдовы на «Евровидении» году. После этого сердца молдаван испытывали одни лишь разочарования – от 20 места Гордиенко и Arsenium, от 14-го Нелли Чобану, от 11-го Паши Парфени. В прошлом году в Стокгольме Лидия Исак даже не смогла пробиться в финал.
Впрочем (ежели кто не помнит), абсолютный антирекорд на «Евровидении» от Молдовы установили всё те же SunStroke Project вместе в Олей Тирой, заняв 22-е место в 2010 году в Осло (при этом подарив аудитории мгновенно ставшего мировым мемом Epic Sax Guy’я – саксофониста Сергея Степанова). Вопрос: неужели нынешняя композиция «Санстроков» «Hey, Mamma!» настолько лучше «Run Away» образца 2010-го, чтобы обеспечить группе сенсационное третье место? Конечно же, нет. И та, и другая – вещи хоть и добротные, под «Евровидение» отчётливо заточенные, но явно не поражающие воображение явления в поп-музыке…
Отгадка, думается, в том, что к сегодняшнему дню прерогатива вынесения окончательных вердиктов на «Евровидении» переместилась в сторону рядовых зрителей. Что, к слову, позволило конкурсу стать по-хорошему непредсказуемым. А в профессиональном жюри, кажется, перестал работать пресловутый принцип «соседской доброжелательности» – в этом году SunStroke Project не получили высоких баллов ни от румынского, ни от украинского, ни от белорусского жюри (любопытно, как проголосовало бы российское, участвуй оно в работе конкурса).
И заметьте, первое место досталось и правда совершенно великолепному, но «неформатному» для «Евровидения» португальцу Сальвадору Собралу. «Санстроки», с которыми вновь был Epic Sax Guy, взяли аудиторию, видимо, задором и обаянием…
Несколько слов об отвратительном
Мы уже привыкли, что практически каждый год отбор в Молдове участников для «Евровидения» не обходится без более или менее крупного скандала. Но чтобы кто-то начал портить окружающим настроение по окончании конкурса – это в нынешнем году впервые.
Едва в Киеве отзвучали последние аккорды, тележурналистка канала Moldova1 разразилась в своём блоге колонкой под названием «Не могу гордиться победой группы SunStroke Project на «Евровидении». Как следует из текста, мадам Робу также «не чувствует, что музыканты представляли Молдову», поскольку «ребята всё время говорили на русском языке»…
Это, знаете ли, просто поразительное игнорирование реальности. SunStroke Project завоевали беспрецедентное для страны третье место на «Евровидении», исполнив англоязычную песню «Hey, Mamma!». Положенный ритуал благодарности зрителям был произнесён солистом группы на двух языках – молдавском и английском. С западной прессой музыканты общались опять-таки на языке Шекспира. По-русски ребята, родившиеся и создавшие свою группу в Приднестровье, общались между собой и с русскоязычной аудиторией – то есть фактически в моменты «частной жизни».
Для молдавского сегмента Сети подобные малоадекватные, абсурдные заявления некоторых пользователей давно не новость. Но на сей раз они исходят от представителя средств массовой информации, в известной мере формирующих общественное мнение. В результате Фейсбук захлебнулся такими язвительными комментариями в адрес Робу, что журналистка, возможно, уже не раз пожалела о своём желании соригинальничать на «патриотическую» тему.
И уже, воля ваша, мучает изжога от специфически молдавского «проевропейского» лицемерия. Можно было бы ещё понять национально озабоченную Робу, если б она одновременно заклеймила «Санстроков» за пение не на молдавском языке. Но нет, language цивилизованного мира ласкает ей слух. Бесит, раздражает, «не позволяет гордиться» – лишь русский. И от такого элегантно-европейского огорчения, разумеется, у нее пропадает вся радость от победы пусть не совсем полноценных, но всё-таки земляков…
Дмитрий Терехов.
P.S. Тёплым приветом госпоже Робу следует считать поступок солиста SunStroke Project Сергея Яловицкого, который в понедельник в эфире одной из программ российского телевидения публично поцеловал руку и выразил восхищение Юлии Самойловой – конкурсантке от России, по известным причинам в «Евровидении» не участвовавшей.