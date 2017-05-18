Кишиневские новости

Ударим бездорожьем по европейским грантам!
И деньги партнеров по развитию не помогают молдавским дорогам
Согласно докладу Всемирного экономического форума о состоянии мировой экономики, включающему свежий рейтинг стран по качеству автомобильных дорог, были обследованы 138 государств. Первое место в рейтинге занимают Объединенные Арабские Эмираты, второе – Сингапур, третье – Гонконг. Молдова – на 132 месте.
Впереди нас Бурунди, Непал, Венесуэла, Колумбия, Габон, Сьерра-Леоне, Нигерия, Чад, Камерун (о европейских странах и государствах СНГ умолчим). Худшими в мире эксперты признали дороги на Мадагаскаре. Предпоследнее место в рейтинге занимает Конго. В качестве некоторого утешения можно заметить, что в 2015-м наша страна по качеству дорог занимала 133-е место, то есть хоть чуть-чуть, но вверх продвинулась. Однако до сияющих вершин рейтинга нашей стране дальше, чем до околоземной орбиты.
Тем не менее правящее большинство любит хвалиться, что с помощью европейских грантов дороги в Молдове приводятся в порядок. Только, кажется, эти господа уже и сами своим словам не верят. Потому что в последние три недели все громче звучат угрозы расторгнуть контракты с фирмами- подрядчиками, выигравшими тендер на реабилитацию молдавских дорог.
Впервые в истории
Сначала в конце апреля Комитет по надзору за Проектом поддержки Программы дорожного сектора и железных дорог проанализировал успехи в реабилитации национальной трассы М3 Кишинев – Джурджулешты и решил согласовать расторжение договора по восстановлению дороги на участке 151 – 171 и 179 – 190 км. Его реализация достигла лишь 2,64 %, а гарантии исполнения обязательств истекли 24 апреля. Работы должна была выполнить румынская компания Pa&Co International SRL на трассе Чумай – Вулканешты и на отрезке от Вулканешт до въезда в село Чишмикиой. Из 140 единиц оборудования, необходимого для восстановления дорог, на стройке было задействовано только 16 единиц. Кроме того, подрядчик не располагал материалами на складе для выполнения условий контракта и не смог представить все рецепты смесей, которые должны были быть использованы в проекте восстановления дорог в соответствии с техническими условиями. На переданном подрядчику участке дороги не были выполнены даже работы по содержанию проезжей части.
Стоимость контракта, подписанного с Pa&Co International SRL, составляла примерно 19 млн евро. Деньги в виде кредита выделил Европейский банк реконструкции и развития. Из этой суммы экономический агент получил лишь транш в 566 тыс. евро в качестве аванса, который будет возмещен из суммы банковской гарантии. Кроме того, компания оштрафована на 21 тыс. евро за то, что своевременно не составила план выполнения работ. Это первый контракт такого рода, который молдавское правительство решилось расторгнуть с момента заключения Молдовой международных договоров на ремонт дорог, финансируемых партнерами по развитию.
На очереди еще пять
Одновременно было согласовано расторжение договоров по ремонту национальной трассы М3 на участках 96 – 122 и 122 – 151 км. Ремонт дороги Кишинев-Джурджулешты должен был завершиться еще в 2014 году. Но до сих пор на одном отрезке дороги работа выполнена лишь на 70%, а на другом – меньше, чем наполовину. Срок истек в нынешний понедельник. Кроме расторжения контракта, компании придется выплатить неустойку свыше 2,2 млн евро.
Были также обнаружены нарушения в процессе реабилитации трасс R1 Кишинев-Унгены и R14 Бельцы-Сэрэтены. В обоих случаях процедуру расторжения контрактов могут инициировать в ближайшие месяцы.
А контракт на ремонт участка дороги Хынчешты-Лэпушна на шоссе M1 могут расторгнуть из-за того, что фирма до сих пор не представила план по укреплению насыпей, а также не обеспечила необходимые строительные материалы. Среди фирм – потенциальных кандидатов на расторжение соглашений – болгарская компания SK-13 Patstroy JSC, которая отвечает за дорогу, соединяющую трассу M1 с Яловенами. Именно эта фирма фигурирует в деле, которое расследует Прокуратура антикоррупции. В его рамках задержан министр транспорта Юрий Киринчук и исполняющий обязанности главы Государственной администрации дорог Вячеслав Телеман. Обоих обвиняют в коррупции в особо крупных размерах.
А кто заплатит?
С чего же это правительство вдруг прозрело и увидело то, чего не замечало годами: отобранные на основе тендера фирмы с взятыми на себя обязательствами не справляются или справляются из рук вон плохо? Экономический журналист Влад Берку приводит данные Европейской счетной палаты: с 2007 года Молдове была предоставлена финансовая помощь в размере 782 млн евро, что составляет почти 37 евро на каждого жителя страны в год. Это самая большая сумма финансовой поддержки, предоставленная странам Восточного соседства ЕС. Однако европейские аудиторы пришли к выводу: предоставленная правительству Молдовы финансовая поддержка имела ограниченное воздействие, и страна по-прежнему является самой бедной в Европе. Согласно докладу, главными проблемами, с которыми сталкивается Молдова, названы «распространенная коррупция и слабое публичное управление». Представитель Европейской счетной палаты Ганс Густав Вессберг по этому поводу заявил: «Сочетание политической и макроэкономической нестабильности, недостатки управления и низкий потенциал госуправления ограничивают пространство для маневров, которыми располагает Еврокомиссия для внедрения реформ. ЕС сталкивается со значительными трудностями при оказании помощи Молдове». Аудиторы рекомендовали молдавским властям более тесно увязывать выделение денег с выполнением поставленных перед ней условий и предписаний.
Может быть, попытка разобраться в ситуации с ремонтом дорог и есть первый признак того, что правительство решило прислушаться к более чем недвусмысленным рекомендациям партнеров по развитию?
Но положение в этой, как, впрочем, и в других областях когда еще изменится. А платим за ужасные дороги каждый день мы, и платим немало. По подсчетам экспертов, тонно-километр перевозки товаров по некачественной дороге обходится на 20-30% дороже, чем по нормальной. Эти дополнительные затраты входят в стоимость абсолютно всех товаров и услуг. Кроме того, и экономические агенты, и граждане несут расходы из-за частых поломок автомобилей и износа оборудования. И все это ложится лишней нагрузкой и на бизнес, и на семейные бюджеты населения.
И даже если правоохранительные органы найдут виновных и доведут дело до суда, кто нам потраченные деньги возместит?
Елена РОЙТБУРД.