Кишиневские новости

И деньги партнеров по развитию не помогают молдавским дорогам

Согласно докладу Всемир­ного экономического фо­рума о состоянии мировой экономики, включающе­му свежий рейтинг стран по качеству автомобиль­ных дорог, были обсле­дованы 138 государств. Первое место в рейтинге занимают Объединен­ные Арабские Эмираты, второе – Сингапур, третье – Гонконг. Молдова – на 132 месте.

Впереди нас Бурунди, Не­пал, Венесуэла, Колумбия, Га­бон, Сьерра-Леоне, Нигерия, Чад, Камерун (о европейских странах и государствах СНГ умолчим). Худшими в мире экс­перты признали дороги на Мада­гаскаре. Предпоследнее место в рейтинге занимает Конго. В качестве некоторого утешения можно заметить, что в 2015-м наша страна по качеству дорог занимала 133-е место, то есть хоть чуть-чуть, но вверх про­двинулась. Однако до сияющих вершин рейтинга нашей стране дальше, чем до околоземной ор­биты.

Тем не менее правящее большинство любит хвалить­ся, что с помощью европейских грантов дороги в Молдове при­водятся в порядок. Только, ка­жется, эти господа уже и сами своим словам не верят. Пото­му что в последние три недели все громче звучат угрозы рас­торгнуть контракты с фирмами- подрядчиками, выигравшими тендер на реабилитацию мол­давских дорог.

Впервые в истории

Сначала в конце апреля Ко­митет по надзору за Проектом поддержки Программы дорож­ного сектора и железных дорог проанализировал успехи в реа­билитации национальной трассы М3 Кишинев – Джурджулешты и решил согласовать расторжение договора по восстановлению до­роги на участке 151 – 171 и 179 – 190 км. Его реализация достиг­ла лишь 2,64 %, а гарантии ис­полнения обязательств истекли 24 апреля. Работы должна была выполнить румынская компания Pa&Co International SRL на трассе Чумай – Вулканешты и на отрез­ке от Вулканешт до въезда в село Чишмикиой. Из 140 единиц обо­рудования, необходимого для восстановления дорог, на строй­ке было задействовано только 16 единиц. Кроме того, подрядчик не располагал материалами на складе для выполнения условий контракта и не смог представить все рецепты смесей, которые должны были быть использованы в проекте восстановления дорог в соответствии с техническими условиями. На переданном под­рядчику участке дороги не были выполнены даже работы по со­держанию проезжей части.

Стоимость контракта, под­писанного с Pa&Co International SRL, составляла примерно 19 млн евро. Деньги в виде креди­та выделил Европейский банк реконструкции и развития. Из этой суммы экономический агент получил лишь транш в 566 тыс. евро в качестве аванса, ко­торый будет возмещен из сум­мы банковской гарантии. Кроме того, компания оштрафована на 21 тыс. евро за то, что сво­евременно не составила план выполнения работ. Это первый контракт такого рода, который молдавское правительство ре­шилось расторгнуть с момента заключения Молдовой между­народных договоров на ремонт дорог, финансируемых партне­рами по развитию.

На очереди еще пять

Одновременно было согла­совано расторжение догово­ров по ремонту национальной трассы М3 на участках 96 – 122 и 122 – 151 км. Ремонт дороги Кишинев-Джурджулешты дол­жен был завершиться еще в 2014 году. Но до сих пор на одном отрезке дороги работа выпол­нена лишь на 70%, а на другом – меньше, чем наполовину. Срок истек в нынешний понедельник. Кроме расторжения контракта, компании придется выплатить неустойку свыше 2,2 млн евро.

Были также обнаружены на­рушения в процессе реабилита­ции трасс R1 Кишинев-Унгены и R14 Бельцы-Сэрэтены. В обоих случаях процедуру расторжения контрактов могут инициировать в ближайшие месяцы.

А контракт на ремонт участ­ка дороги Хынчешты-Лэпушна на шоссе M1 могут расторгнуть из-за того, что фирма до сих пор не представила план по укрепле­нию насыпей, а также не обеспе­чила необходимые строитель­ные материалы. Среди фирм – потенциальных кандидатов на расторжение соглашений – бол­гарская компания SK-13 Patstroy JSC, которая отвечает за доро­гу, соединяющую трассу M1 с Яловенами. Именно эта фирма фигурирует в деле, которое рас­следует Прокуратура антикор­рупции. В его рамках задержан министр транспорта Юрий Ки­ринчук и исполняющий обязан­ности главы Государственной администрации дорог Вячеслав Телеман. Обоих обвиняют в кор­рупции в особо крупных разме­рах.

А кто заплатит?

С чего же это правитель­ство вдруг прозрело и увидело то, чего не замечало годами: отобранные на основе тендера фирмы с взятыми на себя обяза­тельствами не справляются или справляются из рук вон плохо? Экономический журналист Влад Берку приводит данные Европей­ской счетной палаты: с 2007 года Молдове была предоставлена финансовая помощь в размере 782 млн евро, что составляет почти 37 евро на каждого жителя страны в год. Это самая большая сумма финансовой поддержки, предоставленная странам Вос­точного соседства ЕС. Однако европейские аудиторы приш­ли к выводу: предоставленная правительству Молдовы финан­совая поддержка имела ограни­ченное воздействие, и страна по-прежнему является самой бедной в Европе. Согласно до­кладу, главными проблемами, с которыми сталкивается Молдо­ва, названы «распространенная коррупция и слабое публичное управление». Представитель Ев­ропейской счетной палаты Ганс Густав Вессберг по этому пово­ду заявил: «Сочетание полити­ческой и макроэкономической нестабильности, недостатки управления и низкий потенци­ал госуправления ограничива­ют пространство для маневров, которыми располагает Евроко­миссия для внедрения реформ. ЕС сталкивается со значитель­ными трудностями при оказа­нии помощи Молдове». Аудито­ры рекомендовали молдавским властям более тесно увязывать выделение денег с выполнением поставленных перед ней условий и предписаний.

Может быть, попытка разо­браться в ситуации с ремонтом дорог и есть первый признак того, что правительство решило прислушаться к более чем не­двусмысленным рекомендациям партнеров по развитию?

Но положение в этой, как, впрочем, и в других областях когда еще изменится. А платим за ужасные дороги каждый день мы, и платим немало. По подсче­там экспертов, тонно-километр перевозки товаров по некаче­ственной дороге обходится на 20-30% дороже, чем по нормаль­ной. Эти дополнительные затра­ты входят в стоимость абсолют­но всех товаров и услуг. Кроме того, и экономические агенты, и граждане несут расходы из-за частых поломок автомобилей и износа оборудования. И все это ложится лишней нагрузкой и на бизнес, и на семейные бюджеты населения.

И даже если правоохрани­тельные органы найдут виновных и доведут дело до суда, кто нам потраченные деньги возместит?

Елена РОЙТБУРД.