Кишиневские новости

Зарегистрировать недвижимость будет легче
По крайней мере, так обещает правительство
Кабинет министров, а затем и парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрили законопроект, направленный на оптимизацию процедур регистрации и отчуждения недвижимого имущества. Если проект будет утвержден, стороны договора не будут обязаны представлять нотариусу выписки из государственных регистров.
Документ предусматривает создание механизмов доступа нотариусов к данным электронных государственных регистров Главной государственной налоговой инспекции, Государственной регистрационной палаты, ГП «Кадастру», необходимым для процедуры заверения договоров об отчуждении недвижимого имущества. Перечень документов из государственных регистров будет включать свидетельство об отсутствии или наличии задолженностей перед бюджетом, касающееся имущества, находящегося в отчуждении/залоге, выписка из Государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выписка из Регистра недвижимого имущества, информация о реальной стоимости недвижимости. Сегодня все эти документы должен самостоятельно собирать рядовой гражданин или представитель юридического лица, намеренный купить или продать недвижимость.
Авторы законопроекта считают, что предлагаемая оптимизация будет способствовать повышению безопасности юридической отчетности и значительно сократит административные расходы для сторон –участников сделок с недвижимостью.
Редакция попросила высказать свое мнение о намеченных изменениях процедуры ведущего научного сотрудника Национального института экономических исследований доктора экономики Михаила ПОЙСИКА:
— Большинство баз данных уже и так переведены в цифровой формат. Теперь за нужными справками не придется ходить по инстанциям. Это повысит прозрачность сделок и исключит коррупционную составляющую. Но, конечно, такой подход невыгоден нечистым на руку чиновникам, которые указывают в декларациях, что их «скромный курятник» о трех этажах с подземными и наземными гаражами стоит 50 тыс. леев. Поэтому не исключено, что они всеми силами будут тормозить внедрение нового закона. Яркий пример – электронный реестр избирателей, который не могут создать уже в течение нескольких избирательных циклов: при его наличии вброс дополнительных бюллетеней затруднен.
Елена БАРБАРОШ.