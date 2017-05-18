Кишиневские новости

По крайней мере, так обещает правительство

Кабинет министров, а затем и парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобри­ли законопроект, направленный на оптимизацию про­цедур регистрации и отчуждения недвижимого имуще­ства. Если проект будет утвержден, стороны договора не будут обязаны представлять нотариусу выписки из государственных регистров.

Документ предусматривает создание механизмов доступа нотариусов к данным электронных государственных регистров Главной государственной налоговой инспекции, Государствен­ной регистрационной палаты, ГП «Кадастру», необходимым для процедуры заверения договоров об отчуждении недвижимо­го имущества. Перечень документов из государственных реги­стров будет включать свидетельство об отсутствии или наличии задолженностей перед бюджетом, касающееся имущества, на­ходящегося в отчуждении/залоге, выписка из Государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимате­лей, выписка из Регистра недвижимого имущества, информация о реальной стоимости недвижимости. Сегодня все эти документы должен самостоятельно собирать рядовой гражданин или пред­ставитель юридического лица, намеренный купить или продать недвижимость.

Авторы законопроекта считают, что предлагаемая оптимизация будет способствовать повышению безопасности юридической отчет­ности и значительно сократит административные расходы для сторон –участников сделок с недвижимостью.

Редакция попросила высказать свое мнение о намеченных из­менениях процедуры ведущего научного сотрудника Национального института экономических исследований доктора экономики Михаила ПОЙСИКА:

— Большинство баз данных уже и так переведены в цифровой фор­мат. Теперь за нужными справками не придется ходить по инстанциям. Это повысит прозрачность сделок и исключит коррупционную состав­ляющую. Но, конечно, такой подход невыгоден нечистым на руку чи­новникам, которые указывают в декларациях, что их «скромный курят­ник» о трех этажах с подземными и наземными гаражами стоит 50 тыс. леев. Поэтому не исключено, что они всеми силами будут тормозить внедрение нового закона. Яркий пример – электронный реестр изби­рателей, который не могут создать уже в течение нескольких избира­тельных циклов: при его наличии вброс дополнительных бюллетеней затруднен.

Елена БАРБАРОШ.