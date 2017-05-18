Кишиневские новости

Полицейских, охранявших «Бессмертный полк», уволили за усердие

9 мая уже прошло, но отголоски Дня Победы слышны на Укра­ине до сих пор. В Днепре (быв­шем Днепропетровске) уволи­ли начальников полиции за то, что силовики защищали колону «Бессмертного полка» от прово­каций националистов. А также «перекрыли воздух» ветеранам ВОВ, свернув финансирование их организаций.

Для Украины День Победы обернулся большими неожиданностями. В Киеве, ви­димо, и представить себе не могли, что в Незалежной проживает такое большое ко­личество людей, неравнодушных к подви­гам советских воинов. «Бессмертный полк» прошел во многих городах Украины, однако самые большие последствия были в Днепре, где со своими должностями распрощались начальники районных отделений полиции — за излишнюю охрану участников много­численных акций, приуроченных ко Дню По­беды. Министр внутренних дел Арсен Аваков лично уволил начальника управления поли­ции региона генерала Игоря Репешко, ру­ководителя Днепропетровского отделения полковника Андрея Бидыло, и их замести­телей, отвечающих за обеспечение обще­ственной безопасности. Прежде он сам же дал им указание охранять митингующих от провокаций радикалов.

Вынудил министра уволить полицей­ских мэр Днепра Борис Филатов, извест­ный своей фразой «вешать будем потом» по отношению к пророссийски настроен­ным гражданам. Взбешенный действия­ми правоохранителей, которые скрутили «героев АТО», мэр пригрозил созданием добровольческих народных дружин. В ка­честве примера он привел немецкие и ав­стрийские патриотические подразделения фрайкор, существовавшие до конца первой четверти XX века. Это те самые доброволь­ческие отряды, напомним, на совести кото­рых убийство без суда Карла Либкнехта и Розы Люксембург, разгром Баварской Ре­спублики и польских восстаний в Силезии. Одним из руководителей отряда фрайкора Густавом Носке была в свое время сказана знаковая фраза: «Пожалуй, кто-то же дол­жен быть кровавой собакой. Я не стыжусь ответственности». Неудивительно, что эти «кровавые собаки» позже влились в ряды национал-социалистической партии Гер­мании. Именно таких «песиков» собрался развести в Днепре мэр Филатов?

Не остались «безнаказанными» и те, из- за кого, по мнению Филатова, весь сыр-бор в Днепре и разгорелся. Мэр решил свернуть финансирование организаций, помогающих ветеранам Великой Отечественной войны. Сэкономленные средства сити-менеджер решил передать ветеранам АТО. Лишили организацию и муниципального помещения, где базировался их офис.

Главный прокурор Юрий Луценко в это же время отчитался о задержании 8 чело­век, участвовавших в марше «Бессмертно­го полка» и давших отпор провоцировавшим их националистам. По его словам, число за­держанных в ближайшее время увеличится. «Время идет. Будет еще больше», — напи­сал Луценко на своей странице в социальной сети под постом о задержаниях.

Павел ИВАНОВ.