Кишиневские новости

МЭР ДНЕПРА ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ВЕТЕРАНАМ ВОВ
Полицейских, охранявших «Бессмертный полк», уволили за усердие
9 мая уже прошло, но отголоски Дня Победы слышны на Украине до сих пор. В Днепре (бывшем Днепропетровске) уволили начальников полиции за то, что силовики защищали колону «Бессмертного полка» от провокаций националистов. А также «перекрыли воздух» ветеранам ВОВ, свернув финансирование их организаций.
Для Украины День Победы обернулся большими неожиданностями. В Киеве, видимо, и представить себе не могли, что в Незалежной проживает такое большое количество людей, неравнодушных к подвигам советских воинов. «Бессмертный полк» прошел во многих городах Украины, однако самые большие последствия были в Днепре, где со своими должностями распрощались начальники районных отделений полиции — за излишнюю охрану участников многочисленных акций, приуроченных ко Дню Победы. Министр внутренних дел Арсен Аваков лично уволил начальника управления полиции региона генерала Игоря Репешко, руководителя Днепропетровского отделения полковника Андрея Бидыло, и их заместителей, отвечающих за обеспечение общественной безопасности. Прежде он сам же дал им указание охранять митингующих от провокаций радикалов.
Вынудил министра уволить полицейских мэр Днепра Борис Филатов, известный своей фразой «вешать будем потом» по отношению к пророссийски настроенным гражданам. Взбешенный действиями правоохранителей, которые скрутили «героев АТО», мэр пригрозил созданием добровольческих народных дружин. В качестве примера он привел немецкие и австрийские патриотические подразделения фрайкор, существовавшие до конца первой четверти XX века. Это те самые добровольческие отряды, напомним, на совести которых убийство без суда Карла Либкнехта и Розы Люксембург, разгром Баварской Республики и польских восстаний в Силезии. Одним из руководителей отряда фрайкора Густавом Носке была в свое время сказана знаковая фраза: «Пожалуй, кто-то же должен быть кровавой собакой. Я не стыжусь ответственности». Неудивительно, что эти «кровавые собаки» позже влились в ряды национал-социалистической партии Германии. Именно таких «песиков» собрался развести в Днепре мэр Филатов?
Не остались «безнаказанными» и те, из- за кого, по мнению Филатова, весь сыр-бор в Днепре и разгорелся. Мэр решил свернуть финансирование организаций, помогающих ветеранам Великой Отечественной войны. Сэкономленные средства сити-менеджер решил передать ветеранам АТО. Лишили организацию и муниципального помещения, где базировался их офис.
Главный прокурор Юрий Луценко в это же время отчитался о задержании 8 человек, участвовавших в марше «Бессмертного полка» и давших отпор провоцировавшим их националистам. По его словам, число задержанных в ближайшее время увеличится. «Время идет. Будет еще больше», — написал Луценко на своей странице в социальной сети под постом о задержаниях.
Павел ИВАНОВ.