Кишиневские новости

СОДА? О ДА!
Как с ее помощью избавиться от целлюлита и вытащить занозу?
Пищевая сода есть в кухонном шкафу каждой хозяйки. Она необходима для кулинарных шедевров и весьма полезна в уборке дома. Но на самом деле чудесные свойства гидрокарбоната натрия намного разнообразнее. Мы выяснили, где и как может помочь пищевая сода.
Пищевая сода есть в кухонном шкафу каждой хозяйки. Она необходима для кулинарных шедевров и весьма полезна в уборке дома. Но на самом деле чудесные свойства гидрокарбоната натрия намного разнообразнее. Мы выяснили, где и как может помочь пищевая сода.
Что: удалит пятна на зубах
Как: обмакнуть ватный тампон в соду и втирать в зубы в течение нескольких минут до удаления желтого налета.
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Что: прочистит водосток
Как: промыть сток кипящей водой из чайника, затем высыпать полстакана соды и залить стаканом уксуса и стаканом горячей воды. После того как пузырьки исчезнут, включить горячую воду на минуту.
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Что: заменит дезодорант
Как: тот, кто ищет недорогую и натуральную замену дезодоранту, может припудрить подмышки содой, которая обладает хорошими влаговпитывающими свойствами.
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Что: вытащит занозу
Как: смешать соду с водой до образования кашицы, наложить ее на место, куда попала заноза, и зафиксировать пластырем. Некоторое время спустя заноза должна выйти сама.
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Что: отшелушит кожу
Как: смешать чайную ложку соды с чайной ложкой воды и получившейся кашицей массировать лицо, руки или ноги. Затем смыть смесь теплой водой.
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Что: избавит от черных точек
Как: смешать половину чайной ложки соды с половиной чайной ложки зубной пасты и одной чайной ложкой воды. Наносить на пораженный участок по мере необходимости или каждый вечер перед сном.
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Что: поможет при солнечном ожоге
Как: смешать соду с водой и нанести на обгоревшую кожу. Для избавления от ожоговых волдырей соду следует смешать с уксусом и нанести на волдыри перед сном. Также после интенсивного загорания поможет теплая ванна с несколькими растворенными в воде столовыми ложками соды.
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Что: очистит волосы
Как: добавить чайную ложку соды в свой шампунь и вымыть голову как обычно. Особенно хорошо такой способ подходит тем, кто часто пользуется сухим шампунем или средствами для укладки волос.
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Что: удалит пятна на мягкой мебели и ковре
Как: посыпать пятно содой и оставить на полчаса. Затем протереть пятно влажной губкой или щеткой. Дать высохнуть и затем тщательно пропылесосить.
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Что: освежит матрас
Как: рассыпать соду по всей поверхности матраса и оставить минимум на час, а лучше часов на восемь, а затем пропылесосить.
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Что: очистит духовку
Как: смешать полстакана пищевой соды с несколькими столовыми ложками воды до пастообразной консистенции. Нанести равномерно на стенки духовки, оставить на ночь. Затем налить уксус в бутылку с пульверизатором, разбрызгать на стенки и протереть губкой.
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Что: уменьшит целлюлит
Как: смешать чайную ложку меда с чайной ложкой соды и небольшим количеством воды. Интенсивно массировать с полученной смесью проблемные места в течение трех минут.