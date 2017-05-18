Кишиневские новости

Как с ее помощью избавиться от целлюлита и вытащить занозу?

Пищевая сода есть в кухонном шкафу каждой хозяйки. Она не­обходима для кулинарных шедевров и весьма полезна в убор­ке дома. Но на самом деле чудесные свойства гидрокарбоната натрия намного разнообразнее. Мы выяснили, где и как может помочь пищевая сода.

Пищевая сода есть в кухонном шкафу каждой хозяйки. Она не­обходима для кулинарных шедевров и весьма полезна в убор­ке дома. Но на самом деле чудесные свойства гидрокарбоната натрия намного разнообразнее. Мы выяснили, где и как может помочь пищевая сода.

Что: удалит пятна на зубах

Как: обмакнуть ватный тампон в соду и втирать в зубы в течение нескольких минут до удаления желтого налета.

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Что: прочистит водосток

Как: промыть сток кипящей водой из чайника, затем высыпать полстакана соды и залить стаканом уксуса и стаканом горя­чей воды. После того как пузырьки исчез­нут, включить горячую воду на минуту.

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Что: заменит дезодорант

Как: тот, кто ищет недорогую и на­туральную замену дезодоранту, может припудрить подмышки содой, которая об­ладает хорошими влаговпитывающими свойствами.

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Что: вытащит занозу

Как: смешать соду с водой до образо­вания кашицы, наложить ее на место, куда попала заноза, и зафиксировать пласты­рем. Некоторое время спустя заноза долж­на выйти сама.

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Что: отшелушит кожу

Как: смешать чайную ложку соды с чайной ложкой воды и получившейся ка­шицей массировать лицо, руки или ноги. Затем смыть смесь теплой водой.

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Что: избавит от черных точек

Как: смешать половину чайной ложки соды с половиной чайной ложки зубной па­сты и одной чайной ложкой воды. Наносить на пораженный участок по мере необходи­мости или каждый вечер перед сном.

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Что: поможет при солнечном ожоге

Как: смешать соду с водой и нанести на обгоревшую кожу. Для избавления от ожоговых волдырей соду следует смешать с уксусом и нанести на волдыри перед сном. Также после интенсивного загорания по­может теплая ванна с несколькими раство­ренными в воде столовыми ложками соды.

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Что: очистит волосы

Как: добавить чайную ложку соды в свой шампунь и вымыть голову как обычно. Особенно хорошо такой способ подходит тем, кто часто пользуется сухим шампунем или средствами для укладки волос.

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Что: удалит пятна на мягкой мебели и ковре

Как: посыпать пятно содой и оставить на полчаса. Затем протереть пятно влажной губкой или щеткой. Дать высохнуть и затем тщательно пропылесосить.

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Что: освежит матрас

Как: рассыпать соду по всей поверх­ности матраса и оставить минимум на час, а лучше часов на восемь, а затем пропы­лесосить.

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Что: очистит духовку

Как: смешать полстакана пищевой соды с несколькими столовыми ложками воды до пастообразной консистенции. На­нести равномерно на стенки духовки, оста­вить на ночь. Затем налить уксус в бутылку с пульверизатором, разбрызгать на стенки и протереть губкой.

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Что: уменьшит целлюлит

Как: смешать чайную ложку меда с чайной ложкой соды и небольшим коли­чеством воды. Интенсивно массировать с полученной смесью проблемные места в течение трех минут.