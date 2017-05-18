Кишиневские новости

Группа американских специалистов, представляющих Университет Делавэ­ра, выяснила, благодаря чему физиче­ские упражнения благотворно сказыва­ются на памяти человека. Как оказалось, занятия спортом и внутренняя зарядка улучшают работу гиппокампа — отдела головного мозга, отвечающего за па­мять. Физическая активность делает гиппокамп более эластичным, утверж­дают специалисты.

Исследователи отмечают, что в про­шлом ряд исследований уже позволял пред­положить, что физкультура неким образом улучшает работу гиппокампа. Однако если у детей и пожилых людей объем и вес гиппо­кампа благодаря занятиям спортом порой увеличивался, у взрослых такого эффекта не отмечалось, хотя физическая активность помогала улучшить память и им.

В ходе исследования ученые предло­жили 60 добровольцам, некоторые из ко­торых занимались спортом, в то время как другие вели малоподвижный образ жизни, выполнить несколько несложных тестов на память. При этом специалистами ис­пользовалось устройство под названием «магнитно-резонансный эластограф», ра­нее не применявшееся в исследованиях такого рода. С помощью данного прибора специалистам удалось обнаружить, что чем эластичнее был гиппокамп участников ис­следования, тем лучше были результаты, которые они показывали при прохождении тестов. При этом также было отмечено, что занятия спортом повышению эластичности гиппокампа способствуют. Специалисты также допускают, что выявленная ими зако­номерность позволяет лучше понять, почему люди, которые следят за своей физической формой, в целом менее подвержены разви­тию нейродегенеративных заболеваний.

Существует немало «свежих» научных работ, посвященных влиянию физкультуры на организм человека, и большинство их ав­торов сходятся во мнении, что спорт поле­зен для человеческого мозга. Предполага­ется, что физические упражнения не только полезны для гиппокампа, но и могут увели­чивать количество функциональных связей в головном мозге, а также способствовать тому, чтобы мозг получал достаточное коли­чество крови. Помимо этого, по некоторым данным, физические упражнения продлева­ют жизнь человека, улучшают зрение и даже способствуют восстановлению ДНК.

Подготовили Дмитрий ИСТРОВ, Дмитрий ЕРУСАЛИМСКИЙ.