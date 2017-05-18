Кишиневские новости

ПОЧЕМУ ЗАРЯДКА УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ
Группа американских специалистов, представляющих Университет Делавэра, выяснила, благодаря чему физические упражнения благотворно сказываются на памяти человека. Как оказалось, занятия спортом и внутренняя зарядка улучшают работу гиппокампа — отдела головного мозга, отвечающего за память. Физическая активность делает гиппокамп более эластичным, утверждают специалисты.
Исследователи отмечают, что в прошлом ряд исследований уже позволял предположить, что физкультура неким образом улучшает работу гиппокампа. Однако если у детей и пожилых людей объем и вес гиппокампа благодаря занятиям спортом порой увеличивался, у взрослых такого эффекта не отмечалось, хотя физическая активность помогала улучшить память и им.
В ходе исследования ученые предложили 60 добровольцам, некоторые из которых занимались спортом, в то время как другие вели малоподвижный образ жизни, выполнить несколько несложных тестов на память. При этом специалистами использовалось устройство под названием «магнитно-резонансный эластограф», ранее не применявшееся в исследованиях такого рода. С помощью данного прибора специалистам удалось обнаружить, что чем эластичнее был гиппокамп участников исследования, тем лучше были результаты, которые они показывали при прохождении тестов. При этом также было отмечено, что занятия спортом повышению эластичности гиппокампа способствуют. Специалисты также допускают, что выявленная ими закономерность позволяет лучше понять, почему люди, которые следят за своей физической формой, в целом менее подвержены развитию нейродегенеративных заболеваний.
Существует немало «свежих» научных работ, посвященных влиянию физкультуры на организм человека, и большинство их авторов сходятся во мнении, что спорт полезен для человеческого мозга. Предполагается, что физические упражнения не только полезны для гиппокампа, но и могут увеличивать количество функциональных связей в головном мозге, а также способствовать тому, чтобы мозг получал достаточное количество крови. Помимо этого, по некоторым данным, физические упражнения продлевают жизнь человека, улучшают зрение и даже способствуют восстановлению ДНК.
Подготовили Дмитрий ИСТРОВ, Дмитрий ЕРУСАЛИМСКИЙ.