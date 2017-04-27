Кишиневские новости

И непотопляемые тонут
Кишинев остался без последнего вице-мэра
Во вторник Нистор Грозаву был задержан на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контракта с австро-венгерской фирмой EME Parkleitsystem GMBH на управление платными парковками столицы.
В тот же день задержаны: глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, официальный представитель EME Parkleitsystem GMBH Ольга Андриуцэ, администратор компании PLS PARCARE Сергей Ислентьев, глава Elita-5-GROUP Алексей Курть, бизнесмен Александр Пинчевский и бывший муниципальный советник Геннадий Иващенко в прошлом, секретарь рабочей группы по отбору компании для обустройства автопарковок.
Национальный центр по борьбе с коррупцией распространил во вторник пресс-релиз. В нем говорится, что Нистор Грозаву подписал контракт с австро-венгерской фирмой без того, чтобы документ одобрили муниципальные советники, а это положение обязательное. «В ходе следствия были задокументированы регулярные встречи чиновников мэрии с одним из бизнесменов, в отношении которого есть доказательства, что он является теневым управляющим экономического агента, который выиграл тендер», — сообщается в релизе. Напомним: 3 декабря 2015 года EME Parkleitsystem GMBH и мэрия Кишинева подписали контракт на четверть века о публично-частном партнерстве. В его рамках предполагалось, что австро-венгерская фирма обустроит по городу парковки и будет управлять ими, выплачивая мэрии 10% с оборота, это от 1 до 2 миллионов леев ежемесячно. Первые автостоянки должны были начать обслуживать клиентов еще в начале 2016 года.
Изначально законность контракта оспорили муниципальные советники. Двадцать шесть из них подписали заявление о необходимости аннулирования документа. Полтора года понадобилось прокурорам, чтобы понять: сотрудники мэрии действовали незаконно. Если вина чиновников и группы бизнесменов будет доказана, им грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Комментируя задержание своих подчиненных, Дорин Киртоакэ заявил: «Уголовное дело открыто давно, а соответствующие действия происходят во время стихийных бедствий. Это довольно странно и может привести к демотивации коллег в борьбе с этим стихийным бедствием». В частной беседе один из чиновников мэрии сообщил корреспонденту «МК», что все его коллеги в тихой панике. Так же как и с парковками, без одобрения муниципального совета заключались соглашения о предоставлении кредитов на ремонт городских улиц и на дорожные работы, серьезные нарушения есть во всех управлениях примэрии. Задержать могут практически половину городских служащих среднего и высшего звеньев.
Впору вспомнить, как перед своим арестом 15 октября 2015 года, выступая в парламенте, Владимир Филат, обращаясь к председателю Либеральной партии, в отчаянии произнес: «Господин Гимпу, на вашего племянника и сотрудников мэрии открыто более шестисот уголовных дел». Вероятно, сегодня настало время дать им ход…
Александр ЧУДАК.
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