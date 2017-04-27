Кишиневские новости

Кишинев остался без последнего вице-мэра

Во вторник Нистор Грозаву был за­держан на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией. Чиновника подо­зревают в превышении должност­ных полномочий при заключении контракта с австро-венгерской фирмой EME Parkleitsystem GMBH на управление платными парков­ками столицы.

В тот же день задержаны: глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, официальный представитель EME Parkleitsystem GMBH Ольга Андриуцэ, администратор компании PLS PARCARE Сергей Ислентьев, глава Elita-5-GROUP Алексей Курть, бизнесмен Александр Пинчевский и бывший муниципальный советник Геннадий Иващенко в прошлом, секретарь рабочей группы по отбору ком­пании для обустройства автопарковок.

Национальный центр по борьбе с кор­рупцией распространил во вторник пресс-релиз. В нем говорится, что Нистор Гроза­ву подписал контракт с австро-венгерской фирмой без того, чтобы документ одо­брили муниципальные советники, а это положение обязательное. «В ходе след­ствия были задокументированы регуляр­ные встречи чиновников мэрии с одним из бизнесменов, в отношении которого есть доказательства, что он является теневым управляющим экономического агента, ко­торый выиграл тендер», — сообщается в релизе. Напомним: 3 декабря 2015 года EME Parkleitsystem GMBH и мэрия Кишине­ва подписали контракт на четверть века о публично-частном партнерстве. В его рам­ках предполагалось, что австро-венгерская фирма обустроит по городу парковки и бу­дет управлять ими, выплачивая мэрии 10% с оборота, это от 1 до 2 миллионов леев ежемесячно. Первые автостоянки должны были начать обслуживать клиентов еще в начале 2016 года.

Изначально законность контракта оспорили муниципальные советники. Двадцать шесть из них подписали заяв­ление о необходимости аннулирования документа. Полтора года понадобилось прокурорам, чтобы понять: сотрудники мэрии действовали незаконно. Если вина чиновников и группы бизнесменов будет доказана, им грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Комментируя задержа­ние своих подчиненных, Дорин Киртоакэ заявил: «Уголовное дело открыто давно, а соответствующие действия происходят во время стихийных бедствий. Это до­вольно странно и может привести к де­мотивации коллег в борьбе с этим сти­хийным бедствием». В частной беседе один из чиновников мэрии сообщил кор­респонденту «МК», что все его коллеги в тихой панике. Так же как и с парковками, без одобрения муниципального совета заключались соглашения о предоставле­нии кредитов на ремонт городских улиц и на дорожные работы, серьезные наруше­ния есть во всех управлениях примэрии. Задержать могут практически половину городских служащих среднего и высше­го звеньев.

Впору вспомнить, как перед своим арестом 15 октября 2015 года, выступая в парламенте, Владимир Филат, обраща­ясь к председателю Либеральной партии, в отчаянии произнес: «Господин Гимпу, на вашего племянника и сотрудников мэрии открыто более шестисот уголовных дел». Вероятно, сегодня настало время дать им ход…

Александр ЧУДАК.