Кишиневские новости

Самая красивая девушка страны родилась в Екатеринбурге. По­лине 21 год, и за ее плечами шестилетний модельный опыт. Мы попросили красавицу ответить на вопросы нашей анкеты.

— Какой вы были в детстве?

— Я была обычным ребенком: застен­чивой, скромной, ничего особенного. У меня есть старший брат, поэтому, конечно же, он мной управлял и руководил.

— Как вы заработали первые деньги и на что потратили?

— Я начала зарабатывать, когда уле­тела работать по модельному контракту в Японию. Мне было 15 лет. Потратила пер­вые деньги на новую модель iPad. Я была тогда ребенком.

— Часто ли вам приходится выслу­шивать шутки про блондинок?

— Все, кто меня знает, никогда не шу­тят по этому поводу. Ну а вообще у меня тоже есть чувство юмора — и я сама могу пошутить.

— Лучший совет, которому вы по­следовали?

— Всегда стремиться к своим мечтам. Это мне говорила мама, еще когда я была маленькая. Я не считала себя особенно красивой, но все друзья, когда я ездила в детский лагерь, как заклинание повторяли: «Полина, тебе нужно быть моделью». Сей­час они мне пишут слова поздравления. Мне безумно приятно.

— Ради какого лакомства вы готовы отказаться от диеты?

— Я не придерживаюсь диеты, просто стараюсь вести здоровый образ жизни, за­нимаюсь спортом. Но сладкое я очень лю­блю. Хотя, конечно, во время подготовки к финалу у нас было сбалансированное пита­ние. Но шоколад нам разрешали.

— С каким мужским качеством вы ни за что не смиритесь?

— Жадностью. Думаю, меня поддержат все девочки: от жадного мужчины можно ничего хорошего не ждать.

— В какой одежде вы ощущаете себя неотразимой?

— Важно твое эмоциональное состоя­ние, состояние души — и не важно, что на тебе надето. Можно блистать и в джинсах.

— Легко ли вас обмануть?

— Можете попробовать, посмотрим. (Смеется.) Конечно, бывали в жизни такие моменты, не хочу отрицать, но сейчас меня уже не обманешь, как раньше.

— А сами вы умеете обманывать?

— Все говорят, что по мне видно, ког­да я вру. Не знаю, хорошо это или плохо. Я стараюсь никого не обманывать.

— Какие фильмы вы можете пере­сматривать бесконечно?

— «Иронию судьбы, или С легким па­ром!», «Красотку».

— Что такое женский каприз в ва­шем исполнении?

— Если мне захочется что-нибудь съесть посреди ночи, я могу попросить это.

— Путешествие, которое вы запом­нили навсегда?

— Свою первую поездку в Токио. Там в этот момент случилось сильнейшее земле­трясение. Я была в высоком небоскребе и смотрела в окно, как все здания шатались. Это было страшно. Через год я вернулась в Токио и насладилась атмосферой, едой и общением с людьми. Тогда, кстати, тоже были землетрясения, но не такие масштаб­ные.

— Как вы представляете лучшую ра­боту в мире?

— Лучшая работа в мире — эта та, от которой получаешь удовольствие. «Мисс Россия» — это тоже работа. У меня будет трудовая книжка с официальной должно­стью «мисс Россия». Представляете, вот такая работа мечты…

— Вы знаете, что лежит в вашей су­мочке?

— Телефон, зарядное устройство, рас­ческа, какие-то косметические средства. У меня всегда все четко, по полочкам.

— Счастье — это…

— Любить и быть любимой.