Кишиневские новости

Полина Попова , «Мисс Россия -2017»
Самая красивая девушка страны родилась в Екатеринбурге. Полине 21 год, и за ее плечами шестилетний модельный опыт. Мы попросили красавицу ответить на вопросы нашей анкеты.
— Какой вы были в детстве?
— Я была обычным ребенком: застенчивой, скромной, ничего особенного. У меня есть старший брат, поэтому, конечно же, он мной управлял и руководил.
— Как вы заработали первые деньги и на что потратили?
— Я начала зарабатывать, когда улетела работать по модельному контракту в Японию. Мне было 15 лет. Потратила первые деньги на новую модель iPad. Я была тогда ребенком.
— Часто ли вам приходится выслушивать шутки про блондинок?
— Все, кто меня знает, никогда не шутят по этому поводу. Ну а вообще у меня тоже есть чувство юмора — и я сама могу пошутить.
— Лучший совет, которому вы последовали?
— Всегда стремиться к своим мечтам. Это мне говорила мама, еще когда я была маленькая. Я не считала себя особенно красивой, но все друзья, когда я ездила в детский лагерь, как заклинание повторяли: «Полина, тебе нужно быть моделью». Сейчас они мне пишут слова поздравления. Мне безумно приятно.
— Ради какого лакомства вы готовы отказаться от диеты?
— Я не придерживаюсь диеты, просто стараюсь вести здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. Но сладкое я очень люблю. Хотя, конечно, во время подготовки к финалу у нас было сбалансированное питание. Но шоколад нам разрешали.
— С каким мужским качеством вы ни за что не смиритесь?
— Жадностью. Думаю, меня поддержат все девочки: от жадного мужчины можно ничего хорошего не ждать.
— В какой одежде вы ощущаете себя неотразимой?
— Важно твое эмоциональное состояние, состояние души — и не важно, что на тебе надето. Можно блистать и в джинсах.
— Легко ли вас обмануть?
— Можете попробовать, посмотрим. (Смеется.) Конечно, бывали в жизни такие моменты, не хочу отрицать, но сейчас меня уже не обманешь, как раньше.
— А сами вы умеете обманывать?
— Все говорят, что по мне видно, когда я вру. Не знаю, хорошо это или плохо. Я стараюсь никого не обманывать.
— Какие фильмы вы можете пересматривать бесконечно?
— «Иронию судьбы, или С легким паром!», «Красотку».
— Что такое женский каприз в вашем исполнении?
— Если мне захочется что-нибудь съесть посреди ночи, я могу попросить это.
— Путешествие, которое вы запомнили навсегда?
— Свою первую поездку в Токио. Там в этот момент случилось сильнейшее землетрясение. Я была в высоком небоскребе и смотрела в окно, как все здания шатались. Это было страшно. Через год я вернулась в Токио и насладилась атмосферой, едой и общением с людьми. Тогда, кстати, тоже были землетрясения, но не такие масштабные.
— Как вы представляете лучшую работу в мире?
— Лучшая работа в мире — эта та, от которой получаешь удовольствие. «Мисс Россия» — это тоже работа. У меня будет трудовая книжка с официальной должностью «мисс Россия». Представляете, вот такая работа мечты…
— Вы знаете, что лежит в вашей сумочке?
— Телефон, зарядное устройство, расческа, какие-то косметические средства. У меня всегда все четко, по полочкам.
— Счастье — это…
— Любить и быть любимой.
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