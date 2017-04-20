Кишиневские новости

Твой голос – твои макароны
Белорусы и таджики за изменение молдавской избирательной системы
В парламенте на прошлой неделе прошли общественные слушания, на которых обсуждалась возможность отзыва депутатов, в случае введения одномандатных выборов. Как оказалось, за изменение избирательной системы выступают не только члены Демпартии. Например, Национал-либеральная партия в лице Виталии Павличенко тоже за смешанный способ избрания законодательной власти. Аесли зайти на сайт телеканала Publika, то можно подумать, будто инициативу молдавских демократов поддерживают «все прогрессивное человечество и люди доброй воли».
«Общественное объединение таджиков РМ поддерживает реформу избирательной системы», – сообщают нам ненавязчиво с экрана телевизора. Оказывается, продвигаемый ДПМ проект одобряют: белорусская община, «работники славянских учебных заведений», нацменьшинства. На общественных слушаниях в парламенте один из многочисленных провластных политаналитиков вопрошал: «Партии продают места в списке, затем должности, а затем те, кто покупают должности, грабят народ посредством коррупции и других методов. А что делать с народом, с теми 80%, которые хотят изменения системы избрания депутатов?»
Словом, выходит, что демократы, инициировавшие обсуждение реформы избирательной системы, выступают против чиновничьего мздоимства и изначально кристально честны. Недавно на совете Демпартии даже был принят внутренний Кодекс этики и неподкупности. «Принятие этого документа доказывает, что ДПМ является частью реформы политического класса», – торжественно заявил после партийного мероприятия Влад Плахотнюк с экрана собственного телеканала. И тут же пошел сюжет из Кагула, куда отправилась «команда ДПМ». Демократы в канун праздников посещают «детские приюты, пожилых людей и нуждающиеся семьи». Раздают пакеты с партийной символикой и продуктами питания. И, разумеется, все это действо проходит под лозунгом «твой голос – твой депутат».
Похоже, какие бы кодексы не принимались, а природа молдавского политического класса все равно проявляется. Как и двадцать лет назад, партийцы ходят по дворам и пытаются купить расположение избирателя пачками макарон.
Александр ЧУДАК.