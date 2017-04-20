Кишиневские новости

Белорусы и таджики за изменение молдавской избирательной системы

В парламенте на прошлой неделе прошли общественные слушания, на которых обсуждалась возмож­ность отзыва депутатов, в случае введения одномандатных выбо­ров. Как оказалось, за изменение избирательной системы выступают не только члены Демпартии. На­пример, Национал-либеральная партия в лице Виталии Павличен­ко тоже за смешанный способ из­брания законодательной власти. Аесли зайти на сайт телеканала Publika, то можно подумать, будто инициативу молдавских демокра­тов поддерживают «все прогрессив­ное человечество и люди доброй воли».

«Общественное объединение тад­жиков РМ поддерживает реформу из­бирательной системы», – сообщают нам ненавязчиво с экрана телевизора. Оказы­вается, продвигаемый ДПМ проект одо­бряют: белорусская община, «работники славянских учебных заведений», нацмень­шинства. На общественных слушаниях в парламенте один из многочисленных провластных политаналитиков вопрошал: «Партии продают места в списке, затем должности, а затем те, кто покупают долж­ности, грабят народ посредством корруп­ции и других методов. А что делать с наро­дом, с теми 80%, которые хотят изменения системы избрания депутатов?»

Словом, выходит, что демократы, ини­циировавшие обсуждение реформы из­бирательной системы, выступают против чиновничьего мздоимства и изначально кристально честны. Недавно на совете Демпартии даже был принят внутренний Кодекс этики и неподкупности. «Принятие этого документа доказывает, что ДПМ яв­ляется частью реформы политического класса», – торжественно заявил после пар­тийного мероприятия Влад Плахотнюк с экрана собственного телеканала. И тут же пошел сюжет из Кагула, куда отправилась «команда ДПМ». Демократы в канун празд­ников посещают «детские приюты, пожилых людей и нуждающиеся семьи». Раздают па­кеты с партийной символикой и продукта­ми питания. И, разумеется, все это действо проходит под лозунгом «твой голос – твой депутат».

Похоже, какие бы кодексы не принима­лись, а природа молдавского политического класса все равно проявляется. Как и двад­цать лет назад, партийцы ходят по дворам и пытаются купить расположение избирателя пачками макарон.

Александр ЧУДАК.