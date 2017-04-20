Кишиневские новости

С осени Республика Молдова будет полностью контролировать государственную границу

Постепенно в Приднестровье стали осознавать значе­ние февральских договоренностей между Павлом Фи­липом и Петром Порошенко о введении совместного таможенного контроля на приднестровском участке границы. В Тирасполе называют эти намерения Киева и Кишинева «планами по удушению Приднестровья».

Всего правительство намерено открыть к октябрю 13 совмест­ных пунктов пропуска – 11 автомобильных и 2 железнодорожных, в Кучурганах и Колбасне. Жителям Левобережья к тому времени надо получить или паспорт гражданина РМ, или вид на жительство. Этим лучше заняться уже сегодня. На обустройство и функционирование совместных таможенных пунктов предполагается потратить 53,5 миллиона леев и дополнительно принять в штат 241 человека. По­сле этого, впервые за всю историю независимости, Республика Молдова сможет контролировать полностью свои границы.

Совместная инициатива Киева и Кишинева не вызвала никакого энтузиазма у главы Таможенного комитета Приднестровья Вита­лия Нягу. Выступая в одной из передач на местном телевидении, чиновник заявил: «Через территорию Украины к нам в республику через пункт пропуска «Кучурган» следуют практически все группы товаров. Это 90% импорта мяса и рыбы, около 70% лекарственных препаратов и около 70% макаронных и мучных изделий». По словам Нягу, чрезмерная старательность контролирующих органов может приостановить товаропоток и спровоцировать голод. Также из-за потери таможенных сборов бюджет региона недополучит от 35 до 40 миллионов долларов.

Виталий Нягу посетовал на то, что «молдавская и украинская стороны не предоставили технологическую схему работы», а по­тому в Таможенном комитете еще не могут сказать с какими про­блемами могут уже осенью столкнуться жители Левобережья.

Александр БОЦ.