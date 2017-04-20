Кишиневские новости

Опыт антиевроинтеграции
В Турции прошел референдум об изменении действующей Конституции
Текст поправок в Основной закон, а их всего 18, турецкий парламент одобрил в начале года, а в минувшее воскресенье прошел сам референдум. Победили сторонники усиления полномочий президента.
Наиболее крупные города страны были против. В ближайшее время Реджеп Тайип Эрдоган подпишет указ о ликвидации поста премьер-министра и сам будет управлять исполнительной властью. Появятся посты вице-президентов, президент самостоятельно станет подбирать состав правительства, получит право законодательной инициативы, возможность распускать парламент, вводить чрезвычайное положение.
Эрдоган сможет инициировать дисциплинарное расследование в отношении любого госслужащего, назначать 4 из 13 членов Конституционного суда.
В Европе большую часть турецких нововведений не принимают, а обещание вынести на рассмотрение парламента возможность вернуться к исполнению смертной казни и вовсе вызвало крайнее раздражение Брюсселя. Эрдогана западные журналисты называют уже «новым султаном Османской империи». Однако многие турецкие аналитики утверждают: после референдума у президента не будет безграничной власти как, например, у Сулеймана Великолепного. Согласно новому тексту Конституции, парламент получает полномочия в расследовании неправомочных действий главы государства. До недавнего времени он пользовался полным правовым иммунитетом.
Турция 12 сентября 1963 года подписала соглашение об ассоциации с ЕЭС (тогда так ЕС назывался) и до сих пор стоит у порога. В Евросоюз ее не принимают. Предполагается, что результаты референдума – это еще и своеобразный ответ Брюсселю, который из года в год выдвигает перед Анкарой новые условия вступления в ЕС. Кстати, Эрдоган 5-6 мая будет с официальным визитом в Молдове, возможно, он поделится с нашими политиками опытом турецкой интеграции в Европу.
Евгений ГОЛЬША.