Кишиневские новости

Сумеют ли граждане Молдовы сделать правильный выбор

Молдавские педаго­ги выходят на про­тесты, требуя повы­шения зарплаты. Они, безусловно, имеют на это право. Но совершенно очевидно, что денег у пра­вительства на это нет: эко­номика развалена, отноше­ния с Россией, где находится основной рынок для молдав­ских товаров, испорчены.

А свободная торговля с Евро­пой и Турцией способны разорить молдавского фермера, потому что и по климату, и по технологиям мы уступаем Европе и не в состоянии выдержать конкуренцию. Про­европейский парламент и прави­тельство этого не понимают (или делают вид, что не понимают) и ведут республику к нарастающим проблемам.

Поэтому пока требования педа­гогов о повышении зарплаты выгля­дят как выпрашивание очередной подачки от Запада для прикры­тия нищеты. Но подачки не могут длиться вечно. Когда же создадут­ся законные условия для повыше­ния зарплаты педагогам и другим категориям граждан Молдовы? Это случится, когда все граждане осознают важность для Молдовы российского и восточного рынка, проголосуют за этот рынок на до­срочных парламентских выборах, выберут депутатами адекватных людей, после чего оживится эконо­мика, и начнутся дополнительные поступления в бюджет. Другого приличного пути улучшения жизни не предвидится.

За 25 лет независимости в стране появился первый разумный политик – Игорь Додон, сумев­ший грамотно оценить ситуацию, причины проблем и пытается вы­править положение, несмотря на сопротивление парламента и правительства. Прозрела на­конец и большая часть народа, проголосовавшего за восточный рынок для Молдовы. Голосование за Игоря Додона – это фактически референдум за восточный рынок, сделавший парламент нелегитим­ным. И надо всё сделать, чтобы не допустить переформатирования избирательной системы, потому что это приведет страну к оконча­тельному краху.

Павел АВЕРКИН, читатель «МК».