Кишиневские новости

Когда педагогам повысят зарплату?
Сумеют ли граждане Молдовы сделать правильный выбор
Молдавские педагоги выходят на протесты, требуя повышения зарплаты. Они, безусловно, имеют на это право. Но совершенно очевидно, что денег у правительства на это нет: экономика развалена, отношения с Россией, где находится основной рынок для молдавских товаров, испорчены.
А свободная торговля с Европой и Турцией способны разорить молдавского фермера, потому что и по климату, и по технологиям мы уступаем Европе и не в состоянии выдержать конкуренцию. Проевропейский парламент и правительство этого не понимают (или делают вид, что не понимают) и ведут республику к нарастающим проблемам.
Поэтому пока требования педагогов о повышении зарплаты выглядят как выпрашивание очередной подачки от Запада для прикрытия нищеты. Но подачки не могут длиться вечно. Когда же создадутся законные условия для повышения зарплаты педагогам и другим категориям граждан Молдовы? Это случится, когда все граждане осознают важность для Молдовы российского и восточного рынка, проголосуют за этот рынок на досрочных парламентских выборах, выберут депутатами адекватных людей, после чего оживится экономика, и начнутся дополнительные поступления в бюджет. Другого приличного пути улучшения жизни не предвидится.
За 25 лет независимости в стране появился первый разумный политик – Игорь Додон, сумевший грамотно оценить ситуацию, причины проблем и пытается выправить положение, несмотря на сопротивление парламента и правительства. Прозрела наконец и большая часть народа, проголосовавшего за восточный рынок для Молдовы. Голосование за Игоря Додона – это фактически референдум за восточный рынок, сделавший парламент нелегитимным. И надо всё сделать, чтобы не допустить переформатирования избирательной системы, потому что это приведет страну к окончательному краху.
Павел АВЕРКИН, читатель «МК».