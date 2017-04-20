Кишиневские новости

Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС

В столице Кыргызстана Бишкеке про­шло заседание Высшего Совета Евра­зийского экономического союза, в котором приняла участие делегация Молдовы во главе с президентом Иго­рем Додоном.

Исторический день для Молдовы

В ходе заседания Молдове был присво­ен статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. За это единоглас­но выступили все пять президентов стран – членов организации: России – Владимир Путин, Беларуси – Александр Лукашенко, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Арме­нии – Серж Саргсян и Кыргызстана – Ал­мазбек Атамбаев.

В своем выступлении Игорь Додон от­метил:

— Молдова – первая из стран, кото­рая добилась этой чести. Много стран выступили с инициативами о подписа­нии меморандумов о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, соглашений о свободной торговле или других форм сотрудничества с ЕАЭС. Уже заключены десятки таких соглаше­ний, включая меморандум о сотрудниче­стве с Молдовой от 3 апреля 2017 года. Это исторический день для Молдовы. Этого ожидало большинство граждан нашей страны.

Конечно, это не означает, что Молдова с сегодняшнего дня становится членом Ев­разийского экономического союза, но это даёт нам возможность побольше узнать о принципах работы организации и откры­вает новые возможности для наших эко­номических агентов. Это не противоречит существующему Соглашению об ассоциа­ции, которое подписано между Молдовой и ЕС.

Молдове суждено дружить одновре­менно и с Западом и с Востоком, сохраняя и укрепляя свой нейтралитет и государ­ственность.

Диалог с коллегами-президентами

Во время пребывания в Бишкеке Игорь Додон провел встречи со всеми главами государств – членов Евразийского эко­номического союза. Он лично поблаго­дарил каждого из коллег-президентов за поддержку стремления Молдовы к более углубленному сотрудничеству со стра­нами ЕАЭС и получению статуса страны-наблюдателя в этом интеграционном объ­единении.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным стороны обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Молдове и двусторонние отношения меж­ду нашими странами. Игорь Додон вновь поблагодарил российского президента за положительное решение вопросов по экспорту молдавских товаров на россий­ский рынок и по амнистии мигрантов из Молдовы. Президент Молдовы принял приглашение Владимира Путина приехать на праздничный военный парад 9 Мая на Красной площади, а также принять участие и выступить на Санкт-Петербургском эко­номическом форуме в начале июня.

Во время диалога с президентом Бе­ларуси Александром Лукашенко состоя­лось обсуждение вопросов двусторонних отношений и перспектив взаимодействия Молдовы с ЕАЭС. Игорь Додон заявил, что наша страна рассматривает Республику Беларусь как одного из своих важнейших партнёров. Стороны сошлись во мнении, что имеется солидный потенциал для углу­бления и расширения торговых отношений между нашими государствами, выразив также уверенность в том, что с развитием сотрудничества товарооборот между на­шими странами будет только возрастать. Игорь Додон принял приглашение лидера Беларуси посетить его страну – визит на­мечен на июль нынешнего года.

Беседа с президентом Армении Сер­жем Саргсяном сосредоточилась на молдо-армянском сотрудничестве в эко­номической и гуманитарной сферах, акти­визации политического диалога. Стороны подчеркнули необходимость расширения и актуализации договорно-правовой базы, активизации межпарламентских и меж­правительственных связей. В продолже­ние беседы собеседники обсудили пред­стоящий визит президента Игоря Додона в Армению, запланированный на вторую половину текущего года, а также аспекты, связанные с проведением заседания меж­правительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В ходе диалога с президентом Ка­захстана Нурсултаном Назарбаевым гла­вы двух государств обсудили перспек­тивные направления сотрудничества между Казахстаном и Молдовой, а также взаимодействие в рамках Евразийско­го экономического союза. По мнению участников встречи, приоритет будет отдаваться торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферам.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.