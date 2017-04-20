Кишиневские новости

Ближе к Евразийской семье
Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС
В столице Кыргызстана Бишкеке прошло заседание Высшего Совета Евразийского экономического союза, в котором приняла участие делегация Молдовы во главе с президентом Игорем Додоном.
Исторический день для Молдовы
В ходе заседания Молдове был присвоен статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. За это единогласно выступили все пять президентов стран – членов организации: России – Владимир Путин, Беларуси – Александр Лукашенко, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Армении – Серж Саргсян и Кыргызстана – Алмазбек Атамбаев.
В своем выступлении Игорь Додон отметил:
— Молдова – первая из стран, которая добилась этой чести. Много стран выступили с инициативами о подписании меморандумов о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, соглашений о свободной торговле или других форм сотрудничества с ЕАЭС. Уже заключены десятки таких соглашений, включая меморандум о сотрудничестве с Молдовой от 3 апреля 2017 года. Это исторический день для Молдовы. Этого ожидало большинство граждан нашей страны.
Конечно, это не означает, что Молдова с сегодняшнего дня становится членом Евразийского экономического союза, но это даёт нам возможность побольше узнать о принципах работы организации и открывает новые возможности для наших экономических агентов. Это не противоречит существующему Соглашению об ассоциации, которое подписано между Молдовой и ЕС.
Молдове суждено дружить одновременно и с Западом и с Востоком, сохраняя и укрепляя свой нейтралитет и государственность.
Диалог с коллегами-президентами
Во время пребывания в Бишкеке Игорь Додон провел встречи со всеми главами государств – членов Евразийского экономического союза. Он лично поблагодарил каждого из коллег-президентов за поддержку стремления Молдовы к более углубленному сотрудничеству со странами ЕАЭС и получению статуса страны-наблюдателя в этом интеграционном объединении.
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным стороны обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Молдове и двусторонние отношения между нашими странами. Игорь Додон вновь поблагодарил российского президента за положительное решение вопросов по экспорту молдавских товаров на российский рынок и по амнистии мигрантов из Молдовы. Президент Молдовы принял приглашение Владимира Путина приехать на праздничный военный парад 9 Мая на Красной площади, а также принять участие и выступить на Санкт-Петербургском экономическом форуме в начале июня.
Во время диалога с президентом Беларуси Александром Лукашенко состоялось обсуждение вопросов двусторонних отношений и перспектив взаимодействия Молдовы с ЕАЭС. Игорь Додон заявил, что наша страна рассматривает Республику Беларусь как одного из своих важнейших партнёров. Стороны сошлись во мнении, что имеется солидный потенциал для углубления и расширения торговых отношений между нашими государствами, выразив также уверенность в том, что с развитием сотрудничества товарооборот между нашими странами будет только возрастать. Игорь Додон принял приглашение лидера Беларуси посетить его страну – визит намечен на июль нынешнего года.
Беседа с президентом Армении Сержем Саргсяном сосредоточилась на молдо-армянском сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах, активизации политического диалога. Стороны подчеркнули необходимость расширения и актуализации договорно-правовой базы, активизации межпарламентских и межправительственных связей. В продолжение беседы собеседники обсудили предстоящий визит президента Игоря Додона в Армению, запланированный на вторую половину текущего года, а также аспекты, связанные с проведением заседания межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
В ходе диалога с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым главы двух государств обсудили перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Молдовой, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. По мнению участников встречи, приоритет будет отдаваться торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферам.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.