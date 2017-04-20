Кишиневские новости

Доходы Владимира Путина упали впервые за 3 года

Декларации о доходах первых лиц государства преподнесли сюрприз. Оказалось, что президент, премьер-министр и чиновники Кремля вместе со всей страной переживают экономи­ческий кризис. Даже в 2015 году, ког­да инфляция достигла 12,9%, их до­ходы росли. Однако в 2016 году, при рекордно низкой инфляции в исто­рии новейшей России — 5,6%, первые лица государства стали зарабатывать меньше. Годовой доход президента упал на 33 тысячи рублей и составил 8,858 миллиона рублей.

До 2016 года цифры в его декларациях лишь увеличивались. В 2014 году доходы главы государства выросли вдвое (пресс-секретарь тогда объяснил это увеличением зарплаты Владимира Путина). В 2015 году резкого скачка не было: доходы Путина выросли на 1,24 миллиона рублей. И вот сейчас, когда, согласно официальной ста­тистике, все худшее уже позади…

Наибольший доход среди кремлевских чиновников оказался у первого замести­теля руководителя Администрации Пре­зидента Сергея Кириенко — 85,484 млн рублей. Любопытно, что в прошлом году верхнюю строчку в рейтинге самых богатых чиновников Кремля занимал его предше­ственник Вячеслав Володин — в 2015 году он заработал 87 млн. Ну а меньше всех в этом году заработала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова — около 2,8 миллиона рублей.

Удивительно, но доход руководителя Администрации Президента Антона Вай­но уменьшился, несмотря на повышение в должности. Будучи заместителем руково­дителя администрации, в 2015 году Вайно заработал 10,1 млн рублей, в декларации за 2016 год указана цифра 9,64 млн ру­блей.

Падение доходов Владимира Пути­на, Дмитрия Медведева и Антона Вайно можно назвать незначительным. Чего не скажешь о пресс-секретаре президента. В 2016 году Дмитрий Песков заработал 12,8 млн рублей против 36,7 млн рублей в 2015 году. Однако его жена Татьяна Навка по-прежнему остается одной из самых не только богатых, но и стремительно богате­ющих «жен Кремля». В прошлом году она задекларировала 89 млн рублей, чем зна­чительно снизила накал вокруг разговоров о том, могли ли олимпийская чемпионка подарить мужу на свадьбу дорогостоящие часы. Цифра в свежих декларациях еще внушительнее — 120 млн рублей. Кроме того, у Навки появился еще один дом пло­щадью 332 кв. м. В остальном все стабиль­но: три квартиры в Москве общей площа­дью 367,6 кв. м и одна в США, дом 779,2 кв. м, три иномарки и мотовездеход «Ямаха». Имущество ее супруга не поражает таким разнообразием, он по-прежнему владеет тремя квартирами, парковочным местом и передвигается на джипе «Тойота Ленд Крузер».

А вот у руководителя Администрации Президента вообще нет личного автомо­биля, несмотря на то что его семье при­надлежит три машино-места — два у са­мого Вайно и одно у супруги. Недвижимое имущество у него по кремлевским меркам тоже весьма скромное — квартира 111 кв. м, земельный участок 2840 кв. м и дом площадью 454 кв. м.

Кроме доходов, отчеты первых лиц ни­чем не отличаются от деклараций прошлых лет. Пожалуй, уже все граждане страны выучили, что у президента есть две ста­рые «Волги», «Нива» и автоприцеп, а так­же малогабаритная по нынешним меркам квартира площадью 77 кв. м.

Глава кабинета министров задекла­рировал 8,58 млн рублей, что на 300 тыс. меньше, чем годом ранее. Лидеры этого ежегодного рейтинга оставили премье­ра далеко позади: министр по делам Се­верного Кавказа Лев Кузнецов (582 млн), министр по вопросам Открытого прави­тельства Михаил Абызов (521 млн) и вице-премьер Юрий Трутнев (357 млн). Самыми «бедными» оказались глава Минсельхоза Александр Ткачев, заработавший 5,6 млн рублей, и министр природных ресурсов Сергей Донской (5,7 млн).

Дмитрий Медведев входит во вторую половину официального рейтинга доходов руководства российского правительства за 2016 год. Всего кабинет министров раскрыл список из 32 деклараций, в котором премьер находится на 18-м месте.

Незначительное снижение доходов Дмитрия Медведева в 2016 году в прави­тельстве объясняют сокращением размера его банковского вклада и выплат процентов по нему. В перечне недвижимого имуще­ства и транспортных средств у Медведева все осталось по-прежнему — это собствен­ная квартира площадью в 368 квадратных метров, а также два автомобиля, ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Его супруга Светлана Медведева, показавшая нулевые доходы за прошлый год, располагает дву­мя машино-местами и легковушкой «Фоль­ксваген Гольф».

Максимальный до­ход среди правитель­ственных чиновников в 2016 году показал министр по делам Се­верного Кавказа Лев Кузнецов. Его зарабо­ток подскочил в 12 раз. В его ведомстве объясняют, что сумма в 528 миллионов рублей получена министром «в результа­те доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее». В частности, им была «продана до­рогостоящая недвижимость в Москве». Это не последние подобные активы Кузнецова. На территории России ему принадлежат 10 земельных участков площадью до 1,5 тыс. квадратных метров и дом. Еще один уча­сток почти в 3,4 тыс. «квадратов» и дом пло­щадью в 180 квадратных метров, которыми Кузнецов владеет на правах совместной собственности, расположены во Франции. Автопарк Кузнецова состоит из Mercedes A200, BMW M5 и Ferrari 599 GTB.

Доход его супруги Инги Кузнецовой также вырос — в 3 раза, до 32,7 млн ру­блей. Это позволило чете в совокупности заработать в прошлом году около 614 млн рублей, что является самым высоким уров­нем доходов среди семей чиновников рос­сийского правительства.

Кузнецов сместил с первого места это­го рейтинга прошлогоднего лидера — ми­нистра по вопросам Открытого правитель­ства Михаила Абызова. Даже несмотря на то, что последний заработал в прошлом году свыше 521 млн рублей, что на 65 млн больше, чем годом ранее.

«Бронза» в рейтинге доходов чинов­ников правительства досталась на этот раз вице-премьеру и полномочному пред­ставителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. За год ему удалось увечить доход на 203 млн — до 356 млн рублей.

Валерия МАРКОВА.