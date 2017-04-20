Кишиневские новости

КРИЗИС ДОБРАЛ СЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА
Доходы Владимира Путина упали впервые за 3 года
Декларации о доходах первых лиц государства преподнесли сюрприз. Оказалось, что президент, премьер-министр и чиновники Кремля вместе со всей страной переживают экономический кризис. Даже в 2015 году, когда инфляция достигла 12,9%, их доходы росли. Однако в 2016 году, при рекордно низкой инфляции в истории новейшей России — 5,6%, первые лица государства стали зарабатывать меньше. Годовой доход президента упал на 33 тысячи рублей и составил 8,858 миллиона рублей.
До 2016 года цифры в его декларациях лишь увеличивались. В 2014 году доходы главы государства выросли вдвое (пресс-секретарь тогда объяснил это увеличением зарплаты Владимира Путина). В 2015 году резкого скачка не было: доходы Путина выросли на 1,24 миллиона рублей. И вот сейчас, когда, согласно официальной статистике, все худшее уже позади…
Наибольший доход среди кремлевских чиновников оказался у первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко — 85,484 млн рублей. Любопытно, что в прошлом году верхнюю строчку в рейтинге самых богатых чиновников Кремля занимал его предшественник Вячеслав Володин — в 2015 году он заработал 87 млн. Ну а меньше всех в этом году заработала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова — около 2,8 миллиона рублей.
Удивительно, но доход руководителя Администрации Президента Антона Вайно уменьшился, несмотря на повышение в должности. Будучи заместителем руководителя администрации, в 2015 году Вайно заработал 10,1 млн рублей, в декларации за 2016 год указана цифра 9,64 млн рублей.
Падение доходов Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Антона Вайно можно назвать незначительным. Чего не скажешь о пресс-секретаре президента. В 2016 году Дмитрий Песков заработал 12,8 млн рублей против 36,7 млн рублей в 2015 году. Однако его жена Татьяна Навка по-прежнему остается одной из самых не только богатых, но и стремительно богатеющих «жен Кремля». В прошлом году она задекларировала 89 млн рублей, чем значительно снизила накал вокруг разговоров о том, могли ли олимпийская чемпионка подарить мужу на свадьбу дорогостоящие часы. Цифра в свежих декларациях еще внушительнее — 120 млн рублей. Кроме того, у Навки появился еще один дом площадью 332 кв. м. В остальном все стабильно: три квартиры в Москве общей площадью 367,6 кв. м и одна в США, дом 779,2 кв. м, три иномарки и мотовездеход «Ямаха». Имущество ее супруга не поражает таким разнообразием, он по-прежнему владеет тремя квартирами, парковочным местом и передвигается на джипе «Тойота Ленд Крузер».
А вот у руководителя Администрации Президента вообще нет личного автомобиля, несмотря на то что его семье принадлежит три машино-места — два у самого Вайно и одно у супруги. Недвижимое имущество у него по кремлевским меркам тоже весьма скромное — квартира 111 кв. м, земельный участок 2840 кв. м и дом площадью 454 кв. м.
Кроме доходов, отчеты первых лиц ничем не отличаются от деклараций прошлых лет. Пожалуй, уже все граждане страны выучили, что у президента есть две старые «Волги», «Нива» и автоприцеп, а также малогабаритная по нынешним меркам квартира площадью 77 кв. м.
Глава кабинета министров задекларировал 8,58 млн рублей, что на 300 тыс. меньше, чем годом ранее. Лидеры этого ежегодного рейтинга оставили премьера далеко позади: министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов (582 млн), министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов (521 млн) и вице-премьер Юрий Трутнев (357 млн). Самыми «бедными» оказались глава Минсельхоза Александр Ткачев, заработавший 5,6 млн рублей, и министр природных ресурсов Сергей Донской (5,7 млн).
Дмитрий Медведев входит во вторую половину официального рейтинга доходов руководства российского правительства за 2016 год. Всего кабинет министров раскрыл список из 32 деклараций, в котором премьер находится на 18-м месте.
Незначительное снижение доходов Дмитрия Медведева в 2016 году в правительстве объясняют сокращением размера его банковского вклада и выплат процентов по нему. В перечне недвижимого имущества и транспортных средств у Медведева все осталось по-прежнему — это собственная квартира площадью в 368 квадратных метров, а также два автомобиля, ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Его супруга Светлана Медведева, показавшая нулевые доходы за прошлый год, располагает двумя машино-местами и легковушкой «Фольксваген Гольф».
Максимальный доход среди правительственных чиновников в 2016 году показал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Его заработок подскочил в 12 раз. В его ведомстве объясняют, что сумма в 528 миллионов рублей получена министром «в результате доходов от вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее». В частности, им была «продана дорогостоящая недвижимость в Москве». Это не последние подобные активы Кузнецова. На территории России ему принадлежат 10 земельных участков площадью до 1,5 тыс. квадратных метров и дом. Еще один участок почти в 3,4 тыс. «квадратов» и дом площадью в 180 квадратных метров, которыми Кузнецов владеет на правах совместной собственности, расположены во Франции. Автопарк Кузнецова состоит из Mercedes A200, BMW M5 и Ferrari 599 GTB.
Доход его супруги Инги Кузнецовой также вырос — в 3 раза, до 32,7 млн рублей. Это позволило чете в совокупности заработать в прошлом году около 614 млн рублей, что является самым высоким уровнем доходов среди семей чиновников российского правительства.
Кузнецов сместил с первого места этого рейтинга прошлогоднего лидера — министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Даже несмотря на то, что последний заработал в прошлом году свыше 521 млн рублей, что на 65 млн больше, чем годом ранее.
«Бронза» в рейтинге доходов чиновников правительства досталась на этот раз вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. За год ему удалось увечить доход на 203 млн — до 356 млн рублей.
Валерия МАРКОВА.