Кишиневские новости

Президент вышел с инициативой перехода к смешанной избирательной системе

В то время, как Демократическая партия активно раскручивает идею одномандатной избиратель­ной системы, глава государства выступил с разумной альтерна­тивой.

Законодательная инициатива

Президент Игорь Додон подписал за­конодательную инициативу о введении смешанной избирательной системы. Об этом он сообщил на брифинге во вторник. По словам главы государства, смешанная система, предполагающая избрание одной половины депутатов по партийным спискам и другой половины — по одномандатным округам, является компромиссом между желанием граждан и инициативой вла­стей. По мнению Додона, это единствен­ное решение для выхода из создавшейся ситуации и недопущения одномандатного голосования.

— Те, кто были у власти последние семь-восемь лет, пытаются таким образом дать себе еще один шанс. Они прекрасно пони­мают, что на следующих выборах не смогут получит парламентское большинство. Поэ­тому изменением избирательной системы на одномандатную они пытаются создать себе комфортные условия для следующих выборов, — сказал Додон.

Глава государства назвал инициативу демократов провокацией для демокра­тической системы нашей страны, и вновь напомнил, что выступает категорически против одномандатной избирательной си­стемы. Однако, по его словам, несмотря на мнение граждан страны, которые также не разделяют эту идею, ДПМ намерена в самое ближайшее время включить этот во­прос в повестку предстоящих заседаний законодательного органа и проголосовать за него, имея необходимое количество го­лосов. Это станет настоящей катастрофой для политической системы РМ. Для недо­пущения такой ситуации он решил озвучить свое видение выхода из сложившегося по­ложения.

— Ликвидация партийной системы – это шаг назад для республики. Вместе с тем я понимаю, что большинство граждан страны желают перемен и в том, что касается из­бирательной системы Молдовы. Поэтому, учитывая, что предложение Демократиче­ской партии категорически неприемлемо, а также то, что большинство граждан хотят изменения политической системы, я ре­шил выступить с предложением о создании смешанной избирательной системы, — от­метил президент.

Что предлагает президент

51 депутат будет избран по партий­ным спискам, остальные 50 – по террито­риальным округам, если численность пар­ламента останется той же. Из 50 депутатов, избранных по окру­гам, половина должна быть из диаспоры и из Приднестровского региона, остальные – из районов страны и Кишинева. Избрание депутатов в Приднестро­вье будет происходить на избирательных участках, открытых в районах и населен­ных пунктах, находящихся под конститу­ционным контролем Республики Молдова, чтобы данный процесс проходил под тща­тельным наблюдением Центральной изби­рательной комиссии. Голосование в диаспоре следует проводить в течение двух дней, чтобы был осуществлен доступ к избиратель­ным участкам тем, кто живет вдали от них. Количество участков должно быть установлено, в зависимости от офици­альных данных о числе находящихся в той или иной стране молдавских граждан. Та­ким образом, в России, где больше все­го наших граждан, должны быть открыты не менее 150 избирательных участков, в Италии – не менее 40 и так далее. При этом число бюллетеней на каждом изби­рательном участке следует увеличить с нынешних 3000 до 5000 . Студентам должно быть предостав­лено право голосовать по месту учебы на основании выданной учебным заведением справки, а не по месту прописки, как в на­стоящее время. Для регистрации кандидатов на должность депутата предлагается устано­вить минимальный порог подписей граж­дан, которые необходимо собрать, в раз­мере 600, а не 1500, как предусмотрено в проекте ДПМ, чтобы увеличить шансы на участие всех желающих.

Кроме того, глава государства заявил, что придерживается ранее озвученной по­зиции о необходимости уменьшения числа депутатов со 101 до 71.

Проекту Плахотнюка – нет!

По словам Игоря Додона, предлагае­мые изменения существенно сокращают риски исключения из избирательной гон­ки, с которыми ранее столкнулись некото­рые политические формирования, а также фактически сводят на нет возможность подкупа народных избранников, в отличие от предлагаемой демократами одноман­датной избирательной системы.

Президент обратился к представите­лям парламентского большинства, в част­ности, к демократам, с категорическим требованием отозвать продвигаемый ими проект по переходу к одномандатной из­бирательной системе:

— Надеюсь, что представители парла­ментского большинства осознают все ри­ски, потому что в случае, если этот проект не будет отозван, и ДПМ будет продолжать на нем настаивать, ответственность ляжет на них. Я обсуждал этот проект и внутри страны, и с некоторыми коллегами и на Востоке и на Западе, и с отдельными послами. Поверьте, предложенная мной инициатива стала бы решением в сложившейся ситуации. Дру­гих решений нет. Я не допущу, чтобы проект Плахотнюка — одномандатное голосование — был принят. Это моя твердая позиция. Как мы добьемся этого — посмотрим.

ДПМ голосу разума не вняла

В поспешном сообщении для прессы политформирова­ния говорится:

— ДПМ остается убежденной, что одномандатная система предостав­ляет гражданам больше рычагов для контроля над будущими депутатами. Мы продолжим представлять аргу­менты в пользу ее принятия.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.