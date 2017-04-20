Кишиневские новости

Ультиматум Додона Плахотнюку
Президент вышел с инициативой перехода к смешанной избирательной системе
В то время, как Демократическая партия активно раскручивает идею одномандатной избирательной системы, глава государства выступил с разумной альтернативой.
Законодательная инициатива
Президент Игорь Додон подписал законодательную инициативу о введении смешанной избирательной системы. Об этом он сообщил на брифинге во вторник. По словам главы государства, смешанная система, предполагающая избрание одной половины депутатов по партийным спискам и другой половины — по одномандатным округам, является компромиссом между желанием граждан и инициативой властей. По мнению Додона, это единственное решение для выхода из создавшейся ситуации и недопущения одномандатного голосования.
— Те, кто были у власти последние семь-восемь лет, пытаются таким образом дать себе еще один шанс. Они прекрасно понимают, что на следующих выборах не смогут получит парламентское большинство. Поэтому изменением избирательной системы на одномандатную они пытаются создать себе комфортные условия для следующих выборов, — сказал Додон.
Глава государства назвал инициативу демократов провокацией для демократической системы нашей страны, и вновь напомнил, что выступает категорически против одномандатной избирательной системы. Однако, по его словам, несмотря на мнение граждан страны, которые также не разделяют эту идею, ДПМ намерена в самое ближайшее время включить этот вопрос в повестку предстоящих заседаний законодательного органа и проголосовать за него, имея необходимое количество голосов. Это станет настоящей катастрофой для политической системы РМ. Для недопущения такой ситуации он решил озвучить свое видение выхода из сложившегося положения.
— Ликвидация партийной системы – это шаг назад для республики. Вместе с тем я понимаю, что большинство граждан страны желают перемен и в том, что касается избирательной системы Молдовы. Поэтому, учитывая, что предложение Демократической партии категорически неприемлемо, а также то, что большинство граждан хотят изменения политической системы, я решил выступить с предложением о создании смешанной избирательной системы, — отметил президент.
Что предлагает президент
- 51 депутат будет избран по партийным спискам, остальные 50 – по территориальным округам, если численность парламента останется той же.
- Из 50 депутатов, избранных по округам, половина должна быть из диаспоры и из Приднестровского региона, остальные – из районов страны и Кишинева.
- Избрание депутатов в Приднестровье будет происходить на избирательных участках, открытых в районах и населенных пунктах, находящихся под конституционным контролем Республики Молдова, чтобы данный процесс проходил под тщательным наблюдением Центральной избирательной комиссии.
- Голосование в диаспоре следует проводить в течение двух дней, чтобы был осуществлен доступ к избирательным участкам тем, кто живет вдали от них. Количество участков должно быть установлено, в зависимости от официальных данных о числе находящихся в той или иной стране молдавских граждан. Таким образом, в России, где больше всего наших граждан, должны быть открыты не менее 150 избирательных участков, в Италии – не менее 40 и так далее. При этом число бюллетеней на каждом избирательном участке следует увеличить с нынешних 3000 до 5000 .
- Студентам должно быть предоставлено право голосовать по месту учебы на основании выданной учебным заведением справки, а не по месту прописки, как в настоящее время.
- Для регистрации кандидатов на должность депутата предлагается установить минимальный порог подписей граждан, которые необходимо собрать, в размере 600, а не 1500, как предусмотрено в проекте ДПМ, чтобы увеличить шансы на участие всех желающих.
Кроме того, глава государства заявил, что придерживается ранее озвученной позиции о необходимости уменьшения числа депутатов со 101 до 71.
Проекту Плахотнюка – нет!
По словам Игоря Додона, предлагаемые изменения существенно сокращают риски исключения из избирательной гонки, с которыми ранее столкнулись некоторые политические формирования, а также фактически сводят на нет возможность подкупа народных избранников, в отличие от предлагаемой демократами одномандатной избирательной системы.
Президент обратился к представителям парламентского большинства, в частности, к демократам, с категорическим требованием отозвать продвигаемый ими проект по переходу к одномандатной избирательной системе:
— Надеюсь, что представители парламентского большинства осознают все риски, потому что в случае, если этот проект не будет отозван, и ДПМ будет продолжать на нем настаивать, ответственность ляжет на них. Я обсуждал этот проект и внутри страны, и с некоторыми коллегами и на Востоке и на Западе, и с отдельными послами. Поверьте, предложенная мной инициатива стала бы решением в сложившейся ситуации. Других решений нет. Я не допущу, чтобы проект Плахотнюка — одномандатное голосование — был принят. Это моя твердая позиция. Как мы добьемся этого — посмотрим.
ДПМ голосу разума не вняла
В поспешном сообщении для прессы политформирования говорится:
— ДПМ остается убежденной, что одномандатная система предоставляет гражданам больше рычагов для контроля над будущими депутатами. Мы продолжим представлять аргументы в пользу ее принятия.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.