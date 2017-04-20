Кишиневские новости

Большинство – за ЕврАзЭС, сторонники ЕС уступают
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса
Ассоциация социологов и демографов опубликовала данные очередного социологического опроса «Vox Populi, апрель 2017» .
Были опрошены 1075 человек из 78 населенных пунктов республики. Согласно результатам опроса, президенту Игорю Додону доверяют 50,4% респондентов из числа определившихся с выбором. Майе Санду, лидеру Партии PAS(«Действие и солидарность») – 19,7% опрошенных. А на президентских выборах, между прочим, она уступила Додону всего 4% – это к вопросу о достоверности результатов голосования. Далее следует лидер Платформы DAАндрей Нэстасе – 5,4%. Доверие ко всем остальным политическим лидерам не дотягивает даже до 5%.
Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, 37,4% опрошенных проголосовали бы за Партию социалистов, за PAS– 13,3%, за лидера правящего большинства Демократическую партию – 6,8%. Остальные политформирования шестипроцентный избирательный порог не преодолели бы и в парламент не попали. Надо учесть, что 22% респондентов еще не определились, за кого голосовать.
Участвовать в выборах готовы 54% опрошенных, скорее всего готовы голосовать 29%, 6% еще не определились по этому вопросу, а 11% уверены, что не пошли бы на выборы.
37,5% респондентов одобряют проведение в 2017 году досрочных парламентских выборов, 30% относятся к этому отрицательно, 13,8% это безразлично, 18,8% своего отношения не определили.
В том, что республика развивается в неправильном направлении, уверены 60,9% опрошенных, 19,8% считают направление развития правильным, а 19,3% не могут определиться. При этом 76,5% респондентов ответили, что большинству чиновников безразлично, что думают о них избиратели, и лишь 7,6% уверены, что их мнение имеет значение. А 15,9% не знали, что ответить.
За интеграцию в Евразийский экономический союз высказались 41,9% опрошенных, сторонников Евросоюза среди респондентов 37%, против обоих готовы проголосовать 9,8%, 2,5% не хотят выбирать, а 10,8% не знают, какой из двух организаций отдать предпочтение.
Соб. инф.