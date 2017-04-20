Кишиневские новости

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса

Ассоциация социологов и демографов опубликовала данные очередного социоло­гического опроса «Vox Populi, апрель 2017» .

Были опрошены 1075 чело­век из 78 населенных пунктов ре­спублики. Согласно результатам опроса, президенту Игорю Додо­ну доверяют 50,4% респондентов из числа определившихся с выбо­ром. Майе Санду, лидеру Партии PAS(«Действие и солидарность») – 19,7% опрошенных. А на прези­дентских выборах, между прочим, она уступила Додону всего 4% – это к вопросу о достоверности ре­зультатов голосования. Далее сле­дует лидер Платформы DAАндрей Нэстасе – 5,4%. Доверие ко всем остальным политическим лидерам не дотягивает даже до 5%.

Если бы в ближайшее воскресе­нье состоялись парламентские вы­боры, 37,4% опрошенных проголосо­вали бы за Партию социалистов, за PAS– 13,3%, за лидера правящего большинства Демократическую пар­тию – 6,8%. Остальные политформи­рования шестипроцентный избира­тельный порог не преодолели бы и в парламент не попали. Надо учесть, что 22% респондентов еще не опре­делились, за кого голосовать.

Участвовать в выборах готовы 54% опрошенных, скорее всего го­товы голосовать 29%, 6% еще не определились по этому вопросу, а 11% уверены, что не пошли бы на выборы.

37,5% респондентов одобряют проведение в 2017 году досрочных парламентских выборов, 30% отно­сятся к этому отрицательно, 13,8% это безразлично, 18,8% своего от­ношения не определили.

В том, что республика разви­вается в неправильном направле­нии, уверены 60,9% опрошенных, 19,8% считают направление разви­тия правильным, а 19,3% не могут определиться. При этом 76,5% ре­спондентов ответили, что большин­ству чиновников безразлично, что думают о них избиратели, и лишь 7,6% уверены, что их мнение имеет значение. А 15,9% не знали, что от­ветить.

За интеграцию в Евразийский экономический союз высказались 41,9% опрошенных, сторонников Евросоюза среди респондентов 37%, против обоих готовы прого­лосовать 9,8%, 2,5% не хотят вы­бирать, а 10,8% не знают, какой из двух организаций отдать предпо­чтение.

Соб. инф.