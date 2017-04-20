Кишиневские новости

Фракция ПСРМ требует рассмотрения в парламенте законопроекта о смешанной избирательной системе

Фракция Партии социалистов Республики Молдова разра­ботала законодательную ини­циативу в поддержку всех предло­жений, озвученных Президентом Республики Молдова, о смешан­ной избирательной системе.

ПСРМ в срочном порядке зарегистрирует в Парла­менте РМ данный законопроект и требует включения в повестку дня и рассмотрения данной законодательной инициативы. В кратчайшие сроки ПСРМ отправит данный проект во все дипломатические миссии, аккредитованные в РМ, а также во все международные организации, кото­рые отслеживают или участвуют тем или иным образом в мониторинге избирательного процесса в РМ.

ПСРМ призывает все международные структуры, в первую очередь, Европейский союз, повлиять на отказ Демократической партии от намерения проголосовать за введение в РМ одномандатной избирательной системы.

ПСРМ доводит до сведения всех международных ор­ганизаций, что, в случае принятия проекта Плахотнюка и Демпартии о переходе на одномандатную избиратель­ную систему, оставляет за собой право не участвовать в следующих парламентских выборах и всеми способами блокировать их.

По инф. пресс-службы ПСРМ.