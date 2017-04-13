Кишиневские новости

«Шестерка» демократов
Демпартия растет как на дрожжах и не намерена останавливаться
Кпарламентской фракции Демократической партии на прошлой неделе присоединилась очередная группа «политических туристов» в количестве шести человек, ранее покинувших либерал-демократов. На брифинге в понедельник председатель парламента, вице-председатель ДПМАндриан Канду сообщил: отныне фракция Демпартии насчитывает сорок мандатов.
Таким образом, демократы с осенних выборов 2014 года увеличили свое представительство в законодательном органе более чем в два раза, изначально у них было девятнадцать депутатов. Всего ДПМ привлекла в свои ряды 1 социалиста, 14 коммунистов, 6 либеральных демократов, и, как говорят политические аналитики, это еще не предел. Были бы деньги – перебежчики найдутся. Парадоксально, но демократы, ратуя за введение одномандатной системы выборов депутатов парламента, аргументируют это тем, что это де поставит заслон на пути «политических туристов». Вот она, беспощадная логика молдавского политического класса.
Несколькими днями ранее Андриан Канду заявил журналистам, что у правящей коалиции есть в парламенте большинство, и она может в любое время проголосовать за изменение избирательной системы. «Коллеги даже предлагают принять законопроект в первом чтении, а потом дождаться вердикта Венецианской комиссии. Мне удалось убедить их не торопиться и продолжить обсуждение», – рассказывал журналистам спикер парламента. Кстати, в последнее время, совсем как в застойные советские времена, деятели искусств зачастили на телеканал Publika, где прилюдно сообщают о прозрении и агитируют за одномандатные выборы. В списке уже успели отметиться композитор Евгений Дога, режиссер Лидия Панфил, певица Адриана Окишану.
А вот как прокомментировала уход в Демпартию депутатов от ЛДПМ лидер партии Действие и Солидарность Майя Санду: «ДПМ критикует существующую избирательную систему под предлогом того, что депутаты не несут ответственности перед гражданами и участвуют в политической миграции. Однако случившееся – циничная демонстрация возможности контролировать все решения парламента. Покупать депутатов перестанут, когда мы избавимся от покупателей».
Александр БОЦ.
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