Кишиневские новости

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«Шестерка» демократов

«Шестерка» демократов
13 апреля
00:00 2017
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Демпартия растет как на дрожжах и не намерена останавливаться

Кпарламентской фракции Демо­кратической партии на прошлой неделе присоединилась очеред­ная группа «политических тури­стов» в количестве шести человек, ранее покинувших либерал-демократов. На брифинге в по­недельник председатель парла­мента, вице-председатель ДПМАндриан Канду сообщил: отныне фракция Демпартии насчитыва­ет сорок мандатов.

Таким образом, демократы с осен­них выборов 2014 года увеличили свое представительство в законодательном органе более чем в два раза, изначально у них было девятнадцать депутатов. Все­го ДПМ привлекла в свои ряды 1 социа­листа, 14 коммунистов, 6 либеральных демократов, и, как говорят политические аналитики, это еще не предел. Были бы деньги – перебежчики найдутся. Пара­доксально, но демократы, ратуя за вве­дение одномандатной системы выборов депутатов парламента, аргументируют это тем, что это де поставит заслон на пути «политических туристов». Вот она, беспощадная логика молдавского поли­тического класса.

Несколькими днями ранее Андриан Канду заявил журналистам, что у правя­щей коалиции есть в парламенте боль­шинство, и она может в любое время проголосовать за изменение избиратель­ной системы. «Коллеги даже предлагают принять законопроект в первом чтении, а потом дождаться вердикта Венецианской комиссии. Мне удалось убедить их не то­ропиться и продолжить обсуждение», – рассказывал журналистам спикер пар­ламента. Кстати, в последнее время, со­всем как в застойные советские времена, деятели искусств зачастили на телеканал Publika, где прилюдно сообщают о про­зрении и агитируют за одномандатные выборы. В списке уже успели отметиться композитор Евгений Дога, режиссер Ли­дия Панфил, певица Адриана Окишану.

А вот как прокомментировала уход в Демпартию депутатов от ЛДПМ лидер партии Действие и Солидарность Майя Санду: «ДПМ критикует существующую избирательную систему под предлогом того, что депутаты не несут ответствен­ности перед гражданами и участвуют в политической миграции. Однако случив­шееся – циничная демонстрация возмож­ности контролировать все решения пар­ламента. Покупать депутатов перестанут, когда мы избавимся от покупателей».

Александр БОЦ.

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