Кишиневские новости

Депутаты ПСРМ оспорили в Конституционном суде два постановления правительства

Депутаты Партии социалистов последователь­но борются с незаконными действиями властей. Они обратились в Конституционный суд с требо­ванием отменить два ранее принятых властью решения.

В частности, речь идет об увеличении условной единицы в 2,5 раза – с 20 до 50 леев. По словам депутата Владимира Односталко, пояснительная записка правительства по данному решению не со­держит четкой аргументации, чем было вызвано по­вышение:

— Не было представлено обоснование, чем помо­жет рост условной единицы: станет ли меньше пре­ступности, поможет ли это гражданину вернуться в юридическое поле. Мы считаем это повышение дра­коновским и видим, что по всей стране оно породило протесты.

Во втором случае социалисты требуют отменить решение, предусматривающее, что отныне 25% взи­маемых штрафов будет перечисляться полицейским. По мнению фракции ПСРМ, данная норма закона также не является конституционной и стимулирует представителей органов правопорядка выписывать больше штрафов:

— Мы приходим к выводу, что эти решения были приняты только с одной целью – закрыть дефицит в бюджете. С одной стороны, нам говорят, что проис­ходит валоризация пенсий, увеличиваются зарплаты, растет экономика. С другой – эти же деньги нагло во­руют у граждан.

Владимир Односталко выразил надежду, что Кон­ституционный суд примет решение о рассмотрении запроса фракции ПСРМ и даст положительное заклю­чение по этом поводу, так же как и в случае бесплат­ной аренды учебников, на которой ранее настояли через суд социалисты.

Соб инф.