Кишиневские новости

Социалисты за законность решений власти
Депутаты ПСРМ оспорили в Конституционном суде два постановления правительства
Депутаты Партии социалистов последовательно борются с незаконными действиями властей. Они обратились в Конституционный суд с требованием отменить два ранее принятых властью решения.
В частности, речь идет об увеличении условной единицы в 2,5 раза – с 20 до 50 леев. По словам депутата Владимира Односталко, пояснительная записка правительства по данному решению не содержит четкой аргументации, чем было вызвано повышение:
— Не было представлено обоснование, чем поможет рост условной единицы: станет ли меньше преступности, поможет ли это гражданину вернуться в юридическое поле. Мы считаем это повышение драконовским и видим, что по всей стране оно породило протесты.
Во втором случае социалисты требуют отменить решение, предусматривающее, что отныне 25% взимаемых штрафов будет перечисляться полицейским. По мнению фракции ПСРМ, данная норма закона также не является конституционной и стимулирует представителей органов правопорядка выписывать больше штрафов:
— Мы приходим к выводу, что эти решения были приняты только с одной целью – закрыть дефицит в бюджете. С одной стороны, нам говорят, что происходит валоризация пенсий, увеличиваются зарплаты, растет экономика. С другой – эти же деньги нагло воруют у граждан.
Владимир Односталко выразил надежду, что Конституционный суд примет решение о рассмотрении запроса фракции ПСРМ и даст положительное заключение по этом поводу, так же как и в случае бесплатной аренды учебников, на которой ранее настояли через суд социалисты.
Соб инф.
...Написать коммент