Кишиневские новости

Нити в Поднебесную
Партия социалистов налаживает сотрудничество с китайскими партнерами
Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в РМ Чжаном Инхунем.
По сообщению пресс-службы ПСРМ, стороны обсудили результаты визита делегации Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Руководящей партийной группы КПК Чжаном Чуньсянем.
В частности, была согласована совместная повестка неотложных действий в области межпартийного сотрудничества между Партией социалистов Республики Молдова и Коммунистической партией Китая, которая была определена во время встречи делегации КНР с президентом Игорем Додоном с участием Зинаиды Гречаный.
Стороны уточнили детали предстоящего в июне визита делегации Партии социалистов во главе с Зинаидой Гречаный в Китайскую Народную Республику. Посол Китая сообщил, что в настоящее время согласовывается программа встреч на высоком уровне Зинаиды Гречаный и представителей руководства КПК. Во время визита председателю ПСРМ будет также продемонстрирована работа партийных структур Коммунистической партии Китая.
В рамках беседы стороны заверили друг друга в намерении продолжать и развивать плодотворное межпартийное сотрудничество.
Зинаида Гречаный сообщила также, что в адрес руководства КПК направлено приглашение для участия в праздновании 20-летия Партии социалистов Республики Молдова.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.
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