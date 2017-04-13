Кишиневские новости

Партия социалистов налаживает сотрудничество с китайскими партнерами

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республи­ки в РМ Чжаном Инхунем.

По сообщению пресс-службы ПСРМ, стороны обсудили ре­зультаты визита делегации Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунисти­ческой партии Китая, заместителем председателя Руководящей партийной группы КПК Чжаном Чуньсянем.

В частности, была согласована совместная повестка неотложных действий в области межпартийного сотрудничества между Парти­ей социалистов Республики Молдова и Коммунистической партией Китая, которая была определена во время встречи делегации КНР с президентом Игорем Додоном с участием Зинаиды Гречаный.

Стороны уточнили детали предстоящего в июне визита делега­ции Партии социалистов во главе с Зинаидой Гречаный в Китайскую Народную Республику. Посол Китая сообщил, что в настоящее вре­мя согласовывается программа встреч на высоком уровне Зинаи­ды Гречаный и представителей руководства КПК. Во время визита председателю ПСРМ будет также продемонстрирована работа пар­тийных структур Коммунистической партии Китая.

В рамках беседы стороны заверили друг друга в намерении продолжать и развивать плодотворное межпартийное сотрудни­чество.

Зинаида Гречаный сообщила также, что в адрес руководства КПК направлено приглашение для участия в праздновании 20-летия Партии социалистов Республики Молдова.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.