Кишиневские новости

ПСИХОЛОГИ ПРИЗВАЛИ НЕ ИСКАТЬ ИДЕАЛЬНОГО ПАРТНЕРА
Многие считают, что одним из залогов счастливого сожительства и продолжительных отношений является полное взаимопонимание людей в постели. Однако поиск идеального партнера и боязнь плохого секса нельзя назвать лучшим способом найти по-настоящему близкого человека, сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на американских ученых.
Ученые отмечают, что, подобно романтикам, верящим, что судьба посылает им идеальную вторую половинку, существуют и люди, предполагающие, что где-то в мире существует в полной мере подходящий им сексуальный партнер. В обоих случаях, по мнению исследователей, в основе подобных убеждений лежит представление, что идеальной парой люди рождаются, а не становятся. В результате это может приводить к тому, что пара распадается еще до того, как в ней могло бы сформироваться взаимопонимание.
По словам ученых, в ходе предыдущих исследований было показано, что поиски безупречного возлюбленного или возлюбленной чаще всего не приводят к желаемому результату, однако «эротический» аспект этого явления вплотную не изучался, и специалисты обратили внимание именно на него. В результате ученые пришли к выводу, что в наибольшей степени довольны своей совместной жизнью — в том числе и интимной — чаще всего люди, готовые подстраиваться друг под друга и искать компромиссы в постели. В то же время многие из тех, кто был убежден, что люди бывают либо «сексуально совместимы», либо нет, одновременно с этим признавали, что сами они не могут отнести своего партнера к первой категории, и испытывали из-за этого дискомфорт.
Пусть поиск идеального сексуального партнера и не лучшая тактика, но сам по себе регулярный секс является важным аспектом совместной жизни: как ранее выяснила другая группа ученых, половые акты, случающиеся не реже чем раз в два дня, способствуют поддержанию теплых отношений между супругами, особенно в первое время после начала отношений.
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