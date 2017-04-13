Кишиневские новости

Многие считают, что одним из залогов счастливого сожительства и продолжительных отношений яв­ляется полное взаимопонимание людей в постели. Однако поиск иде­ального партнера и боязнь плохого секса нельзя назвать лучшим спосо­бом найти по-настоящему близкого человека, сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на американских ученых.

Ученые отмечают, что, подобно ро­мантикам, верящим, что судьба посы­лает им идеальную вторую половинку, существуют и люди, предполагающие, что где-то в мире существует в пол­ной мере подходящий им сексуальный партнер. В обоих случаях, по мнению исследователей, в основе подобных убеждений лежит представление, что идеальной парой люди рождаются, а не становятся. В результате это может приводить к тому, что пара распадается еще до того, как в ней могло бы сфор­мироваться взаимопонимание.

По словам ученых, в ходе предыду­щих исследований было показано, что поиски безупречного возлюбленного или возлюбленной чаще всего не при­водят к желаемому результату, однако «эротический» аспект этого явления вплотную не изучался, и специалисты обратили внимание именно на него. В результате ученые пришли к выводу, что в наибольшей степени довольны своей совместной жизнью — в том числе и интимной — чаще всего люди, готовые подстраиваться друг под друга и искать компромиссы в постели. В то же вре­мя многие из тех, кто был убежден, что люди бывают либо «сексуально совме­стимы», либо нет, одновременно с этим признавали, что сами они не могут отне­сти своего партнера к первой категории, и испытывали из-за этого дискомфорт.

Пусть поиск идеального сексуаль­ного партнера и не лучшая тактика, но сам по себе регулярный секс является важным аспектом совместной жизни: как ранее выяснила другая группа уче­ных, половые акты, случающиеся не реже чем раз в два дня, способствуют поддер­жанию теплых отношений между супруга­ми, особенно в первое время после начала отношений.