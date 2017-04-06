Кишиневские новости

А депутаты ДПМ предлагают лишить народных избранников неприкосновенности

Правящее большинство все боль­ше становятся вещью в себе – де­путаты от коалиции часто рассма­тривают законопроекты, никак не связанные с реалиями, в которых живут не обремененные властью граждане. Очередной тому при­мер – инициатива министра про­свещения, назначенца от Либе­ральной партии Корины Фусу.

В канун 99-летия аннексии Румынией Молдавской демократической республи­ки чиновница от образования предложила провести в школах «неделю историческо­го воспитания». Инициатива предполага­ет положительную оценку вхождения Бес­сарабии в состав Старого королевства. Комментируя письмо Корины Фусу, де­путат парламента Владимир Воронин был категоричен: «С такими глупостями мы не придем ни к чему хорошему».

Коллега министра по правительству, башкан Гагаузской автономии Ирина Влах тоже в выражениях не стеснялась: «Такие мероприятия ни в коем случае не должны быть проведены ни в одной гагаузской школе. Решение Сфатул Цэрий от 27 марта 1918 года – не историческое событие, как написано в письме Корины Фусу, а истори­ческий позор. Министерство образования навязывает нам политическую повестку. Учебные заведения, таким образом, долж­ны провести исторические недели, на ко­торых будут обсуждаться политические программы Либеральной партии»…

Одним словом, инициатива министра-либерала не нашла поддержки на законо­дательном уровне.

Зато в первом чтении принят законо­проект депутатов от ДПМ о лишении на­родных избранников неприкосновенности. Оппозиция в лице социалистов и комму­нистов была против. Бывший коммунист, а ныне демократ Сергей Сырбу заверил коллег: в законодательстве остается по­ложение о том, что народный избранник не может преследоваться за свои полити­ческие взгляды.

«В Германии, Италии, Франции, Япо­нии и многих других странах существует депутатский иммунитет. У нас же лишить депутатов неприкосновенности – значит вооружить органы политической дубинкой против оппозиции», – в ходе обсуждения документа заявил депутат-социалист Гри­горий Новак.

Для того, чтобы законопроект был утвержден во втором и третьем чтениях, демократам будет необходимо мобилизо­вать минимум 68 депутатов. Интересный момент: когда ДПМ была в оппозиции, она не инициировала отмену парламентского иммунитета. Его продвигают лишь те по­литформирования, которые находятся у власти, причем это характерно не только для Молдовы. На Украине похожая карти­на.

Кстати, вспомним о Владимире Фи­лате: украл – сел, и не помогла никакая неприкосновенность. Юрия Рошку в свое время коммунисты четыре раза лишали парламентского иммунитета. И еще один любопытный пример: в Аргентине и Ин­донезии, прошедших на своем историче­ском пути военные диктатуры, депутата ни при каких обстоятельствах нельзя лишить неприкосновенности. Это страховка от властной вседозволенности.

Народные избранники также утверди­ли Национальную стратегию по неподкуп­ности и борьбе с коррупцией. В докумен­те называются структуры, где чаще всего берут мзду, – это парламент (который сам с собой, оказывается, борется), прави­тельство (сформированное парламент­ским большинством), органы местного самоуправления (больше половины кото­рых ныне контролируется правящей коа­лицией), судебная система, Центральная избирательная комиссия, партии, Счетная палата, Народные адвокаты. В документе много красивых слов о прозрачности при­нятия решений, контроле со стороны обще­ства, развитии в бизнес-среде подлинной конкуренции. Ничего нового по сравнению с тем, что говорилось пять, десять, пятнад­цать, двадцать лет назад. Если перефра­зировать Салтыкова-Щедрина, можно сказать: строгость молдавских законов смягчается необязательностью их испол­нения. В противном случае, следовало бы предположить, что парламентское боль­шинство состоит из садо-мазохистов.

Александр ТОКАРСКИЙ.