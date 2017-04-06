Кишиневские новости

Парламент намерен бороться с… коррупцией
А депутаты ДПМ предлагают лишить народных избранников неприкосновенности
Правящее большинство все больше становятся вещью в себе – депутаты от коалиции часто рассматривают законопроекты, никак не связанные с реалиями, в которых живут не обремененные властью граждане. Очередной тому пример – инициатива министра просвещения, назначенца от Либеральной партии Корины Фусу.
В канун 99-летия аннексии Румынией Молдавской демократической республики чиновница от образования предложила провести в школах «неделю исторического воспитания». Инициатива предполагает положительную оценку вхождения Бессарабии в состав Старого королевства. Комментируя письмо Корины Фусу, депутат парламента Владимир Воронин был категоричен: «С такими глупостями мы не придем ни к чему хорошему».
Коллега министра по правительству, башкан Гагаузской автономии Ирина Влах тоже в выражениях не стеснялась: «Такие мероприятия ни в коем случае не должны быть проведены ни в одной гагаузской школе. Решение Сфатул Цэрий от 27 марта 1918 года – не историческое событие, как написано в письме Корины Фусу, а исторический позор. Министерство образования навязывает нам политическую повестку. Учебные заведения, таким образом, должны провести исторические недели, на которых будут обсуждаться политические программы Либеральной партии»…
Одним словом, инициатива министра-либерала не нашла поддержки на законодательном уровне.
Зато в первом чтении принят законопроект депутатов от ДПМ о лишении народных избранников неприкосновенности. Оппозиция в лице социалистов и коммунистов была против. Бывший коммунист, а ныне демократ Сергей Сырбу заверил коллег: в законодательстве остается положение о том, что народный избранник не может преследоваться за свои политические взгляды.
«В Германии, Италии, Франции, Японии и многих других странах существует депутатский иммунитет. У нас же лишить депутатов неприкосновенности – значит вооружить органы политической дубинкой против оппозиции», – в ходе обсуждения документа заявил депутат-социалист Григорий Новак.
Для того, чтобы законопроект был утвержден во втором и третьем чтениях, демократам будет необходимо мобилизовать минимум 68 депутатов. Интересный момент: когда ДПМ была в оппозиции, она не инициировала отмену парламентского иммунитета. Его продвигают лишь те политформирования, которые находятся у власти, причем это характерно не только для Молдовы. На Украине похожая картина.
Кстати, вспомним о Владимире Филате: украл – сел, и не помогла никакая неприкосновенность. Юрия Рошку в свое время коммунисты четыре раза лишали парламентского иммунитета. И еще один любопытный пример: в Аргентине и Индонезии, прошедших на своем историческом пути военные диктатуры, депутата ни при каких обстоятельствах нельзя лишить неприкосновенности. Это страховка от властной вседозволенности.
Народные избранники также утвердили Национальную стратегию по неподкупности и борьбе с коррупцией. В документе называются структуры, где чаще всего берут мзду, – это парламент (который сам с собой, оказывается, борется), правительство (сформированное парламентским большинством), органы местного самоуправления (больше половины которых ныне контролируется правящей коалицией), судебная система, Центральная избирательная комиссия, партии, Счетная палата, Народные адвокаты. В документе много красивых слов о прозрачности принятия решений, контроле со стороны общества, развитии в бизнес-среде подлинной конкуренции. Ничего нового по сравнению с тем, что говорилось пять, десять, пятнадцать, двадцать лет назад. Если перефразировать Салтыкова-Щедрина, можно сказать: строгость молдавских законов смягчается необязательностью их исполнения. В противном случае, следовало бы предположить, что парламентское большинство состоит из садо-мазохистов.
Александр ТОКАРСКИЙ.
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