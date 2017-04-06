Кишиневские новости

Обсудили ход сотрудничества
Председатель ПСРМ встретилась с послом России
Вконце марта в Санкт-Петербурге прошло юбилейное заседание Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств.
В нем приняла участие делегация фракция ПСРМ парламента Молдовы (парламентское большинство решило заседание проигнорировать). Итоги визита членов фракции председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный обсудила в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным.
Зинаида Гречаный высоко оценила итоги своей встречи с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным, Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Председатель ПСРМ особо отметила значение Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом, организованной совместно Межпарламентской ассамблеей СНГ и Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которой приняли участие руководители ведущих мировых парламентских объединений: председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко, председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, а также председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт.
Стороны обсудили вопросы укрепления связей между законодательными органами двух стран. Зинаида Гречаный как руководитель Группы дружбы с РФ молдавского парламента высказалась за активизацию сотрудничества в этом направлении.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам подготовки к мероприятиям, посвященным празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Соб. инф.
...Написать коммент