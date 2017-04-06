Кишиневские новости

Председатель ПСРМ встретилась с послом России

Вконце марта в Санкт-Петербурге прошло юбилейное заседание Меж­парламентской ассамблеи Содру­жества Независимых Государств.

В нем приняла участие делегация фракция ПСРМ парламента Молдовы (пар­ламентское большинство решило заседа­ние проигнорировать). Итоги визита членов фракции председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный обсудила в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

Зинаида Гречаный высоко оценила ито­ги своей встречи с Председателем Государ­ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Воло­диным, Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде­рации Валентиной Матвиенко.

Председатель ПСРМ особо отметила значение Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом, организованной совместно Межпарламент­ской ассамблеей СНГ и Парламентской ас­самблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которой приня­ли участие руководители ведущих мировых парламентских объединений: председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко, председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, а также председатель Парламентской ассам­блеи Совета Европы Педро Аграмунт.

Стороны обсудили вопросы укрепления связей между законодательными органами двух стран. Зинаида Гречаный как руково­дитель Группы дружбы с РФ молдавского парламента высказалась за активизацию сотрудничества в этом направлении.

Особое внимание на встрече было уде­лено вопросам подготовки к мероприятиям, посвященным празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Соб. инф.