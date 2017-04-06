Кишиневские новости

В Приднестровье путают бизнес с политикой

Вминувший вторник Вадим Красносельский, выступая пе­ред депутатами Верховного со­вета ПМР, проинформировал присутствующих: Кишинев уси­лил давление на Тирасполь, и это может дестабилизировать ситуацию не только на берегах Днестра, но и в Центральной Ев­ропе.

Основанием для такого вывода стало намерение молдавской и укра­инской сторон открыть совместный погранично-таможенный пункт у посел­ка Кучурган, а также отказ Кишинева от закупок электроэнергии у Молдавской ГРЭС. Она приносила в бюджет региона около половины всей валютной выруч­ки. В понедельник, комментируя реше­ние кабинета министров Павла Филипа, глава Минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник заявил журналистам: «Это по­пытка выдавить российского инвестора и ощутимо зацепить Российскую Феде­рацию».

На прошлой неделе по результа­там конкурса правительством принято решение: в течение года в Молдову по­ставлять электроэнергию будет украин­ская фирма «DTEK Trading», ее цена за 1 мегаватт-час – 50,2 доллара. Молдав­ская ГРЭС (принадлежит «Интер РАО», российской энергетической компании) хотела получать по 54,4 доллара и прои­грала. Как говорят американцы: ничего личного – только бизнес.

Евгений ГОЛЬША.