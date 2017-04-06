Кишиневские новости

Ничего личного
В Приднестровье путают бизнес с политикой
Вминувший вторник Вадим Красносельский, выступая перед депутатами Верховного совета ПМР, проинформировал присутствующих: Кишинев усилил давление на Тирасполь, и это может дестабилизировать ситуацию не только на берегах Днестра, но и в Центральной Европе.
Основанием для такого вывода стало намерение молдавской и украинской сторон открыть совместный погранично-таможенный пункт у поселка Кучурган, а также отказ Кишинева от закупок электроэнергии у Молдавской ГРЭС. Она приносила в бюджет региона около половины всей валютной выручки. В понедельник, комментируя решение кабинета министров Павла Филипа, глава Минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник заявил журналистам: «Это попытка выдавить российского инвестора и ощутимо зацепить Российскую Федерацию».
На прошлой неделе по результатам конкурса правительством принято решение: в течение года в Молдову поставлять электроэнергию будет украинская фирма «DTEK Trading», ее цена за 1 мегаватт-час – 50,2 доллара. Молдавская ГРЭС (принадлежит «Интер РАО», российской энергетической компании) хотела получать по 54,4 доллара и проиграла. Как говорят американцы: ничего личного – только бизнес.
Евгений ГОЛЬША.
...Написать коммент