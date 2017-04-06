Кишиневские новости

На Международном форуме в Кишиневе подписан меморандум о сотрудничестве

Начало нынешней недели озна­меновалось важным для будуще­го Молдовы событием. В Кишиневе прошел Международный форум «Ев­разийский экономический союз – Ре­спублика Молдова», посвященный рассмотрению тенденций развития ЕАЭС и непосредственно сотрудниче­ству между Республикой Молдова и государствами-членами Евразийского экономического союза, а также Евра­зийской экономической комиссией.

В работе форума приняли участие бо­лее 250 приглашенных. Среди них пред­седатель Коллегии Евразийской экономи­ческой комиссии Тигран Саркисян, член коллегии (министр) Евразийской эконо­мической комиссии Татьяна Валовая, за­меститель министра экономического раз­вития Российской Федерации Алексей Груздев, старший экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, высо­копоставленные чиновники стран-членов ЕАЭС, представители дипломатического корпуса.

Нас связывает длительная и богатая история

На открытии форума с речью выступил президент Игорь Додон. Он, в частности, сказал:

— Мы очень внимательно следили и следим за процессами экономической интеграции, которые происходят на ев­разийском пространстве. Наш интерес к этим процессам – это не простой интерес стороннего наблюдателя. Мы стремимся не только постоянно «быть в курсе» собы­тий, происходящих в рамках Евразийского экономического союза, но и более актив­но сотрудничать со странами-участницами Союза.

В Договоре о Евразийском экономиче­ском союзе, который вступил в силу 1 ян­варя 2015 года, есть понятие «третья сто­рона». Оно определяет статус государств, не являющихся членами Союза. С правовой точки зрения Республика Молдова являет­ся для Евразийского экономического союза третьей стороной. Но если отойти от чисто правого определения, то Молдова далеко не «третья» сторона для тех государств, которые стали участниками Евразийского экономического союза. Нас связывает дли­тельная и богатая история экономических, политических, культурных и чисто человече­ских отношений.

Республика Молдова оказалась за гра­ницами евразийского интеграционного объединения. К этому можно относиться по-разному. Но она не может и не должна отказываться от сотрудничества с Евра­зийским экономическим союзом, который создали и развивают наши традиционные восточные партнеры – Россия, Белорус­сия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Сегодняшний международный форум – событие большого практического значения с точки зрения установления официальных отношений сотрудничества между Респу­бликой Молдова и Евразийской экономи­ческой комиссией – важнейшим органом Евразийского экономического союза.

Через несколько минут будет подписан «Меморандум о сотрудничестве между Ев­разийской экономической комиссией и Ре­спубликой Молдова». Подписание меморан­дума – первый шаг к налаживанию диалога в целях развития взаимовыгодного эконо­мического сотрудничества в очень многих областях. Среди них – торговая политика, промышленность, информационные техно­логии, цифровая экономика, агропромыш­ленный комплекс, транспорт, энергетика, финансовые рынки, развитие предпринима­тельства и многие другие направления.

Хочу отметить, что подписание мемо­рандума о сотрудничестве между Евразий­ской экономической комиссией и Респу­бликой Молдова не противоречит ранее подписанным международным договорам. Более того, считаю, что подписание мемо­рандума и выполнение его положений бу­дет способствовать достижению баланса в экономических отношениях Молдовы с западными и восточными партнерами.

Интересы Молдовы превыше всего!

В ходе форума президент Игорь До­дон и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян подписали Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комис­сией и Республикой Молдова.

В связи с этим глава государства от­метил, что подписание Меморандума о сотрудничестве между Евразийской эко­номической комиссией и Республикой Молдова представляет собой историче­ское событие для нашей страны. Вместе с тем, по словам президента, данное соглашение не предполагает интегра­цию Молдовы в Евразийский союз и не противоречит другим соглашениям, под­писанным Республикой Молдова, таким как Соглашение об ассоциации с Евро­пейским союзом.

«Республика Молдова должна поддер­живать сотрудничество как с Востоком, так и с Западом. Первостепенной нашей обя­занностью является защита национальных интересов страны. А проводимая в этом отношении политика не должна зависеть от чьих-то геополитических интересов с Вос­тока или Запада. Мы обязаны обеспечить равновесие во внешней политике и макси­мально диверсифицировать торговые от­ношения по всем выгодным для Молдовы направлениям», – заявил президент.

Президент также подчеркнул важность открытия для Молдовы новых рынков сбы­та при сохранении традиционных рынков, тех, на которых нашу продукцию знают и ценят.

«Уверен, что пройдет не так много времени, и Республика Молдова станет страной-наблюдателем в рамках Евразий­ского экономического союза, а это, в свою очередь, придаст дополнительный импульс развитию экономического потенциала от­ношений между странами, а также усилит приток инвестиций в экономику Молдовы», – подытожил Игорь Додон.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.