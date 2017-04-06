Кишиневские новости

Движение в сторону Евразийского союза началось
На Международном форуме в Кишиневе подписан меморандум о сотрудничестве
Начало нынешней недели ознаменовалось важным для будущего Молдовы событием. В Кишиневе прошел Международный форум «Евразийский экономический союз – Республика Молдова», посвященный рассмотрению тенденций развития ЕАЭС и непосредственно сотрудничеству между Республикой Молдова и государствами-членами Евразийского экономического союза, а также Евразийской экономической комиссией.
В работе форума приняли участие более 250 приглашенных. Среди них председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Груздев, старший экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, высокопоставленные чиновники стран-членов ЕАЭС, представители дипломатического корпуса.
Нас связывает длительная и богатая история
На открытии форума с речью выступил президент Игорь Додон. Он, в частности, сказал:
— Мы очень внимательно следили и следим за процессами экономической интеграции, которые происходят на евразийском пространстве. Наш интерес к этим процессам – это не простой интерес стороннего наблюдателя. Мы стремимся не только постоянно «быть в курсе» событий, происходящих в рамках Евразийского экономического союза, но и более активно сотрудничать со странами-участницами Союза.
В Договоре о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года, есть понятие «третья сторона». Оно определяет статус государств, не являющихся членами Союза. С правовой точки зрения Республика Молдова является для Евразийского экономического союза третьей стороной. Но если отойти от чисто правого определения, то Молдова далеко не «третья» сторона для тех государств, которые стали участниками Евразийского экономического союза. Нас связывает длительная и богатая история экономических, политических, культурных и чисто человеческих отношений.
Республика Молдова оказалась за границами евразийского интеграционного объединения. К этому можно относиться по-разному. Но она не может и не должна отказываться от сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, который создали и развивают наши традиционные восточные партнеры – Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Сегодняшний международный форум – событие большого практического значения с точки зрения установления официальных отношений сотрудничества между Республикой Молдова и Евразийской экономической комиссией – важнейшим органом Евразийского экономического союза.
Через несколько минут будет подписан «Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова». Подписание меморандума – первый шаг к налаживанию диалога в целях развития взаимовыгодного экономического сотрудничества в очень многих областях. Среди них – торговая политика, промышленность, информационные технологии, цифровая экономика, агропромышленный комплекс, транспорт, энергетика, финансовые рынки, развитие предпринимательства и многие другие направления.
Хочу отметить, что подписание меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова не противоречит ранее подписанным международным договорам. Более того, считаю, что подписание меморандума и выполнение его положений будет способствовать достижению баланса в экономических отношениях Молдовы с западными и восточными партнерами.
Интересы Молдовы превыше всего!
В ходе форума президент Игорь Додон и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян подписали Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова.
В связи с этим глава государства отметил, что подписание Меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова представляет собой историческое событие для нашей страны. Вместе с тем, по словам президента, данное соглашение не предполагает интеграцию Молдовы в Евразийский союз и не противоречит другим соглашениям, подписанным Республикой Молдова, таким как Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.
«Республика Молдова должна поддерживать сотрудничество как с Востоком, так и с Западом. Первостепенной нашей обязанностью является защита национальных интересов страны. А проводимая в этом отношении политика не должна зависеть от чьих-то геополитических интересов с Востока или Запада. Мы обязаны обеспечить равновесие во внешней политике и максимально диверсифицировать торговые отношения по всем выгодным для Молдовы направлениям», – заявил президент.
Президент также подчеркнул важность открытия для Молдовы новых рынков сбыта при сохранении традиционных рынков, тех, на которых нашу продукцию знают и ценят.
«Уверен, что пройдет не так много времени, и Республика Молдова станет страной-наблюдателем в рамках Евразийского экономического союза, а это, в свою очередь, придаст дополнительный импульс развитию экономического потенциала отношений между странами, а также усилит приток инвестиций в экономику Молдовы», – подытожил Игорь Додон.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.
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