Кишиневские новости

Муниципальные советники против мошенников

Столичные власти давно носятся с идеей оборудования в городе плат­ных парковок. Однако, по своему обыкновению, намерены половить рыбку в мутной воде.

Очередную мошенническую схему разоблачили на брифинге муниципальные советники от Партии социалистов. По их мнению, примэрия под видом публично-частного партнерства незаконно заключи­ла с подрядчиком контракт по созданию и благоустройству парковок. Советники заявили, что обратились в НЦБК с требо­ванием расследовать законность сделки, а в Высшую судебную палату – с требова­нием аннулировать контракт, заключен­ный между столичной примэрией и ав­стрийской компанией EME Parkleisustem GmBH.

Виталий Мукан рассказал о том, что подготовка почвы для реализации схемы мошенничества с парковками началась 2 октября 2014, когда Муниципальный совет утвердил стратегию развития парковок и объявил тендер на право их администри­рования. На этом этапе была утверждена комиссия, которая выбрала частного пар­тнера для реализации проекта.

«В октябре 2015 года был проведен конкурс по отбору частного партнера. По­бедителем стала австрийская компания EME Parkleisustem GmBH, основанная все­го за 45 дней до начала конкурса», – ска­зал он. По его словам, в состав отбороч­ной комиссии входили люди, которые не являлись на тот момент муниципальными советниками, и это было явным наруше­нием.

Александр Одинцов сообщил, что, согласно заключенному контракту, адми­нистрировать частная компания должна парковки, которые обустроены за счет муниципального бюджета. По словам со­ветника, в 2015 и 2016 годах на средства муниципия были построены 2,5 тыс. пар­ковок, которыми сегодня люди пользуют­ся бесплатно. В дальнейшем примэрия планирует парковки сделать платными.

Согласно контракту, компания EME Parkleisustem GmBH должна администри­ровать эти парковки, а муниципальный бюджет получит лишь 10% от доходов. «Это изначально неверный подход: на создание парковок, освещение и их обустройство инвестируются средства за счет бюджета столицы, а доходы получает частная ком­пания», – сказал Александр Одинцов.

Кроме того, по словам советника, частной компании предлагается передать полномочия, которые Муниципальный со­вет не имеет права передавать, это входит в компетенцию парламента и правитель­ства. Например: блокировать колеса авто­мобилей, взимать штрафы, эвакуировать автомобили, получить доступ к автомати­зированной базе личных данных.

Советники отметили, что жители Ки­шинева, муниципальные советники и представители гражданского общества выразили также свое недовольство «пар­ковочной» деятельностью властей муни­ципия. «У нас есть различные обращения в связи с тем, что примэрия разрушает тротуары и уничтожает деревья ради обу­стройства парковок», – сообщил Виталий Мукан.

Со своей стороны, советники ПСРМ предложили несколько направлений ре­шения проблемы:

— разработка новых регламентов о функционировании платных парковок в Кишиневе и управления общественным транспортом и инфраструктуры в муни­ципии в сотрудничестве с экспертами и гражданским обществом на профессио­нальном уровне;

— проектирование и строительство в Кишиневе подземных и многоэтажных парковок;

— размещение парковок на проспекте Штефана чел Маре, с благоустройством тротуаров, газонов и мест отдыха горо­жан;

— благоустройство ежегодно по одно­му кварталу в каждом секторе столицы со строительством межквартальных пар­ковок.

Тимофей ЗВЯНИНЦЕВ.