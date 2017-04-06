Кишиневские новости

Парковки – для города, а не для бизнесменов
Муниципальные советники против мошенников
Столичные власти давно носятся с идеей оборудования в городе платных парковок. Однако, по своему обыкновению, намерены половить рыбку в мутной воде.
Очередную мошенническую схему разоблачили на брифинге муниципальные советники от Партии социалистов. По их мнению, примэрия под видом публично-частного партнерства незаконно заключила с подрядчиком контракт по созданию и благоустройству парковок. Советники заявили, что обратились в НЦБК с требованием расследовать законность сделки, а в Высшую судебную палату – с требованием аннулировать контракт, заключенный между столичной примэрией и австрийской компанией EME Parkleisustem GmBH.
Виталий Мукан рассказал о том, что подготовка почвы для реализации схемы мошенничества с парковками началась 2 октября 2014, когда Муниципальный совет утвердил стратегию развития парковок и объявил тендер на право их администрирования. На этом этапе была утверждена комиссия, которая выбрала частного партнера для реализации проекта.
«В октябре 2015 года был проведен конкурс по отбору частного партнера. Победителем стала австрийская компания EME Parkleisustem GmBH, основанная всего за 45 дней до начала конкурса», – сказал он. По его словам, в состав отборочной комиссии входили люди, которые не являлись на тот момент муниципальными советниками, и это было явным нарушением.
Александр Одинцов сообщил, что, согласно заключенному контракту, администрировать частная компания должна парковки, которые обустроены за счет муниципального бюджета. По словам советника, в 2015 и 2016 годах на средства муниципия были построены 2,5 тыс. парковок, которыми сегодня люди пользуются бесплатно. В дальнейшем примэрия планирует парковки сделать платными.
Согласно контракту, компания EME Parkleisustem GmBH должна администрировать эти парковки, а муниципальный бюджет получит лишь 10% от доходов. «Это изначально неверный подход: на создание парковок, освещение и их обустройство инвестируются средства за счет бюджета столицы, а доходы получает частная компания», – сказал Александр Одинцов.
Кроме того, по словам советника, частной компании предлагается передать полномочия, которые Муниципальный совет не имеет права передавать, это входит в компетенцию парламента и правительства. Например: блокировать колеса автомобилей, взимать штрафы, эвакуировать автомобили, получить доступ к автоматизированной базе личных данных.
Советники отметили, что жители Кишинева, муниципальные советники и представители гражданского общества выразили также свое недовольство «парковочной» деятельностью властей муниципия. «У нас есть различные обращения в связи с тем, что примэрия разрушает тротуары и уничтожает деревья ради обустройства парковок», – сообщил Виталий Мукан.
Со своей стороны, советники ПСРМ предложили несколько направлений решения проблемы:
— разработка новых регламентов о функционировании платных парковок в Кишиневе и управления общественным транспортом и инфраструктуры в муниципии в сотрудничестве с экспертами и гражданским обществом на профессиональном уровне;
— проектирование и строительство в Кишиневе подземных и многоэтажных парковок;
— размещение парковок на проспекте Штефана чел Маре, с благоустройством тротуаров, газонов и мест отдыха горожан;
— благоустройство ежегодно по одному кварталу в каждом секторе столицы со строительством межквартальных парковок.
Тимофей ЗВЯНИНЦЕВ.
...Написать коммент