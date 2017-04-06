Кишиневские новости

Шведские специалисты, представ­ляющие Стокгольмский университет, предложили новый способ, позволяющий определить вероятность скорой смерти человека. По мнению исследователей, в некоторых случаях важным критерием оказывается ухудшение или потеря обо­няния в немолодом возрасте.

Ученые разработали тест, в ходе ко­торого добровольцам необходимо было различить 13 не похожих друг на друга за­пахов. В исследовании приняли участие 1774 человека в возрасте от 40 до 90 лет. Каждый участник прошел тест на обоня­ние, после чего специалисты наблюдали за ним на протяжении 10 лет. Как выясни­лось, чем меньше запахов был способен верно определить человек, тем выше была вероятность его смерти на протяжении по­следующих десяти лет — каждый неверный ответ увеличивал эту вероятность пример­но на восемь процентов.

Исследователи отмечают, что ранее уже была обнаружена взаимосвязь между ухудшением нюха и развитием некоторых возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, — при этом в некоторых случаях речь шла не только об обонянии в целом, но и о том, как оно «распределено» между ноздрями. Однако, по словам иссле­дователей, зависимость между обонянием и шансами оказаться долгожителем до сих пор изучена не была — и новые результаты едва ли напрямую пересекаются с преды­дущими, поскольку риск ранней смерти в данном случае не был связан с деменцией. Как новое, так и предыдущие исследова­ния такого рода заставляют предположить, что нюх может рассказать о человеке зна­чительно больше, чем еще сравнительно недавно было принято считать.

Впрочем, специалисты призывают людей не паниковать, если их обоняние ухудшилось — во многих случаях это мо­жет быть лишь временным явлением, вы­званным насморком или чем-то еще столь же безопасным для здоровья.