Кишиневские новости

УЧЕНЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРЕДСКАЗАТЬ СКОРУЮ СМЕРТЬ
Шведские специалисты, представляющие Стокгольмский университет, предложили новый способ, позволяющий определить вероятность скорой смерти человека. По мнению исследователей, в некоторых случаях важным критерием оказывается ухудшение или потеря обоняния в немолодом возрасте.
Ученые разработали тест, в ходе которого добровольцам необходимо было различить 13 не похожих друг на друга запахов. В исследовании приняли участие 1774 человека в возрасте от 40 до 90 лет. Каждый участник прошел тест на обоняние, после чего специалисты наблюдали за ним на протяжении 10 лет. Как выяснилось, чем меньше запахов был способен верно определить человек, тем выше была вероятность его смерти на протяжении последующих десяти лет — каждый неверный ответ увеличивал эту вероятность примерно на восемь процентов.
Исследователи отмечают, что ранее уже была обнаружена взаимосвязь между ухудшением нюха и развитием некоторых возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, — при этом в некоторых случаях речь шла не только об обонянии в целом, но и о том, как оно «распределено» между ноздрями. Однако, по словам исследователей, зависимость между обонянием и шансами оказаться долгожителем до сих пор изучена не была — и новые результаты едва ли напрямую пересекаются с предыдущими, поскольку риск ранней смерти в данном случае не был связан с деменцией. Как новое, так и предыдущие исследования такого рода заставляют предположить, что нюх может рассказать о человеке значительно больше, чем еще сравнительно недавно было принято считать.
Впрочем, специалисты призывают людей не паниковать, если их обоняние ухудшилось — во многих случаях это может быть лишь временным явлением, вызванным насморком или чем-то еще столь же безопасным для здоровья.
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