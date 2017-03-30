Кишиневские новости

Шпионский скандал пришелся на день объединения с Румынией, а об украденном миллиарде уже стали забывать

Полковник, депутат Верховного совета МССР, экс-глава Министерства национальной безопасности (сегодня СИБ), вице-министр иностранных дел Анатолий Плугару делится с читателями «МК» своим видением дня сегодняшнего, вспоминает прошлое и заглядывает в день завтрашний.

Шпионы были, есть и будут

— Недавно задержан за шпионаж бывший депутат парламента Юрий Болбочану. Ему вменяют в вину сбор информации о планах работы народных избранников, о формировании правя­щего большинства. Этим же самым за­нимаются и журналисты – их тоже те­перь следует сажать?

— Полагаю, прокуроры озвучили не всю имеющуюся у них информацию. Болбоча­ну будет сидеть по — любому, даже если случай шпионажа, в его классическом варианте, не будет доказан. После обще­ния с серьезными людьми узнал, что за ним тянется целый шлейф всевозможных денежно-депутатских приключений… Судя по всему, его «зацепили» правильно. Еще раз хочу похвалить оперативных работни­ков, ребят из наружной службы. Работать по объекту много месяцев, чтобы тебя не обнаружили, – это надо уметь. Не могу сказать того же о заместителе военного атташе РФ в Молдове Грудине, завербо­вавшему Болбочану (МК №11). Ну какой ты профессионал, если тебя ведут целый год, а ты ничего не замечаешь!

— За передачу какой информации можно получить «шпионаж» или «изме­ну родине»?

— Читайте закон «О государственной тайне». Поскольку наш экономический по­тенциал находится с начала 90-х годов в постоянной деградации, особо ценной ин­формации у нас сегодня не наберешь. Но ещё четверть века назад американцы, нем­цы и израильтяне очень интересовались предприятиями военно-промышленного комплекса Молдовы: «Мезоном», «Счет­машем», «Альфой», «Виброприбором» и другими. Строго говоря, даже план госу­дарственного бюджета на следующий год для определенных структур может пред­ставлять немалый интерес. Обладая такой информацией, можно влиять на политику государства.

Служить не личности, а государству

— Вы говорили, что в правительстве и парламенте у нас десятки «болбоча­нов», и работают они не только на Вос­ток. А в состоянии ли держать их всех под контролем три сотни сотрудников СИБа?

— Начнем издалека. У сотрудников этих служб есть начальство. А они – политиче­ские назначенцы. Руководство «конторы», полиции, армии – плоть от плоти Альянса. Оперативники вынуждены работать по тем людям, по которым им разрешают. Могут, конечно, и по другим, но этап реализации обязательно согласовывается с поли­тическим руководством. Есть категория «неприкосновенных». Офицеры НАТО за­полонили Молдову, в парламенте каждый второй – агент зарубежных разведслужб, но ими не занимаются. Может быть, но­вая власть отнесется к этому по-другому. В наше время все было проще: предста­вить себе не могли, чтобы МВД или другой службой руководили представители сразу трех партий. Непонятно, как в таких усло­виях можно вообще работать…

— Знающие люди рассказывают, что сейчас в СИБ приходят люди, ро­дившиеся в начале лихих 90-х – ноги на стол, пальцы веером, и все им все должны…

— Не исключено. Им вбили в головы: Ев­ропа, Европа, Европа. Представьте себе, будут ли они в описанных условиях рабо­тать против англичан? Кстати, немцы у нас устроились довольно неплохо. Они прове­ли несколько своих людей и в руководство правительства и парламента. Один Лянкэ чего стоит… В подготовке нашего поколе­ния и нынешнего громаднейшая разница. Сегодня нередко служат не государству, а личностям из печально известного «алго­ритма». И в России дела обстоят не лучше, и она тоже «захваченное государство». Кто подсунул Путину идею о запрете ввоза молдавской сельхозпродукции в РФ? Это сыграло на руку только антимолдавским, аниправославным, антироссийским си­лам. То же самое – с режимом пребывания в России молдавских гастарбайтеров. Не­хорошо, не по братски.

Предательство срока давности не имеет

— А почему не задержали за «изме­ну родине» бывшего министра обороны Анатолия Шалару?

— Он служил и служит Румынии, НАТО и этого не скрывает. А вы думаете, он сам на себя должен был дать команду «фас»? Шалару – продукт коалиции, и считал, что он в своем праве. Если будет другая власть, его привлекут. Есть офицеры, ко­торые работают и на перспективу: нуж­ные документы откладываются в сейф, придет время – и они всплывут. Нормаль­ные опера так и делают. Поставьте себя на их место. Ваш руководитель – ярый сторонник НАТО. Россия – враг. На кого и против кого вы будете работать? В СИБе люди подневольные, служивые. Я стоял у истоков создания Министерства на­циональной безопасности, мне были без разницы национальность, язык. Главное – чтобы был профессионал.

— В Конституционном суде у нас тоже изменники?

— Без сомнения. Я не против двойно­го гражданства. Пусть хоть тройное. Но многие забывают: при получении второго паспорта, приносится клятва на верность другой стране. Для учителя физкультуры или певца это нормально, для руководи­телей высшего уровня, обладающих госу­дарственными секретами, – нет. Но узур­паторы подогнали все законы под себя. Не должно быть людей с двумя гражданствами в прокуратуре, судах, парламенте и прави­тельстве. Не могут пять из шести членов КС моей страны быть румынскими подданны­ми! Это не государство, а черт знает что! Уверен: придет время, и они ответят, за те решения, которые принимают. Не спасет их ни коллективная безответственность, ни соседнее государство. Это касается и депутатов парламента, и членов прави­тельства. Время платить по счетам не за горами. Обязательно спросят и Лупу, и Филата, и Унтилэ, и Тэнасе, и многих дру­гих: где и при каких обстоятельствах у них появились зарубежные «партнеры по раз­витию»? Предъявят и записки, и списки, и подписки…

За Альянс еще ответите

— Кражу миллиарда тоже можно ква­лифицировать как измену родине?

— Думаю, что да. Нанесен огромный ущерб экономической безопасности и обороноспособности нашей страны, и во­обще способности народа выжить в такое непростое время. Будет ответственность по совокупности деяний – и по хищению, и по мошенничеству, и за измену родине. Смертная казнь – достойное воздаяние при таких обстоятельствах. Я ее сторонник. К ней надо вернуться, по-другому нельзя. С этим бардаком можно бороться только экстраординарными мерами.

— На политическом поле сплошь давно знакомые и надоевшие игроки. Может избавиться от них посредством люстрации?

— Дело интересное. Но в наших усло­виях выходит, что они должны действо­вать сами против себя. Люстрация в са­мой своей основе должна иметь какое-то законодательное оформление – поста­новление, закон. Власть не будет дей­ствовать себе во вред. Людям, работав­шим на КГБ, уже за 70, и они мало кому интересны. Персоны, разрушающие го­сударство, другого поколения – Филат, Плахотнюк, Канду, Шор. Придет время, когда люстрировать станут за связь с Альянсом «За европейскую интеграцию 1, 2, 3». Всех пособников, получавших от этой власти должности, будут гнать по­ганой метлой. Не знаю, когда народ со­зреет, чтобы скинуть с себя узурпаторов, но это обязательно произойдет.

Президенту надо помочь

— Президент тянет на Восток, пре­мьер и председатель парламента – на Запад. Чем все это может закончить­ся?

— У Додона практически нет никакой власти. Он может разве что награждать орденами. В прошлом году парламент отобрал у него последние властные пол­номочия. Но даже в такой ситуации главе государства надо помочь. Я его не считаю выдающимся управленцем, просто все остальные еще хуже. Даже не могу срав­нивать Игоря Додона, например, с Майей Санду. Президент обречен на сотрудни­чество с парламентом, с его здоровой частью, разумеется. Ему не по силам рас­пустить законодательный орган. Другого варианта нет.

— На днях прошёл марш в поддержку объединения с Румынией. Как вы к та­ким мероприятиям относитесь?

— Намедни у нас было собрание депута­тов первого парламента (Верховный совет МССР, 12 созыв, 1990-1993 года, ред.). Это в большинстве своем люди взвешенные. Удивился тому, что число сторонников ухо­да в Европу, Румынию увеличилось. Куда угодно, только бы подальше от России. Это прямые последствия продовольственного эмбарго, совершенно бестолкового реше­ния. Европейцы и американцы в этом реги­оне переигрывают пока Российскую Феде­рацию. Надо восстанавливать нормальные отношения между Москвой и Кишиневом и не забывать – православие не просто вера, это и менталитет, и образ жизни, они нас будут объединять всегда. Ну а унионисты… никогда не пойму, как можно праздновать день оккупации своей Родины.

Александр ТОКАРСКИЙ.