Кишиневские новости

ОТЛИЧНИЦА ИЗ МИДа
Мария ЗАХАРОВА: «Когда мы говорим о мировой политике — это не о том, как «девушка пела в церковном хоре», это совершенно другие вещи»
Я столько ждал этой нашей встречи, а встретились… Нет, ситуация не как в «Москве слезам не верит» — прямо противоположная. С Марией Захаровой мы проговорили два часа. С лицом Министерства иностранных дел. С женщиной, не похожей ни на кого. Умной, яркой… Я хотел с ней поиграть, включить иронию. Хотел задать вопросы типа «вы привлекательны, я чертовски привлекателен» или «а кто у нас муж? Волшебник?» Хотел дать эмоцию, а через нее перейти к смыслам. Но она не далась. Пришла застегнутой на все пуговицы (хотя и в дерзкой мини-юбке). Была очень серьезной. Ну что ж, тогда и я буду серьезным, нет проблем. Разговор, пошедший не по сценарию. Тем и интересен. Надеюсь.
«Я просто женщина, так мне кажется»
— Мария, для меня вы прежде всего женщина, а совсем не человек в мундире из МИДа. Хотя мундир вы надеваете редко.
— А я и не скрывала никогда, что я женщина. Не мой случай. Я человек и при этом женщина, так мне кажется.
— Но бывает, это не всегда поощряется. В официальных кругах.
— Не знаю, где это не поощряется. Если Бог нас создал мужчинами или женщинами, если мы себя такими ощущаем, то почему должно быть иначе?
— Но это же здорово, что в МИДе появился такой человек, как вы. А до этого были галстуки, пиджаки, может, даже платья приталенные, но людей не видно было.
— Просто я родилась женщиной и ею остаюсь, не считаю это нужным каким-то образом скрывать. Есть, конечно, корпоративная этика, есть соответствующие требования, но если это не связано с профессией, с функциональными обязанностями, мне кажется, каждый должен оставаться тем, кто он есть.
— Абсолютно согласен. Но не всем это нравится.
— Не нравится то, что я женщина? Знаете, кто хочет поругать — повод всегда найдется, будь то женщина, мужчина, блондинка, брюнетка, молодая, пожилая… Люди всегда найдут к чему придраться, если есть некая ангажированная позиция, предвзятость.
— У вас много врагов по жизни?
— Я дорожу друзьями. А врагами не интересуюсь.
— В МИДе на этой должности у вас есть прикрытие, «крыша»? Чей вы человек?
— Вопрос с подвохом, я чувствую. Что вас подвигло на такие вопросы? Какие-то личные переживания, разговоры? (Смеется.)
— Но я ничего обидного вам не сказал.
— Вы считаете, что отработать 19 лет в министерстве недостаточно для того, чтобы претендовать на какую-то должность? Образование, опыт международной работы по профилю, длительный стаж работы по одному направлению, мне кажется, дают все основания полагать, что и без «крыши» можно жить, работать…
Вообще я обязана многим людям. Семья — это будет очень долгий разговор. Школа, институт… После института я пришла в МИД, хотела заниматься китайским направлением, но не случилось. Много лет я учила китайский, делала это не из-под палки, отдавала все силы… У меня же папа китаист, мы жили в Китае, и я еще со школы начала заниматься китайским. Потом — МГИМО.
В итоге я пошла в пресс-службу, где первым моим руководителем был главный редактор «Дипломатического вестника» Валерий Александрович Балмашнов, с которым я прошла очень серьезную школу. Затем — несколько лет работы с Александром Владимировичем Яковенко, который был директором Департамента информации и печати. Ныне он является нашим послом в Лондоне. Это была фантастическая и судьбоносная встреча! Затем — Нью-Йорк, где я работала у двух постпредов: сначала при Андрее Ивановиче Денисове — и, конечно, Виталий Иванович Чуркин. Каждый по-своему, они расширили горизонты. Ну и затем — возвращение в Москву, работа в команде Сергея Лаврова, которая вывела меня на какой-то совершенно иной профессиональный уровень. Вот эти люди меня заряжали, обогащали, двигали вперед — эти профессионалы и интеллектуалы.
— А где вы видите предел своей карьеры?
— Скажу вам абсолютно честно, я не вижу этого, потому что я туда не заглядываю и не смотрю. Впервые перестала думать о будущем.
В моей сегодняшней работе столько задач, задачек, задачищ, что самое главное — решить их качественно. Это колоссальная ответственность. Хотя и творчеством хочется заниматься, преодолевать какие-то неправильные традиции, ломать стереотипы. Можете мне верить, не верить, но мой взгляд, мои мысли и поступки сконцентрированы только на этом.
— Хотите я вас немножко потроллю или, наоборот, потоплю за вас? Знаете, в 2024 году у нас будут выборы — президентские. Мне кажется, следующим президентом будете вы. Я редко ошибаюсь в прогнозах.
— Может, вы мне в какой-то другой сфере что-нибудь хорошее предскажете? У меня всегда с фантазией было хорошо. Настолько хорошо, что мама до сих пор пересказывает всякие случаи, со мной связанные: как я людей в детстве троллила, взрослых людей. Но сейчас все мои силы и мысли направлены на мою работу. Если говорить о чем-то великом, масштабном, как, например, служении Родине, патриотизме, призвании (на мой взгляд, их всуе упоминать не стоит), то для меня эти слова имеют очень конкретное и, возможно, очень приземленное значение. Для меня патриотизм — это качественное выполнение своих профессиональных обязанностей, конечно, при наличии гражданской позиции. Мне почему-то так кажется, что если именно такая концепция патриотизма начнет работать, мы заживем так, как никто, нигде и никогда не жил.
«Я считаю, что никогда не сомневаются только подлецы»
— Вопрос от моего приятеля Владимира Познера и от его приятеля Марселя Пруста: в каких случаях вы лжете?
— Я могу сказать неправду, чтобы не обидеть человека. Я могу сказать неправду, понимая, что правда в жизни, в быту принесет человеку боль.
— А если мы говорим о вашей профессии? О дипломатии?
— Заведомо говорить неправду лично для меня недопустимо. Знаете, мы все ходим под Богом, и где ты окажешься, кем ты будешь и что ты потом будешь говорить — за все это ты будешь отвечать. Понимаете, каждый день ты подходишь к зеркалу и там видишь себя же. И все, что ты делаешь, что ты говоришь — это всё ты. Как в известной сказке: никакие связи не смогут сделать сердце большим, а ножку — маленькой. Конечно, есть законы жанра. Поэтому я могу, безусловно, не ответить на вопрос, если я не имею право этого сделать по ряду обстоятельств. Могу уйти от ответа либо честно сказать, что у меня нет информации. Потому что я говорю не от себя — я выражаю точку зрения официальной структуры. Здесь много нюансов и часто доминирует принцип «не навреди», как и у врачей.
— Не навреди кому?
— Банальный пример, и очень частый: захват в заложники наших граждан. Когда, безусловно, работа ведется, есть информация, но, конечно, ее предоставление дозированно. Мы можем дать исключительно проверенную информацию, иначе одно неверное слово, один непроверенный факт, и это может точно так же трагически сказаться на других людях.
— Помните Беслан? Тогда корреспонденты в три раза занижали цифру заложников в школе. Эту цифру они получили из штаба. А потом говорили, что на террористов это подействовало совсем по-другому: они считали, что остальных людей уже списали сознательно.
— Освещение актов терроризма — это особый жанр не только госорганов, но, конечно, и СМИ. Это нереально сложно, потому что нет ни одного учебника, который до конца бы рассказал, как это надо делать. Нужно ли всем журналистам уйти и не давать никакой информации? Или освещать в полном объеме? Где та самая золотая середина? Ответы на эти вопросы должны давать представители профессионального сообщества (журналисты, эксперты, чиновники и т.д.) в результате совместной аналитической работы.
— Но я про вашу работу. Сергей Лавров, мне кажется, приличный человек, и вы тоже. Но Лаврову и вам приходится порой прикрывать российскую внешнюю политику, которая не всегда благовидна, не всегда права…
— Политика не может быть благовидной. Она должна быть прагматичной, эффективной, отражающей национальные интересы и находящейся в правовом поле. Когда мы говорим о мировой политике — это не о том, как «девушка пела в церковном хоре», это совершенно другие вещи. И слушать наших партнеров нужно не как благовест, а прагматично и реалистично.
— Просто иногда приходится белое называть черным, а черное белым, потому что вы на службе. В государственных интересах, что называется. Например, с Украиной.
— А что с Украиной мы сказали не так? Мне говорят: вы сообщали, что там нет российских военных. Но мы этого никогда не говорили, потому что российские военные там были всегда.
— В Крыму — да.
— Это и называется моментом истины в истории, когда принимаются судьбоносные решения. Безусловно, это было решение экстраординарное. И потом, все было сказано в деталях, предоставлена информация даже с избытком.
— Эта тема очень важная. У меня сложные отношения к присоединению Крыма, я понимаю все «за» и «против». Но ведь был же Будапештский меморандум о территориальной целостности Украины…
— А о чем говорит этот меморандум? Обещайте мне, что вы прочитаете Будапештский меморандум, когда вернетесь на работу. Если вырвать одну фразу из контекста, то, конечно, можно рассуждать в предложенном вами формате. Ведь речь-то идет о заявлении, когда страны гарантировали суверенитет Украины. Кто из стран этот суверенитет хоть как-то поддержал на протяжении многих лет?
— Каким образом поддержал, если она суверенна уже с 1991 года?
— Вы считаете, что использование всевозможных ресурсов — финансовых, политических — с целью незаконного переизбрания нужного президента — это гарантия суверенитета Украины?
— О каком президенте вы говорите? Там их было целых пять.
— Я говорю о первом Майдане. Перед первым Майданом избрали Януковича. И тогда западными «кураторами» Украины, непосредственно при участии министров иностранных дел европейских стран, которые вовсю креативили в центре Киева, был придуман третий раунд выборов, в результате которого к власти привели Ющенко.
— Но при чем здесь Будапештский меморандум, который был нарушен Россией?
— Невозможно рассуждать на эту тему, только узко вынимая одну фразу из контекста. Вот кто когда-либо полностью уважал суверенитет Украины? Это была одна страна — Российская Федерация. Которая, имея историческую связь с Крымом, видя и наблюдая за тем, как Крым пытался бороться за свои права, ничего не предпринимала, чтобы как-либо вмешаться во внутренние дела Украины…
— Но в один прекрасный момент, три года назад, 18 марта…
— Это было после того, как дважды в истории Украины был проведен антиконституционный переворот, и Запад растоптал суверенитет Украины. Майданы поддерживались силами извне. Первый раз он был проведен хотя бы внешне похожим на какой-то процесс (хотя тоже в нарушение Конституции Украины), а второй раз это была абсолютно четко спланированная акция — государственный переворот. И после того как ситуация начала развиваться стихийно, на карту был поставлен вопрос безопасности людей, которые многие годы пытались добиться и внутри своей страны, и в международных масштабах каких-либо своих прав. Тогда были предприняты экстраординарные меры.
— А на Донбассе? Мы так любим Украину, что задушили ее там в своих объятиях?..
— Вы с представителями Донбасса поговорите на эту тему. Почему вы занимаете позицию людей, которые там никогда не были, никогда не общались с ними?
— Я только спрашиваю, потому что сомневаюсь, во всем. А вы не имеете права сомневаться в нашей политике на Украине, у вас работа такая.
— Я считаю, что никогда не сомневаются только подлецы. Поэтому по многим вопросам, когда мне что-то непонятно или когда я внутренне с этим не согласна, я пытаюсь разобраться, о чем идет речь, почему принимаются такие решения, как это вообще осознать, а после начинаю общаться с людьми, задавать вопросы, читать, поднимать документы.
— Если вы вдруг поняли, что не согласны с генеральной линией, то что? Выступите и скажете: я против?
— Но если бы вы знали, какие у нас ведутся внутренние дебаты!..
Александр МЕЛЬМАН.