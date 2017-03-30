Кишиневские новости

Женщины перехватывают инициативу у мужчин в кинематографе

Раньше ярких кинолент, где главная героиня – женщина, было не так много. В основном представительницам прекрасного пола отводилась роль жены, возлюбленной, верной подруги, вдохновляющей мужчину на подвиги. Но сейчас ситуация меняется: леди уже не сидят сложа руки, дожидаясь, пока их рыцарь спасет мир. Отважные, они и сами вступают в схватку с силами зла… и побеждают.

Психологи считают, что кинематограф лишь отражает расстановку сил в совре­менном обществе, где женщине отводит­ся гораздо более важная социальная роль. Мир изменился. Чтобы одержать победу, уже недостаточно взять в руки дубину, ружье, атомную бомбу и ринуться на врага. Вместо грубой физической силы становятся востре­бованными иные качества: изворотливость, хитрость, дипломатичность, умение ждать и терпеть – то, чем прекрасные дамы вла­деют в совершенстве. А пресловутый мате­ринский инстинкт, который повелевает жен­щинам оберегать своих детей и заботиться об их будущем, теперь распространяется не только на собственную семью, но и на че­ловечество в целом. Желание сохранить кра­соту этого мира делает из хрупких созданий отважных воительниц. Но и энергию и силу им, как и прежде, дает любовь.

Во имя добра

Первопроходцем в этом жанре можно назвать Сигурни Уивер. Фантастический боевик Ридли Скотта «Чужой», в котором она сыграла лейтенанта Эллен Рипли, вы­шел на экраны в 1979 году и стал культо­вым. Женщина-супергерой – единственная из членов команды космического корабля, кто сумел справиться с инопланетным злом. Надо сказать, Уивер, на тот момент малоиз­вестная актриса, вовсе не горела желанием сниматься в этом фильме. Придя на кастинг, она заявила, что «история очень мрачная и неприятная, и там много всего такого, во что я просто не могу поверить». К счастью, Скотт оказался человеком, способным при­слушаться к критике. Вспоминая тяжелые съемки, актриса говорит, что порой ей каза­лось, она этого не выдержит. Но убеждала себя: «Рипли смогла, и ты сможешь». Кстати, внутри отвратительного вида Чужого с кис­лотой вместо крови скрывался студент из Нигерии. Этого парня ростом больше двух метров, который и выглядел, словно прише- лец с другой планеты, Скотт повстречал в пабе в Лондоне. Во время перерывов ре­жиссер не позволял ему общаться с осталь­ной группой, чтобы держать дистанцию. Так что актерам даже не пришлось изображать ужас – все и так были напуганы. За эту роль Сигурни получила свою первую оскаровскую номинацию. «Произошел культурный прорыв – женщина в роли спасительницы человече­ства! Кто бы мог подумать, что сомнитель­ный сценарий, который дали мне почитать, режиссер Ридли Скотт сумеет превратить в такой хит!» – говорит сегодня актриса. Сей­час Скотт снимает уже пятую часть «Чужого», свою версию готов предложить и другой ре­жиссер, Нил Бломкамп, – а значит, интерес к теме не угас.

А вот героиню Альбы из «Фантастиче­ской четверки» критики единодушно назвали слабым звеном. История о четырех молодых астронавтах, отправившихся в космос и по­лучивших суперспособности, снята по мо­тивам одноименного комикса. Актриса так и не сумела вжиться в фантастический об­раз. И возможно, виновата в этом не только она сама, но и создатели картины. По сло­вам звезды, режиссер Тим Стори давал ей такие странные указания, что она начала сомневаться не только в том, стоит ли ей и дальше играть Невидимую Женщину, но и в том, не ошиблась ли она вообще в своем призвании. Однажды, например, постанов­щик сказал Альбе, что при плаче у нее слиш­ком некрасивое лицо. И посоветовал просто смотреть в камеру, а слезы потом дорисуют на компьютере. «Как я могу играть героиню, если мне нельзя переживать ее чувства?» – оскорбилась актриса. Несмотря на это, фильм нашел своих поклонников.

Стало извстно, что Анджелина Джоли от­казалась сниматься в продолжении истории о знаменитой искательнице приключений Ларе Крофт. Ее сменит на этом посту но­вая звезда Голливуда, оскароносная Али­сия Викандер. Пятнадцать лет назад фильм о бесстрашном и сексуальном археологе стал самым кассовым боевиком с женщи­ной в главной роли. Чтобы перевоплотиться в Лару Крофт, Анджелина, и без того не чуж­дая экстремальных развлечений, освоила йогу, кикбокс и стрельбу из разных видов оружия. Героиня очень полюбилась актри­се. «Я нахожу в ней массу положительных качеств. По натуре она путешественница, не чурается других культур и народностей. Справедлива, честна, открыта. Поддержива­ет себя в превосходной физической форме. Идеал, право же». Лара Крофт тут же сделала Джоли звездой номер один. А еще доволь­но неожиданным образом повлияла на ее мировоззрение. Съемки картины частично проходили в Камбодже, и актриса до глуби­ны души была поражена чудовищными усло­виями жизни бедняков. Она стала совершать поездки в лагеря беженцев с гуманитарной помощью – провизией и медикаментами. За годы своей благотворительной деятель­ности Джоли потратила несколько десятков миллионов долларов личных денег, оказав помощь нуждающимся более чем в тридца­ти странах.

Сигурни Уивер своего поколения – так называла себя Милла Йовович после съемок в культовом боевике «Обитель зла». Спасти мир от прожорливых зомби – с такой задачей должна была справиться ее героиня Элис. Картина была создана по мотивам извест­ной японской компьютерной игры. Милла согласилась участвовать в проекте, потому что любила смотреть, как играет ее младший брат. Она и сама посвящала по четыре-пять часов в день прохождению на Resident Evil. Режиссер избрал в качестве главного героя девушку не случайно. Он искренне считал, что игроки при возможности выбора прота­гониста в девяносто пяти случаях отда­ют предпочтение женскому персонажу. Милла показала Элис очень сильной, жесткой и при этом невероятно сек­суальной. В общем, публика осталась довольна, режиссер тоже: «Редчайший случай. Хорошая актриса, которая в кадре может надрать задницу кому угодно – и при этом выглядеть просто великолепно!»

Из искры возгорится пламя

У представительниц современного мо­лодого поколения задачи гораздо шире: что им какая-то инопланетная нечисть! Они борются за общественную справедливость. Выход на экраны картины «Дивергент» (и по­следующего продолжения) не остался неза­меченным в киномире. Утопическая карти­на будущего, прекрасные молодые актеры и глубокий философский подтекст. По сюже­ту каждому человеку, исходя из качеств его характера, предстоит выбрать одну из фрак­ций: Искренность, Бесстрашие, Эрудиция, Дружелюбие, Отречение – у каждой из них своя роль в государстве. Юная Беатрис, ко­торую сыграла Шейлин Вудли, оказывается дивергентом – феноменом, который вклю­чает в себя сразу несколько так называемых добродетелей. Теперь ей надо спастись самой и спасти тех, кто оказался таким же, как она. «Я никогда не бунтовала. Не восста­вала против системы и общества. Я просто не задумывалась над смыслом жизни, плыла по течению… Пока в один прекрасный день не проснулась и не осознала, что я лишь точка в бескрайней Вселенной. И пора что-то менять, ведь скоро я бесследно исчезну», – говорит Шейлин. Слова у нее не расходят­ся с делами: так, осенью прошлого года ак­триса была арестована за участие в мирном пикете в Северной Дакоте. Протестующие выступали против строительства нефте­провода, который загрязнит реку Миссури, снабжающую водой жителей десяти штатов США и двух провинций Канады.

«Голодные игры» подарили зрителю захватывающую историю Китнисс Эвердин – огненной девушки, ставшей символом ре­волюционного движения в дистриктах. Кит­нисс, которую сыграла Дженнифер Лоуренс, предстоит нелегкий выбор, ведь в соперни­ках – ее любимый человек. Бремя, которое она взваливает на свои плечи, с каждым разом все тяжелее. Если в первом фильме «Сойка-пересмешница» спасала свою се­мью, то теперь она ответственна за жизни гораздо большего числа людей. «Молодежи свойственно бунтовать – выступать против анахронизмов общества. Китнисс тоже ассо­циируется с бунтом. Эта девушка с сильным характером из 12-го дистрикта одна готова сразиться с целым миром. Такое воодушев­ляет!» – говорит Лоуренс. Как и ее героиня, актриса хочет менять общесттвенную жизнь к лучшему. «Я считаю, что моя слава налага­ет на меня ответственность за все, что про­исходит вокруг. Помогать другим – это мой долг».

Наследие амазонок

Месть – блюдо, которое следует пода­вать холодным. Под таким девизом в 2003 году вышел фильм «Убить Билла» Квентина Тарантино. Как впоследствии рассказывала Ума Турман, воплотившая на экране образ неустрашимой Черной Мамбы, идея сцена­рия возникла случайно. «Мы просто болтали, когда у меня возник образ невесты в окро­вавленном платье». Ума в желтом костюме с самурайским мечом, которая методично истребляет своих обидчиков, – зрелище не для слабонервных. Фильм получился кровавым: на съемках было использовано четыреста пятьдесят галлонов бутафорской крови. Сама Турман считает, что такое по­ведение ее героини вполне оправданно. «Черная Мамба начала убивать потому, что ее лишили женского счастья. Как бы жестоко ни расправлялась она с врагами, в ней чув­ствуется жажда искупления, желание пре­одолеть отсутствие человечности в мире». Кстати, за эту роль Ума впервые была номи­нирована на «Оскар».

Сценарий комедийного вестерна «Бан­дитки» Люк Бессон написал специально для двух неразлучных подруг – Пенелопы Крус и Сальмы Хайек. И этот очаровательный дуэт скрасил довольно-таки незамысловатый сю­жет. Мексика, 1888 год. Бедная крестьянка Мария и дочь богатого землевладельца Сара объединяются против общего врага и начи­нают грабить банки. Деньги они отдают мек­сиканцам, которые тоже потеряли свои зем­ли. Выполняя благородную миссию, девушки развлекаются на всю катушку: скачут на ло­шадях, стреляют, дерутся, купаются в горной реке и по очереди целуются с нью-йоркским криминалистом, которого присылают их ло­вить. Кстати, и в жизни Пенелопа и Сальма не стоят в стороне от общественной жизни, участвуя в различных благотворительных акциях.

Они защищали родину!

Теперь не только мужчины сражаются за родину с оружием в руках и без него. Сразу двух престижных премий – «Эмми» и «Зо­лотой глобус» – удостоилась Клэр Дейнс за роль агента ЦРУ в сериале «Родина». С самых первых серий фильм приковал внимание зри­телей острым захватывающим сюжетом и ве­ликолепной актерской игрой. Взволнован­ные люди даже звонили на телевидение: так правдиво изобразить женщину, страдающую биполярным расстройством, можно лишь на самом деле зная эту болезнь. Но Клэр недаром в свое время изучала психологию в Йельском университете. Кроме того, актри­са смотрела видеоролики, которые выклады­вали в Интернет больные люди, и прочитала огромное количество литературы по маниа­кальной депрессии. Ее консультантом была настоящий агент ЦРУ. «Мне кажется, жен­ственность – одно из оружий спецагентов, которые привыкли использовать все воз­можные инструменты в работе», – делилась своими наблюдениями актриса. Ее героиня Керри Мэттисон настолько предана своему делу, что бросает на кон и любовь, и семью, и собственное здоровье. Даже столкнувшись с предательством коллег и пережив жесто­чайший нервный срыв, она остается верна себе. «Я никогда не смогу сделать для мира столько же, сколько пытается сделать Кер­ри», – честно призналась Дэйнс.

А вот Анастасии Заворотнюк роль спец­агента в картине «Код Апокалипсиса» явно не удалась. Актриса решила сняться в блок­бастере, чтобы откреститься от прилипшего к ней образа «няни Вики». Но, видимо, зрите­лю трудно было воспринимать ее в ином ам­плуа. «Героиня «Кода Апокалипсиса» кажется учительницей, продавщицей, официанткой, экскурсоводом – в общем, человеком, при­выкшим подчиняться приказам, но никак не офицером высокого ранга, который рас­поряжается своей судьбой и судьбами дру­гих», – критики были безжалостны. Впрочем, и сама Настя чувствовала себя неубедитель­но в роли непревзойденного бойца и полков­ника спецслужб. Ей было очень жалко Венса­на Переса, который играл главного злодея: «Очень сложно, я вам скажу, его убивать. Бью его – и рыдаю». Неудивительно, что фильм провалился в прокате.

Роль Василисы Кожиной в телефильме «Василиса» открыла актрису Светлану Ход­ченкову с неожиданной стороны. «Раньше все мои героини были хрупкими и ранимы­ми. Теперь у меня началась новая история в кино: я стала играть сильных, смелых, отчаянных, безжалостных к врагу женщин. И очень этому рада!» – говорит Светлана. Ее Василиса – реальный исторический персо­наж. Во время войны 1812 года эта смелая женщина организовала партизанский отряд, который нападал на отряды отступающей французской армии. Подвиги Кожиной гре­мели на всю Россию. Даже император Алек­сандр I отметил народную героиню медалью и выделил денежное пособие.

«Джентльмены! Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?..» – эта фраза Людмилы Пав­личенко – легендарного снайпера, Героя Со­ветского Союза, – которую она произнесла на конференции в США, стала исторической. В кинофильме «Битва за Севастополь» Пав­личенко сыграла Юлия Пересильд. Для нее роль стала своего рода вызовом: для жите­лей Севастополя Павличенко была гарной дивчиной с темной косой и боевым характе­ром. Но уже в процессе съемок Пересильд доказала свое умение вживаться в образ. «Я играла не просто женщину, которую война превратила в робота. Скорее, наоборот: моя героиня идет на войну готовой ко всему, она хочет воевать. Но затем перенесенные ис­пытания, первая любовь, потери делают из нее человека, женщину, а не солдата».

Инна ЛОКТЕВА.