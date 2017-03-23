Кишиневские новости

Не прошло и сто лет…
«Освобождение» Бессарабии – это вам не «оккупация» Крыма
На прошлой неделе фракция Либеральной партии зарегистрировала в парламенте законопроект, которым полагается объявить 27 марта национальным праздником.
В этот день 99 лет назад решением «Сфатул Цэрий», окруженного подразделениями румынской армии, было принято решение о вхождении Молдавской демократической республики в состав Старого королевства на правах автономии.
В приложении к законопроекту либералов говорится: «… объединение было встречено с удовлетворением и энтузиазмом и способствовало освободительной борьбе румын против иностранного господства».
Вполне вероятно, документ будет вынесен на суд депутатов уже завтра. Аналогичный закон в Бухаресте уже принят. Инициировал его член фракции «Народное движение» Еуджен Томак. В Палате депутатов его поддержали 260 человек, 6 воздержались и лишь один был против. «27 марта 1918 года – один из наиболее значимых дней в истории румынского народа. Тогда, после 106 лет царской оккупации, Бессарабия вернулась к своим естественным границам. Это наш долг – продемонстрировать, что мы на протяжении веков сохраняем румынские ценности», – писалось в приложении к законопроекту.
Отныне соседи будут отмечать праздник на уровне центральных и местных властей. Представительства за рубежом должны организовывать соответствующие историческому событию мероприятия. Напомним, 27 марта 1918 года «Сфатул Цэрий» заявил о присоединении Бессарабии к Королевству на правах автономии. Голосование, вопреки протестам депутатов, было открытым, в зале присутствовали румынские военные, контролировавшие кто и как поднимает руку. Уже через полгода автономия была отменена, а пятеро членов «Сфатул Цэрий» расстреляны. Некоторые политологи обращают внимание на то, что сегодня в Бухаресте присоединение Бессарабии называют «историческим актом», а вот возврат Крыма Россией – «агрессией». Обстоятельства, разделенные более чем 96 годами весьма схожи. Правда есть и различия. В случае с полуостровом не было ни одного погибшего, зато был проведен референдум, официально введено трехъязычие. В своё время из Бессарабии за Прут вывозились материальные ценности, созданные при «царской оккупации», а в Крым сегодня Москва вкладывает огромнейшие деньги.
О такой «оккупации» у нас в 1918 году местное население могло бы только мечтать.
Александр ЧУДАК.