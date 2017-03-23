Кишиневские новости

«Освобождение» Бессарабии – это вам не «оккупация» Крыма

На прошлой не­деле фракция Либеральной партии заре­гистрировала в парламенте законопроект, которым пола­гается объявить 27 марта на­циональным праздником.

В этот день 99 лет назад решением «Сфатул Цэрий», окруженного подразде­лениями румынской армии, было принято решение о вхождении Молдавской демо­кратической республики в состав Старого королевства на правах автономии.

В приложении к законопроекту либе­ралов говорится: «… объединение было встречено с удовлетворением и энтузиаз­мом и способствовало освободительной борьбе румын против иностранного го­сподства».

Вполне вероятно, документ будет вы­несен на суд депутатов уже завтра. Ана­логичный закон в Бухаресте уже принят. Инициировал его член фракции «Народное движение» Еуджен Томак. В Палате депута­тов его поддержали 260 человек, 6 воздер­жались и лишь один был против. «27 марта 1918 года – один из наиболее значимых дней в истории румынского народа. Тог­да, после 106 лет царской оккупации, Бес­сарабия вернулась к своим естественным границам. Это наш долг – продемонстри­ровать, что мы на протяжении веков сохра­няем румынские ценности», – писалось в приложении к законопроекту.

Отныне соседи будут отмечать праздник на уровне центральных и местных властей. Представительства за рубежом должны ор­ганизовывать соответствующие историче­скому событию мероприятия. Напомним, 27 марта 1918 года «Сфатул Цэрий» заявил о присоединении Бессарабии к Королевству на правах автономии. Голосование, вопре­ки протестам депутатов, было открытым, в зале присутствовали румынские военные, контролировавшие кто и как поднимает руку. Уже через полгода автономия была отменена, а пятеро членов «Сфатул Цэрий» расстреляны. Некоторые политологи обра­щают внимание на то, что сегодня в Бухаре­сте присоединение Бессарабии называют «историческим актом», а вот возврат Кры­ма Россией – «агрессией». Обстоятельства, разделенные более чем 96 годами весьма схожи. Правда есть и различия. В случае с полуостровом не было ни одного погибше­го, зато был проведен референдум, офици­ально введено трехъязычие. В своё время из Бессарабии за Прут вывозились матери­альные ценности, созданные при «царской оккупации», а в Крым сегодня Москва вкла­дывает огромнейшие деньги.

О такой «оккупации» у нас в 1918 году местное население могло бы только меч­тать.

Александр ЧУДАК.