Кишиневские новости

Кишинев превратился в либеральную помойку

Дорин Киртоакэ и его сподвижни­ки – спасители кишиневцев. Ока­зывается, без дружной команды мэра жители столицы окажутся, что дети в бурю, в чистом поле. Нечто подобное заявил градона­чальник в понедельник на опе­ративном совещании руководи­телей городских служб.

В конце прошлой недели из Киши­нева прекратили вывоз мусора в шахту «Пурчел», расположенную на террито­рии коммуны Бубуеч. Местные жители блокировали проезд на свалку машинам службы «Autosalubritate», и столица бы­стро «украсилась» зловонными горами бытовых отходов. «Сейчас увидим, чем грозит мусор, не вывезенный с улиц на протяжении двух дней. Очень часто наши службы обвиняют в неэффективности, но теперь мы посмотрим, что случится, если они приостановят деятельность», – со злорадством заметил Дорин Киртоакэ, периодически называющий себя корен­ным кишиневцем.

Мало кто помнит, но до прихода в парламент в 2009 году Михай Гимпу не­которое время был председателем Му­ниципального совета. В тот период он подписал договор с итальянской фирмой Engineering Consulting о строительстве в пригороде Кишинева мусоросжигатель­ного завода, призванного решить про­блему чрезмерного накопления на свал­ках бытовых отходов. Их тогда отказались принимать на полигоне в Цинцаренах. Селяне заявляли, что их травят город­ским мусором. Гимпу ушел в парламент, с головой погрузившись в строительство «европейского будущего», а племянник решил: проще отходы складировать в родном муниципии. Теперь Киртоакэ го­ворит, что надо договариваться с жите­лями Цинцарен. Он, дескать, и смету уже составил. По словам мэра, Европейский банк реконструкции и развития готов нам для решения мусорной проблемы выде­лить целых 23 миллиона евро.

Несколькими днями ранее муници­пальный советник Василий Киртока, про­шедший в мунсовет по спискам ПКРМ, рассказывал коллегам: «Мы сильно уди­вились, когда эксперты некоей иностран­ной консалтинговой компании сообщили о том, что для восстановления полигона в Цинцаренах необходимо более двадцати миллионов евро. Другие эксперты, ком­петентные в этих вопросах, проводили исследования, которые показали: этот полигон полностью готов к эксплуатации, в окрестных сёлах вода в колодцах нахо­дится в хорошем состоянии, подземные воды не загрязнены. Когда я попросил экспертов иностранной консалтинговой компании обосновать свою позицию, они ответили: «Что от нас заказчик потребо­вал сказать, то мы и сказали»». Вот те раз, так ведь «заказчик», как понимаем, –именно мэрия под руководством Кир­тоакэ. Да уж, кажется, об утилизации не того мусора мы говорим…

Александр БОЦ.