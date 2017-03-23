Кишиневские новости

«Хоп, мусорок…»
Кишинев превратился в либеральную помойку
Дорин Киртоакэ и его сподвижники – спасители кишиневцев. Оказывается, без дружной команды мэра жители столицы окажутся, что дети в бурю, в чистом поле. Нечто подобное заявил градоначальник в понедельник на оперативном совещании руководителей городских служб.
В конце прошлой недели из Кишинева прекратили вывоз мусора в шахту «Пурчел», расположенную на территории коммуны Бубуеч. Местные жители блокировали проезд на свалку машинам службы «Autosalubritate», и столица быстро «украсилась» зловонными горами бытовых отходов. «Сейчас увидим, чем грозит мусор, не вывезенный с улиц на протяжении двух дней. Очень часто наши службы обвиняют в неэффективности, но теперь мы посмотрим, что случится, если они приостановят деятельность», – со злорадством заметил Дорин Киртоакэ, периодически называющий себя коренным кишиневцем.
Мало кто помнит, но до прихода в парламент в 2009 году Михай Гимпу некоторое время был председателем Муниципального совета. В тот период он подписал договор с итальянской фирмой Engineering Consulting о строительстве в пригороде Кишинева мусоросжигательного завода, призванного решить проблему чрезмерного накопления на свалках бытовых отходов. Их тогда отказались принимать на полигоне в Цинцаренах. Селяне заявляли, что их травят городским мусором. Гимпу ушел в парламент, с головой погрузившись в строительство «европейского будущего», а племянник решил: проще отходы складировать в родном муниципии. Теперь Киртоакэ говорит, что надо договариваться с жителями Цинцарен. Он, дескать, и смету уже составил. По словам мэра, Европейский банк реконструкции и развития готов нам для решения мусорной проблемы выделить целых 23 миллиона евро.
Несколькими днями ранее муниципальный советник Василий Киртока, прошедший в мунсовет по спискам ПКРМ, рассказывал коллегам: «Мы сильно удивились, когда эксперты некоей иностранной консалтинговой компании сообщили о том, что для восстановления полигона в Цинцаренах необходимо более двадцати миллионов евро. Другие эксперты, компетентные в этих вопросах, проводили исследования, которые показали: этот полигон полностью готов к эксплуатации, в окрестных сёлах вода в колодцах находится в хорошем состоянии, подземные воды не загрязнены. Когда я попросил экспертов иностранной консалтинговой компании обосновать свою позицию, они ответили: «Что от нас заказчик потребовал сказать, то мы и сказали»». Вот те раз, так ведь «заказчик», как понимаем, –именно мэрия под руководством Киртоакэ. Да уж, кажется, об утилизации не того мусора мы говорим…
Александр БОЦ.