Кишиневские новости

Легких дней у главы государства не бывает

Конец минувшей недели и начало нынешней выдались для президента Игоря Додона очень насыщенными. Впрочем, это для него привычный ритм работы.

Развивая стратегическое партнерство с Россией

16-17 марта Игорь Додон совершил свой второй официальный визит в Москву. В ходе его у президента состоялась встре­ча с главой Российского государства Вла­димиром Путиным.

Стороны обсудили реализацию дого­воренностей, достигнутых в ходе их преды­дущей встречи. В свою очередь, президент России предложил обсудить на встрече сотрудничество в экономике и напомнил, что в этом году Российская Федерация и Республика Молдова отметят 25-летие на­чала дипломатических отношений.

Игорь Додон поблагодарил Владимира Путина за положительное решение вопро­са по экспорту в Россию продукции ряда крупнейших винодельческих предприятий Молдовы. В знак признательности глава государства передал российскому пре­зиденту несколько экземпляров лучшего вина из его личной коллекции, хранящейся в подвалах комбината Cricova.

Отдельно Додон поблагодарил Влади­мира Путина за миграционную амнистию определенных категорий молдавских граж­дан, а также обратился к нему с просьбой решить вопрос с амнистией и для осталь­ных 33 тысяч граждан Молдовы, допустив­ших нарушения в период пребывания на территории России и находящихся в дан­ный момент на родине.

«Попросил продлить сроки миграцион­ной амнистии после 20 марта, чтобы этой возможностью смогли воспользоваться максимальное число молдавских граждан, работающих в России. Владимир Путин по­обещал, что продление будет», – отметил Игорь Додон по итогам встречи.

Президент Молдовы высказал также просьбу рассмотреть вопрос о заключении договора между Российской Федерацией и Республикой Молдова о двойном граж­данстве, чтобы молдавские соотечествен­ники, постоянно проживающие в России, не были вынуждены отказываться от мол­давского гражданства.

Одной из тем беседы стала нота про­теста, переданная послу РФ в Молдове главами парламента и правительства, а также призыв последних к молдавским чи­новникам не посещать с визитами Россий­скую Федерацию. «Выразил сожаление по поводу недальновидного заявления руко­водства Молдовы в адрес Российской Фе­дерации. Искренне надеюсь, что подобные заявления не повлияют на общую динамику молдо-российских отношений», –заметил президент Молдовы.

Был в повестке дня и вопрос придне­стровского урегулирования. Игорь Додон проинформировал Владимира Путина о своем намерении встретиться с придне­стровским лидером до конца марта.

В рамках беседы Игорь Додон предло­жил Владимиру Путину провести молдо-российские консультации по поводу вы­страивания стратегического партнерства между нашими странами. «Обменялись мнениями о возможности реализовать такое партнерство в рамках существую­щего Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Россий­ской Федерацией, либо начать разра­ботку нового Договора о стратегическом партнерстве между нашими странами», – заключил глава государства по итогам беседы.

После завершения встречи стало так­же известно, что Игорь Додон получил от президента России приглашение принять участие в Параде Победы в Москве. А пре­зидент Молдовы уточнил, что уже обсуж­дается возможность участия в параде и ветеранов-фронтовиков из Молдовы.

Черная полоса в отношениях завершается

Программа визита Игоря Додона в Мо­скву включала и бизнес-форум «Россия – Молдова: расширение делового сотрудни­чества». В нем приняли участие около ста экономических агентов, представляющих разные сектора экономики России и Мол­довы. Организатором форума выступила общероссийская общественная организа­ция «Деловая Россия».

«То, что выгодно инвесторам, кото­рые готовы прийти в нашу страну, выгодно и Молдове, поэтому мы будем всячески поддерживать подобные мероприятия и принятые на них решения, а также все инициативы по развитию экономического сотрудничества на политическом уровне президентов Республики Молдова и Рос­сийской Федерации», – подчеркнул Игорь Додон.

«Черная полоса в отношениях между Молдовой и Россией завершается, начи­нается белая полоса, – заявил он. – Наша задача – восстановление полноценного стратегического партнёрства с Россией и привлечение российских инвестиций в эко­номику Молдовы. Благодаря нашим общим усилиям свою продукцию на российский рынок уже поставляют 130 молдавских экономических агентов, производителей фруктов, около 20 винодельческих компа­ний, 3 производителя консервов, 3 произ­водителя мяса. Цель – полностью открыть этот обширный, знакомый и очень необхо­димый для развития рынок для молдавских товаров».

Президент также сообщил, что руко­водство «Деловой России», а также ряд ве­дущих российских экономических агентов приняли его приглашение посетить Мол­дову в последующие месяцы. В ближайшее время будут согласованы конкретные даты этого визита.

После пленарного заседания состоя­лись двусторонние переговоры между экономическими агентами по различным вопросам сотрудничества.

Отказ от парламентского иммунитета недопустим!

Возвратившись из Москвы, Игорь До­дон переключился на внутриполитические события. В частности, он прокомментиро­вал намерение демократов аннулировать иммунитет депутатов парламента. По его мнению, реальная цель данной инициати­вы заключается в желании Демократиче­ской партии заполучить дополнительный инструмент давления и политического шантажа как своих партнеров по коалиции, так и депутатов из оппозиции.

— Лишение парламентского иммунитета позволит ДПМ стать более «убедительной» в переговорах с собственными партнерами по коалиции. Помимо этого, власть будет пытаться запугать сфабрикованными де­лами депутатов из оппозиции: либо для того, чтобы закрыть им рот, либо для того, чтобы заставить их стать «нейтральными». Сейчас, имея в своем политическом под­чинении прокуратуру, Службу информации и безопасности, полицию, власть может инсценировать что угодно, в одночасье возбудить какое угодно дело, лишь бы с коварством расквитаться с парламентской оппозицией, – отметил Игорь Додон на своей странице в социальной сети. Глава государства уверен, что демократы рас­считывают таким образом косвенно ока­зать влияние и на институт президента.

При этом, как отмечает Игорь Додон, самих демократов лишение иммунитета никак не коснется, поскольку прокуратура не посмеет расследовать их деятельность. Вот почему лишение парламентского имму­нитета не может быть утверждено сейчас. По его словам, в стране, где закон – лишь служанка политического руководства, от­каз от парламентского иммунитета недопу­стим. Президент считает, что всерьез этот законопроект можно будет рассматривать лишь после следующих парламентских вы­боров, когда доверие граждан к государ­ственным учреждениям станет выше, и они выйдут из-под политического контроля.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.