Кишиневские новости

Напряженные будни президента
Легких дней у главы государства не бывает
Конец минувшей недели и начало нынешней выдались для президента Игоря Додона очень насыщенными. Впрочем, это для него привычный ритм работы.
Развивая стратегическое партнерство с Россией
16-17 марта Игорь Додон совершил свой второй официальный визит в Москву. В ходе его у президента состоялась встреча с главой Российского государства Владимиром Путиным.
Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе их предыдущей встречи. В свою очередь, президент России предложил обсудить на встрече сотрудничество в экономике и напомнил, что в этом году Российская Федерация и Республика Молдова отметят 25-летие начала дипломатических отношений.
Игорь Додон поблагодарил Владимира Путина за положительное решение вопроса по экспорту в Россию продукции ряда крупнейших винодельческих предприятий Молдовы. В знак признательности глава государства передал российскому президенту несколько экземпляров лучшего вина из его личной коллекции, хранящейся в подвалах комбината Cricova.
Отдельно Додон поблагодарил Владимира Путина за миграционную амнистию определенных категорий молдавских граждан, а также обратился к нему с просьбой решить вопрос с амнистией и для остальных 33 тысяч граждан Молдовы, допустивших нарушения в период пребывания на территории России и находящихся в данный момент на родине.
«Попросил продлить сроки миграционной амнистии после 20 марта, чтобы этой возможностью смогли воспользоваться максимальное число молдавских граждан, работающих в России. Владимир Путин пообещал, что продление будет», – отметил Игорь Додон по итогам встречи.
Президент Молдовы высказал также просьбу рассмотреть вопрос о заключении договора между Российской Федерацией и Республикой Молдова о двойном гражданстве, чтобы молдавские соотечественники, постоянно проживающие в России, не были вынуждены отказываться от молдавского гражданства.
Одной из тем беседы стала нота протеста, переданная послу РФ в Молдове главами парламента и правительства, а также призыв последних к молдавским чиновникам не посещать с визитами Российскую Федерацию. «Выразил сожаление по поводу недальновидного заявления руководства Молдовы в адрес Российской Федерации. Искренне надеюсь, что подобные заявления не повлияют на общую динамику молдо-российских отношений», –заметил президент Молдовы.
Был в повестке дня и вопрос приднестровского урегулирования. Игорь Додон проинформировал Владимира Путина о своем намерении встретиться с приднестровским лидером до конца марта.
В рамках беседы Игорь Додон предложил Владимиру Путину провести молдо-российские консультации по поводу выстраивания стратегического партнерства между нашими странами. «Обменялись мнениями о возможности реализовать такое партнерство в рамках существующего Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Российской Федерацией, либо начать разработку нового Договора о стратегическом партнерстве между нашими странами», – заключил глава государства по итогам беседы.
После завершения встречи стало также известно, что Игорь Додон получил от президента России приглашение принять участие в Параде Победы в Москве. А президент Молдовы уточнил, что уже обсуждается возможность участия в параде и ветеранов-фронтовиков из Молдовы.
Черная полоса в отношениях завершается
Программа визита Игоря Додона в Москву включала и бизнес-форум «Россия – Молдова: расширение делового сотрудничества». В нем приняли участие около ста экономических агентов, представляющих разные сектора экономики России и Молдовы. Организатором форума выступила общероссийская общественная организация «Деловая Россия».
«То, что выгодно инвесторам, которые готовы прийти в нашу страну, выгодно и Молдове, поэтому мы будем всячески поддерживать подобные мероприятия и принятые на них решения, а также все инициативы по развитию экономического сотрудничества на политическом уровне президентов Республики Молдова и Российской Федерации», – подчеркнул Игорь Додон.
«Черная полоса в отношениях между Молдовой и Россией завершается, начинается белая полоса, – заявил он. – Наша задача – восстановление полноценного стратегического партнёрства с Россией и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы. Благодаря нашим общим усилиям свою продукцию на российский рынок уже поставляют 130 молдавских экономических агентов, производителей фруктов, около 20 винодельческих компаний, 3 производителя консервов, 3 производителя мяса. Цель – полностью открыть этот обширный, знакомый и очень необходимый для развития рынок для молдавских товаров».
Президент также сообщил, что руководство «Деловой России», а также ряд ведущих российских экономических агентов приняли его приглашение посетить Молдову в последующие месяцы. В ближайшее время будут согласованы конкретные даты этого визита.
После пленарного заседания состоялись двусторонние переговоры между экономическими агентами по различным вопросам сотрудничества.
Отказ от парламентского иммунитета недопустим!
Возвратившись из Москвы, Игорь Додон переключился на внутриполитические события. В частности, он прокомментировал намерение демократов аннулировать иммунитет депутатов парламента. По его мнению, реальная цель данной инициативы заключается в желании Демократической партии заполучить дополнительный инструмент давления и политического шантажа как своих партнеров по коалиции, так и депутатов из оппозиции.
— Лишение парламентского иммунитета позволит ДПМ стать более «убедительной» в переговорах с собственными партнерами по коалиции. Помимо этого, власть будет пытаться запугать сфабрикованными делами депутатов из оппозиции: либо для того, чтобы закрыть им рот, либо для того, чтобы заставить их стать «нейтральными». Сейчас, имея в своем политическом подчинении прокуратуру, Службу информации и безопасности, полицию, власть может инсценировать что угодно, в одночасье возбудить какое угодно дело, лишь бы с коварством расквитаться с парламентской оппозицией, – отметил Игорь Додон на своей странице в социальной сети. Глава государства уверен, что демократы рассчитывают таким образом косвенно оказать влияние и на институт президента.
При этом, как отмечает Игорь Додон, самих демократов лишение иммунитета никак не коснется, поскольку прокуратура не посмеет расследовать их деятельность. Вот почему лишение парламентского иммунитета не может быть утверждено сейчас. По его словам, в стране, где закон – лишь служанка политического руководства, отказ от парламентского иммунитета недопустим. Президент считает, что всерьез этот законопроект можно будет рассматривать лишь после следующих парламентских выборов, когда доверие граждан к государственным учреждениям станет выше, и они выйдут из-под политического контроля.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.