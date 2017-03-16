Кишиневские новости

Приднестровье, торговля и кое-что еще
Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин посетил на этой неделе Республику Молдова с двухдневным визитом
Формат стандартный для гостей из Москвы: Кишинев, Тирасполь, встречи с президентом, коллегами из Министерства иностранных дел и европейской интеграции, а также руководителем Приднестровья.
Одной из тем беседы с замглавы МИДЕИ Лилианом Дарий стала недавно переданная послу РФ в Кишиневе Фариту Мухаметшину нота, осуждающая задержание молдавских чиновников в Москве. Также обсуждались вопросы торгово- экономического сотрудничества, нормализации двусторонних отношений и разрешение последствий приднестровского конфликта. Повторимся, это стандартный набор визита гостей из Москвы. Однако, как пишут некоторые российские и молдавские издания, стороны обсуждали и некие тайные вопросы.
Первый из них — охота, устроенная Кремлем на Влада Плахотнюка. Появились предположения, что МИД России делает все возможное, чтобы Интерпол установил жесткий контроль за действиями и передвижением председателя Демократической партии. Досмотренные и допрошенные спецслужбами РФ молдавские чиновники – якобы звенья этой цепи.
Второй вопрос, оставшийся за рамками официальных сообщений, – отмывание через молдавские банки 22-х миллиардов долларов, прокачанных из России через Молдову несколько лет назад. По этому случаю в Кишиневе возбуждено уголовное дело, следствие ведет Антикоррупционная прокуратура. В финансовой махинации, естественно, замешаны статусные лица. Если результаты расследования предадут огласке, то разразится скандал, и в российской столице полетят головы. По данным источников «Независимой газеты», в данном случае Карасин, возможно, выступает в роли спасителя неких высокопоставленных чиновников.
Александр ЧУДАК.