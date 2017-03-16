Кишиневские новости

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин посетил на этой неделе Республику Молдова с двухдневным визитом

Формат стандартный для го­стей из Москвы: Кишинев, Тира­споль, встречи с президентом, коллегами из Министерства иностранных дел и европейской интеграции, а также руководи­телем Приднестровья.

Одной из тем беседы с замглавы МИДЕИ Лилианом Дарий стала недавно переданная послу РФ в Кишиневе Фариту Мухаметшину нота, осуждающая задер­жание молдавских чиновников в Москве. Также обсуждались вопросы торгово- экономического сотрудничества, норма­лизации двусторонних отношений и раз­решение последствий приднестровского конфликта. Повторимся, это стандартный набор визита гостей из Москвы. Однако, как пишут некоторые российские и мол­давские издания, стороны обсуждали и некие тайные вопросы.

Первый из них — охота, устроенная Кремлем на Влада Плахотнюка. Появились предположения, что МИД России делает все возможное, чтобы Интерпол устано­вил жесткий контроль за действиями и передвижением председателя Демокра­тической партии. Досмотренные и допро­шенные спецслужбами РФ молдавские чиновники – якобы звенья этой цепи.

Второй вопрос, оставшийся за рам­ками официальных сообщений, – от­мывание через молдавские банки 22-х миллиардов долларов, прокачанных из России через Молдову несколько лет назад. По этому случаю в Кишиневе возбуждено уголовное дело, следствие ведет Антикоррупционная прокуратура. В финансовой махинации, естественно, замешаны статусные лица. Если резуль­таты расследования предадут огласке, то разразится скандал, и в российской столице полетят головы. По данным источников «Независимой газеты», в данном случае Карасин, возможно, вы­ступает в роли спасителя неких высоко­поставленных чиновников.

Александр ЧУДАК.