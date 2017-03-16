Кишиневские новости

ВОЗ «крайне не рекомендует использовать гомеопатию для лечения серьезных заболеваний…»

Споры о вреде (или пользе) го­меопатии в России не утихают. Хотя Всемирная организация здравоохранения однозначно высказалась против использо­вания гомеопатических средств для лечения и даже профилак­тики тяжелых заболеваний, так как они не имеют доказательной базы. Но ВОЗ нам не указ. Росси­яне вовсю лечатся (и калечатся) сладкими шариками и ядовиты­ми пилюлями уже более 20 лет (в РФ гомеопатия узаконена при­казом Минздрава в ноябре 1995 года). Официально. Причем без всяких ограничений: пациентам абсолютно бездоказательно впаривают «волшебные» шари­ки и прочие «препараты» для избавления от любых болезней, вплоть до онкологии.

Но официальная точка зрения на главный вопрос — лечат или калечат крошеч­ные горошины — пока не прозвучала. Именно кли­нических исследований, доказывающих (или опро­вергающих) пользу (или вред) гомеопрепаратов при лечении заболеваний, не хватает. Таких исследо­ваний в нашей стране пока никто не проводил. И недобро­совестные лекари всех мастей пользуются моментом: под шумок уже много лет за хорошие деньги продают доверчивым россиянам не только «сахарные шарики», но и всякие коробочки, флакончики с непонятным содержимым, вплоть до разве­денных до безопасного уровня ядов, обещая излечение от всех болезней. А бизнесмены за счет гомеопатии набивают свои карманы дензнаками. Только в 2016 году в России, по некоторым данным, гомеопатических препа­ратов продано на 8 млрд рублей! Гомеопатия уже занимает ни много ни мало пятую часть фармрынка. Что неудивительно — сегодня 30% россиян доверяют пустышкам.

Так лечиться «сахарными шариками» или нет — вот в чем вопрос. И если да, что для этого надо бы сделать на уровне государства? Ведь в аптеках и в Интернете их продолжают продавать как ни в чем не бывало. Мнение официальной медицины и ученых однознач­но…

«Назрела необходимость теоретических, клинических и практических разработок»

Сергей ТУРИЩЕВ, врач-фитотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, экс­перт по вопросам оздо­ровления:

— Нужна ли гомеопа­тия? Во-первых, она уже есть и пользуется спро­сом — это факт. С моей точки зрения, гомеопатия — это, по сути, фармакология малых доз. Из­вестно, что малые дозы действующих субстан­ций давно и успешно применяются. К приме­ру, гормональные препараты. Если хорошие лечебные эффекты достигаются малыми до­зами лекарств (в том числе гомеопатических) — это врачевание достойно уважения. Судя по возникшим спорам, необходимо укрепить те­оретическую и практическую базу гомеопатии на основе современных достоверных экспе­риментальных и клинических исследований.

И в то же время надо понимать: гомеопа­тия — сверхуспешный коммерческий проект (как и фармация вообще), но это не должно препятствовать установлению научной истины и адекватной стоимости лечения. Напротив, я вижу здесь большой ресурс для развития перспективного направления «фармакология малых доз».

И что касается лечения средствами го­меопатии, назрела необходимость теоретиче­ских, клинических и практических разработок. Именно с этого начинается (должно начинать­ся!) грамотное и безопасное применение лю­бых лечебных средств.

В принципе гомеопатия действует на молекулярном уровне, и теория молекуляр­ной фармакологии не может существовать отдельно от гомеопатии. Хотя фитотерапия и гомеопатия — не одно и то же. Некоторые ошибаются и путают гомеопатию и фитотера­пию: дескать, все это — лечение природны­ми средствами. И в чем-то они правы. Ведь гомеопатия и фитотерапия в том виде, в ка­ком они существуют сегодня, соприкасаются в том, что часто в качестве гомеопатических средств выступают извлечения из растений. Но есть и разница: фитотерапия основыва­ется на фармакологических, клинических и биохимических знаниях, экспериментальных исследованиях. Ее можно определить как со­вокупность лечебных мероприятий с исполь­зованием лекарственных средств из растений (от греч. phyton — «растение» и therapeia — «лечение»). Естественно, как любое направ­ление, фитотерапия имеет свою специфику, свои не до конца объясненные феномены. Но ее теоретическая часть, объясняющая лечеб­ные эффекты, лежит в классическом научном медицинском поле.

А вот что касается гомеопатии… Ее сто­ронники в качестве некоего теоретического фундамента, основного принципа современ­ного лечения гомеопатией чаще всего исполь­зуют известное выражение: «…подобное ле­чится подобным…». (Гомеопатия, в переводе с греческого, означает «подобный болезни»). Но любое агрессивное воздействие на орга­низм, в том числе при введении малых доз химических извлечений из растений, живот­ного сырья, а также ядов, токсинов, вызывает его сопротивление. Поэтому использовать их надо крайне осторожно, с учетом доказанной пользы.

Однако со временем полномочия гомео­патии, особенно благодаря современным адептам, коммерческим соображениям, были существенно расширены. И вот уже форми­руется новое лицо гомеопатии. Повсюду слы­шишь: гомеопатия лечит все, способна вызы­вать сильные фармакологические эффекты, никогда не причиняет вреда. Упор делается на полную безопасность. Но… С позиций фар­макологии, если лекарство вызывает сильные лечебные эффекты, то при неправильном применении, завышенной дозе оно может вызвать и крайне негативную реакцию. Это правило относится ко всем без исключения лечебным воздействиям.

Как я уже говорил, современная гомео­патия — это, по сути, лечение малыми дозами. Если посмотреть внимательно, действующие вещества могут быть самые разные: не только полезные химические элементы, соединения, минералы, извлечения из растений и живот­ного сырья, но и опасные, смертельные яды. Конечно, во многих случаях они применяются в виде высоких разведений, то есть в сверхма­лых дозах. И в этом нет ничего плохого, если к тому же работает.

Но надо понимать, что в любом лекар­ственном воздействии присутствует «эффект плацебо»: психотерапевтический эффект, внушение. Как свидетельствуют исследова­ния, проведенные в разных странах мира, многие гомеопатические средства действуют просто как пустышка. То есть фармакологи­ческий компонент воздействия практически отсутствует. К сожалению, сегодня еще нет достойного, исчерпывающего объяснения ме­ханизмов действия гомеопатических средств с позиций классической, в том числе молеку­лярной, фармакологии. Надо признать: фар­макологи недостаточно уделяют внимания гомеопатии и даже избегают высказываться на эту тему. Возможно, дело в том, что сами теоретики гомеопатии со своей стороны пре­тендуют на некую «особость», сохраняя ореол таинственности.

Лечение малыми дозами, бесспорно, имеет право на существование. Но в любом случае должно находить объяснение с по­зиций фармакологии. Все медицинские ле­чебные направления, претендующие на науч­ность, должны иметь современный научный фундамент, созданный в медицинском науч­ном поле.

Замечу, что врачевание — это искусство. И наличие психотерапевтического компонен­та, правильное использование даже эффекта плацебо вполне допустимо для достижения лечебных эффектов.

Вместе с тем необходимо понима­ние сути каждого лечебного воздействия, его истинных возможностей, прежде всего при выработке тактики и стратегии рацио­нального лечения заболеваний, особенно тяжелых и сложных. Заявленные фармако­логические эффекты должны быть обосно­ваны. Ведь речь идет о здоровье и жизни человека!

Хочется надеяться, что тщательный ана­лиз ситуации с гомеопатией будет полезен медицинской науке и потребительскому рын­ку. Пусть всегда важнейшими аргументами для формирования будущего медицины в интересах больных будет повышение эффек­тивности лечения и разумная стоимость ле­чебных средств.

История учит: врачи Средневековья даже яды вначале опробовали на себе

…Лечение болезней с помощью го­меопатии в XVI веке предложил известный средневековый врач и алхимик Парацельс. Именно от него пошло популярное сегодня изречение: «Все есть яд и все лекарство; то и другое определяет доза». Парацельс практи­ковал, опробуя все то, что узнал во время сво­их поисков. Проверял, как действуют на людей различные соединения меди, свинца, ртути, сурьмы, мышьяка. Особую славу принесло ему успешное применение ртутных препара­тов для лечения широко распространенного в то время сифилиса.

Позже, в конце XVIII века, гомеопатию ис­пытал на самом себе путем действия химиче­ских веществ врач-исследователь Самуэль Ганеман. В своей медицинской практике он обратил внимание на кору хинного дерева. Стал сам принимать ее в больших дозах и тщательно записывать свои ощущения. В ре­зультате с удивлением обнаружил у себя не­которые симптомы малярии. И предположил, что такую реакцию будет давать организм любого заболевшего человека при приеме коры хинного дерева. А если небольшую дозу хинина (действующего вещества) дать боль­ному малярией, то тот от болезни излечится. Так и вышло.

Таким же образом смелый исследова­тель Ганеман опробовал на себе другие хи­мические вещества и даже ядовитые части растений. После приема ядовитого вещества внутрь скрупулезно фиксировал свои ощуще­ния. Конечно, яды он многократно разводил, чтобы не довести себя до смерти. Так, мето­дом проб и ошибок, он пришел к выводу, что разбавление опасных активных веществ не уменьшает, а даже усиливает их биологиче­скую эффективность. А побочные действия, напротив, уменьшает. Позже ядовитые ве­щества коры хинного дерева стали успешно применять в качестве лекарства.

И в наши дни от малярии применяется действенное лекарство из этой коры — хи­нин.

Позже последователи врачевателей про­шлого проверяли гомеопатические средства на десятках и сотнях добровольцев и состав­ляли огромные списки биологических эффек­тов. А в качестве альтернативы гомеопатии появилась «классическая медицина». Ее при­верженцы лечили больных кровопусканием, прижиганиями и солями ртути. Правда, от такого «лечения» больные иногда умирали раньше, чем от самой болезни.

В ХХ веке и в наши дни эффективные препараты для лечения множества болезней (инсулин, антибиотики, применение генной инженерии, клеточных технологий и др.) зна­чительно продлили жизнь людей, избавили человечество от множества неизлечимых бо­лезней.

И тем не менее гомеопатия до сих пор жива.

ВОЗ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Всемирная организация здравоохране­ния (ВОЗ) «крайне не рекомендует исполь­зовать гомеопатические препараты для про­филактики и лечения инфекционных и любых других серьезных заболеваний, так как ис­пользование гомеопатических средств не имеет доказательной базы, а в тех случаях, когда применяется в качестве альтернативы основному лечению, оно несет реальную угро­зу здоровью и жизни людей».

ВОЗ также «считает недопустимой ре­кламу гомеопатических средств для лечения серьезных заболеваний, например, гриппа и ОРВИ».

Александра ЗИНОВЬЕВА.