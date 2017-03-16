Кишиневские новости

ГОМЕОПАТИЯ: ШАРИКИ ЗА РОЛИКИ
ВОЗ «крайне не рекомендует использовать гомеопатию для лечения серьезных заболеваний…»
Споры о вреде (или пользе) гомеопатии в России не утихают. Хотя Всемирная организация здравоохранения однозначно высказалась против использования гомеопатических средств для лечения и даже профилактики тяжелых заболеваний, так как они не имеют доказательной базы. Но ВОЗ нам не указ. Россияне вовсю лечатся (и калечатся) сладкими шариками и ядовитыми пилюлями уже более 20 лет (в РФ гомеопатия узаконена приказом Минздрава в ноябре 1995 года). Официально. Причем без всяких ограничений: пациентам абсолютно бездоказательно впаривают «волшебные» шарики и прочие «препараты» для избавления от любых болезней, вплоть до онкологии.
Но официальная точка зрения на главный вопрос — лечат или калечат крошечные горошины — пока не прозвучала. Именно клинических исследований, доказывающих (или опровергающих) пользу (или вред) гомеопрепаратов при лечении заболеваний, не хватает. Таких исследований в нашей стране пока никто не проводил. И недобросовестные лекари всех мастей пользуются моментом: под шумок уже много лет за хорошие деньги продают доверчивым россиянам не только «сахарные шарики», но и всякие коробочки, флакончики с непонятным содержимым, вплоть до разведенных до безопасного уровня ядов, обещая излечение от всех болезней. А бизнесмены за счет гомеопатии набивают свои карманы дензнаками. Только в 2016 году в России, по некоторым данным, гомеопатических препаратов продано на 8 млрд рублей! Гомеопатия уже занимает ни много ни мало пятую часть фармрынка. Что неудивительно — сегодня 30% россиян доверяют пустышкам.
Так лечиться «сахарными шариками» или нет — вот в чем вопрос. И если да, что для этого надо бы сделать на уровне государства? Ведь в аптеках и в Интернете их продолжают продавать как ни в чем не бывало. Мнение официальной медицины и ученых однозначно…
«Назрела необходимость теоретических, клинических и практических разработок»
Сергей ТУРИЩЕВ, врач-фитотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, эксперт по вопросам оздоровления:
— Нужна ли гомеопатия? Во-первых, она уже есть и пользуется спросом — это факт. С моей точки зрения, гомеопатия — это, по сути, фармакология малых доз. Известно, что малые дозы действующих субстанций давно и успешно применяются. К примеру, гормональные препараты. Если хорошие лечебные эффекты достигаются малыми дозами лекарств (в том числе гомеопатических) — это врачевание достойно уважения. Судя по возникшим спорам, необходимо укрепить теоретическую и практическую базу гомеопатии на основе современных достоверных экспериментальных и клинических исследований.
И в то же время надо понимать: гомеопатия — сверхуспешный коммерческий проект (как и фармация вообще), но это не должно препятствовать установлению научной истины и адекватной стоимости лечения. Напротив, я вижу здесь большой ресурс для развития перспективного направления «фармакология малых доз».
И что касается лечения средствами гомеопатии, назрела необходимость теоретических, клинических и практических разработок. Именно с этого начинается (должно начинаться!) грамотное и безопасное применение любых лечебных средств.
В принципе гомеопатия действует на молекулярном уровне, и теория молекулярной фармакологии не может существовать отдельно от гомеопатии. Хотя фитотерапия и гомеопатия — не одно и то же. Некоторые ошибаются и путают гомеопатию и фитотерапию: дескать, все это — лечение природными средствами. И в чем-то они правы. Ведь гомеопатия и фитотерапия в том виде, в каком они существуют сегодня, соприкасаются в том, что часто в качестве гомеопатических средств выступают извлечения из растений. Но есть и разница: фитотерапия основывается на фармакологических, клинических и биохимических знаниях, экспериментальных исследованиях. Ее можно определить как совокупность лечебных мероприятий с использованием лекарственных средств из растений (от греч. phyton — «растение» и therapeia — «лечение»). Естественно, как любое направление, фитотерапия имеет свою специфику, свои не до конца объясненные феномены. Но ее теоретическая часть, объясняющая лечебные эффекты, лежит в классическом научном медицинском поле.
А вот что касается гомеопатии… Ее сторонники в качестве некоего теоретического фундамента, основного принципа современного лечения гомеопатией чаще всего используют известное выражение: «…подобное лечится подобным…». (Гомеопатия, в переводе с греческого, означает «подобный болезни»). Но любое агрессивное воздействие на организм, в том числе при введении малых доз химических извлечений из растений, животного сырья, а также ядов, токсинов, вызывает его сопротивление. Поэтому использовать их надо крайне осторожно, с учетом доказанной пользы.
Однако со временем полномочия гомеопатии, особенно благодаря современным адептам, коммерческим соображениям, были существенно расширены. И вот уже формируется новое лицо гомеопатии. Повсюду слышишь: гомеопатия лечит все, способна вызывать сильные фармакологические эффекты, никогда не причиняет вреда. Упор делается на полную безопасность. Но… С позиций фармакологии, если лекарство вызывает сильные лечебные эффекты, то при неправильном применении, завышенной дозе оно может вызвать и крайне негативную реакцию. Это правило относится ко всем без исключения лечебным воздействиям.
Как я уже говорил, современная гомеопатия — это, по сути, лечение малыми дозами. Если посмотреть внимательно, действующие вещества могут быть самые разные: не только полезные химические элементы, соединения, минералы, извлечения из растений и животного сырья, но и опасные, смертельные яды. Конечно, во многих случаях они применяются в виде высоких разведений, то есть в сверхмалых дозах. И в этом нет ничего плохого, если к тому же работает.
Но надо понимать, что в любом лекарственном воздействии присутствует «эффект плацебо»: психотерапевтический эффект, внушение. Как свидетельствуют исследования, проведенные в разных странах мира, многие гомеопатические средства действуют просто как пустышка. То есть фармакологический компонент воздействия практически отсутствует. К сожалению, сегодня еще нет достойного, исчерпывающего объяснения механизмов действия гомеопатических средств с позиций классической, в том числе молекулярной, фармакологии. Надо признать: фармакологи недостаточно уделяют внимания гомеопатии и даже избегают высказываться на эту тему. Возможно, дело в том, что сами теоретики гомеопатии со своей стороны претендуют на некую «особость», сохраняя ореол таинственности.
Лечение малыми дозами, бесспорно, имеет право на существование. Но в любом случае должно находить объяснение с позиций фармакологии. Все медицинские лечебные направления, претендующие на научность, должны иметь современный научный фундамент, созданный в медицинском научном поле.
Замечу, что врачевание — это искусство. И наличие психотерапевтического компонента, правильное использование даже эффекта плацебо вполне допустимо для достижения лечебных эффектов.
Вместе с тем необходимо понимание сути каждого лечебного воздействия, его истинных возможностей, прежде всего при выработке тактики и стратегии рационального лечения заболеваний, особенно тяжелых и сложных. Заявленные фармакологические эффекты должны быть обоснованы. Ведь речь идет о здоровье и жизни человека!
Хочется надеяться, что тщательный анализ ситуации с гомеопатией будет полезен медицинской науке и потребительскому рынку. Пусть всегда важнейшими аргументами для формирования будущего медицины в интересах больных будет повышение эффективности лечения и разумная стоимость лечебных средств.
История учит: врачи Средневековья даже яды вначале опробовали на себе
…Лечение болезней с помощью гомеопатии в XVI веке предложил известный средневековый врач и алхимик Парацельс. Именно от него пошло популярное сегодня изречение: «Все есть яд и все лекарство; то и другое определяет доза». Парацельс практиковал, опробуя все то, что узнал во время своих поисков. Проверял, как действуют на людей различные соединения меди, свинца, ртути, сурьмы, мышьяка. Особую славу принесло ему успешное применение ртутных препаратов для лечения широко распространенного в то время сифилиса.
Позже, в конце XVIII века, гомеопатию испытал на самом себе путем действия химических веществ врач-исследователь Самуэль Ганеман. В своей медицинской практике он обратил внимание на кору хинного дерева. Стал сам принимать ее в больших дозах и тщательно записывать свои ощущения. В результате с удивлением обнаружил у себя некоторые симптомы малярии. И предположил, что такую реакцию будет давать организм любого заболевшего человека при приеме коры хинного дерева. А если небольшую дозу хинина (действующего вещества) дать больному малярией, то тот от болезни излечится. Так и вышло.
Таким же образом смелый исследователь Ганеман опробовал на себе другие химические вещества и даже ядовитые части растений. После приема ядовитого вещества внутрь скрупулезно фиксировал свои ощущения. Конечно, яды он многократно разводил, чтобы не довести себя до смерти. Так, методом проб и ошибок, он пришел к выводу, что разбавление опасных активных веществ не уменьшает, а даже усиливает их биологическую эффективность. А побочные действия, напротив, уменьшает. Позже ядовитые вещества коры хинного дерева стали успешно применять в качестве лекарства.
И в наши дни от малярии применяется действенное лекарство из этой коры — хинин.
Позже последователи врачевателей прошлого проверяли гомеопатические средства на десятках и сотнях добровольцев и составляли огромные списки биологических эффектов. А в качестве альтернативы гомеопатии появилась «классическая медицина». Ее приверженцы лечили больных кровопусканием, прижиганиями и солями ртути. Правда, от такого «лечения» больные иногда умирали раньше, чем от самой болезни.
В ХХ веке и в наши дни эффективные препараты для лечения множества болезней (инсулин, антибиотики, применение генной инженерии, клеточных технологий и др.) значительно продлили жизнь людей, избавили человечество от множества неизлечимых болезней.
И тем не менее гомеопатия до сих пор жива.
ВОЗ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «крайне не рекомендует использовать гомеопатические препараты для профилактики и лечения инфекционных и любых других серьезных заболеваний, так как использование гомеопатических средств не имеет доказательной базы, а в тех случаях, когда применяется в качестве альтернативы основному лечению, оно несет реальную угрозу здоровью и жизни людей».
ВОЗ также «считает недопустимой рекламу гомеопатических средств для лечения серьезных заболеваний, например, гриппа и ОРВИ».
Александра ЗИНОВЬЕВА.