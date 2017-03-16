Кишиневские новости

Лидер «Нашей Партии» вскрывает подноготную последних «инициатив» главного олигарха Молдовы

На минувшей неделе председатель Демпартии Владимир Плахотнюк вышел с инициативой о переходе Молдовы к одномандатной системе выборов в парламент. Большая часть неправительственных организаций, независимых экспертов отреагировала мгновенно и единодушно: такой принцип выборов депутатов законодательного органа станет губительным для Молдовы в условиях «захваченного государства». Сходной точки зрения придерживается и лидер «Нашей Парии».

«Плахотнюк победит, но только в ночном клубе»

Усатый, впрочем, видит в ситуации определённые «нюансы».

«В реальности никто одномандатную систему вводить не собирается. Плахотнюк намерен ввести систему смешанную. Потому что первый вариант невыгоден «плахишу» по элементарной причине – он не способен победить на выборах даже в своих родных Ниспоренах. Возможно, ему и удастся получить большинство на территории ночного клуба «Drive», но не более…», – не отказал себе в удовольствии сыронизировать председатель НП.

Согласно подавляющему большинству соцопросов последних лет, господин Плахотнюк остаётся неизменным лидером антирейтингов в стране – с результатом в сенсационные 95%.

По словам лидера «Нашей Партии», о планах олигарха уже осведомлены и в правительстве, и в парламенте. Усатый в очередной раз обращается к президенту:

«Сегодня хотелось бы услышать, что вы не поставите свою подпись, когда «Координатор», якобы под натиском народа, скажет примерно следующее: «Ладно, одномандатных не будет, так уж и быть – пополам!»…

Отметим, президент высказался категорически против одномандатной системы выборов в парламент.

Усатый продолжает рисовать мрачные перспективы:

«Смешанная система укрепит позиции Плахотнюка на 10 лет вперёд, как минимум. Это наглядно показали выборы в Народное собрание Гагаузии – когда прошел единственный человек от Демпартии, и его избрали председателем Народного собрания Гагаузии…

Смешанная система лишь позволит олигарху сэкономить на содержании коррумпированных депутатов. Люди же не получат ничего из того, что им обещают».

В свете вышесказанного, Усатый вновь призывает оппозиционные партии сесть за стол переговоров.

90 % избирателей против ДПМ

Лидер «Нашей Партии» убеждён: инициатива главного молдавского олигарха свидетельствует о том, что он пытается всеми способами удержать власть в стране. А все его действия ради изменения избирательной системы связаны лишь с тем, что содержание нынешнего «парламентского большинства» для него оказалось слишком сложным и затратным – поскольку «все они не живут на зарплату», а получают прибавку в конвертах.

«90% избирателей, которые будут голосовать на ближайших парламентских выборах, отдадут голоса против Демпартии и лично Владимира Плахотнюка. То есть общий рейтинг партий Санду, социалистов, Андрея Нэстасе, «Нашей Партии» составляет эти самые 90 процентов. В этой ситуации, что бы ни говорил Плахотнюк, – это глупые, инфантильные сказки, жульничество, которые мы легко можем разоблачить перед нашими избирателями», – утверждает Усатый.

Молодой политик призывает все оппозиционные партии объединиться (применяя «буддистские методы») и создать единый фронт, который «сделает всё возможное, дабы защитить демократию в Молдове и не допустить то, что предлагает сделать Плахотнюк».

Эффектный трюк

Какое же влияние окажет введение новой мажоритарной избирательной системы, предложенной Плахотнюком, на политические партии, их тактику, положение и перспективы на будущее?

Для начала осознаем, что происходит с голосами избирателей в одномандатном округе после подсчета бюллетеней. Допустим, что во втором туре кандидат победил со счетом 51%:49%. Тогда после подсчета бюллетеней все 100% голосов засчитываются ему. Голоса, которые были отданы не за победителя, гасятся и дальше в подсчетах не участвуют, никому не переходят. Очень похоже на покер. Выигравший забирает все, остальные платят. Другими словами: новая избирательная система только на территории РМ «стерилизует» 22-24% голосов избирателей. Согласно старой избирательной системе, эти голоса делились бы пропорционально между партиями, прошедшими избирательный порог. Но, по новой, исчезают, как будто эти избиратели и не голосовали вовсе или голосовали единогласно за победителя.

Этот эффектный трюк очень на пользу демократам с их антирейтингом. Но если на территории РМ «стерилизуется» 22-24% голосов, то за границей – это все 100%! Там не может быть одномандатных округов (к слову, сильнейший удар по партии Санду!). Сложив всё вместе, имеем порядка 30% стерильных, не оказывающих влияния на исход выборов голосов. Демократы стерилизуют голоса однозначно не своего электората, пытаясь смягчить таким способом негативное влияние своей подмоченной репутации. Выборы в одномандатных округах требуют больших финансовых затрат и очень трудоемкие, а ДПМ самая денежная и обладает наибольшим административным ресурсом. То есть молдавские демократы изначально в наилучшей позиции. И ведут они страну к двухпартийной политической системе…

Мифы, мифы, мифы

Усатый также опубликовал ссылку на аналитическую статью, в которой одномандатная система подвергается жесткой критике. Приводим выдержки из неё.

«Очень скоро правящая ДПМ предложит изменения избирательной системы. Сейчас можно лишь догадываться о том, как именно будет выглядеть «избирательная реформа». Это может быть полный переход к выборам по одномандатным округам или к, так называемой, смешанной системе, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая половина – по округам. Олигарха устраивают оба варианта, но больше, конечно, первый. Если от него придется отказаться под давлением улицы, ставка будет сделана на второй. Важно понимать, что ни один из них не может устраивать граждан Молдовы. Хотя гражданам, конечно, попытаются объяснить, что это в их интересах (судя по опросу, уже пытаются, и скорее, это тот случай, когда не пришлось даже мухлевать). Телеканалы, названия которых даже не обязательно упоминать, попробуют внедрить два главных мифа.

Первый миф. Депутат, который попал в парламент от одномандатного округа, будет представлять интересы жителей этого округа. Это не так. Депутаты могут представлять регионы (они и сейчас их представляют, только в рамках партийных списков), одномандатные округа, села и города, да хоть собственный двор, но это совершенно не отменяет того факта, что парламент – коллегиальный орган и решения в нем принимаются большинством. Один депутат из 101 не может защитить или продвинуть интересы узкой группы своих избирателей. Просто потому, что остальным депутатам до этой группы нет дела: они избирались от других групп или по партийным спискам (если система смешанная). Поэтому у «одномандатников» два сценария поведения. Первый: присоединиться к какой-либо партии. Вряд ли ошибусь, если скажу, что в большинстве случаев это будет партия, у которой больше всего денег и административного ресурса. Второй: примкнуть в парламенте к фракции «одномандатников», которая там обязательно появится уже ко второму пленарному заседанию. Контролировать эту фракцию будет человек, который затеял изменения избирательной системы. Через пару недель после выборов в зале заседаний парламента всё придет в равновесие, выгодное Плахотнюку. Несколько «неуравновешенных» регионалов, которые по принципиальным соображениям не заходят ни к чему присоединяться, будут громко говорить, но решить ничего не смогут.

Миф второй. Люди, избравшие депутатов по одномандатным округам, смогут отзывать их из парламента, если те на оправдают доверия. Звучит неплохо, но на практике это невыполнимо, потому что страна погрузится в бесконечные выборы. Ведь если вы отозвали «одномандатника», вам тут же надо выбрать другого на его место. Поэтому, скорее всего, процедуру отзыва депутатов усложнят настолько, чтобы провести её можно было лишь в том случае, если это выгодно правящей элите. Досрочный отзыв депутатов – хорошая пропагандистская приманка, но фактически это не функционирует нормально ни в одной стране мира.

Ну и третье: возможно, авторы изменений избирательной системы предложат ещё и лишить депутатов неприкосновенности. Вряд ли умным людям стоит объяснять, что если это и произойдет, то только для того, чтобы Плахотнюк в любой момент мог дать приказ об аресте любого неугодного ему депутата.

Кроме всего перечисленного есть и ещё один момент, который стоит принимать во внимание, когда речь заходит о выборах по одномандатным округам. Как провести такие выборы в Приднестровье? Если его тоже планируют разделить на округа, то каков механизм проведения выборов по ним на территории, де-факто неподконтрольной?

Напоследок отметим, пожалуй, главное: как бы ни разворачивались события, оппозиция не должна играть по сценарию власти. Правящая верхушка всегда найдет способ победить в игре, правила которой она определяет и меняет по ходу самой игры в зависимости от обстоятельств. Поэтому первый пункт повестки для всех, кто действительно противостоит правящему режиму, – это протесты.

«Жертва политических репрессий?» Нет!

В свете всего сказанного выше, весьма показательна реакция лидера НП на ноту, направленную молдавскими властями послу РФ в Молдове – с обвинениями в «ненадлежащем» обращении с молдавскими высокопоставленными государственными чиновниками. Главным «обиженным» Усатый видит Влада Плахотнюка.

«Понимая, что скоро посыплются мандаты на арест, Плахотнюк начал строить из себя жертву «политических репрессий». Что ж, его судороги понятны. В настоящий момент в нескольких европейских странах есть уголовные дела, и Плахотнюк должен будет ответить. В отличие от того, что Плахотнюк устраивает в Молдове, эти дела будут совершенно законны», – говорит Усатый.

По словам лидера «Нашей Партии», работа европейских правоохранительных органов «закончится положительными новостями для вас и плохими для Плахотнюка. И тогда мы поговорим и про украденный миллиард, и про отмытые через молдавские банки более 20 миллиардов» …

В заключение Усатый делится эксклюзивной информацией:

«В ближайшее время будет мандат на арест от одной из стран Евросоюза на имя Плахотнюка и его людей»…

Дмитрий ГАМАЮНОВ.